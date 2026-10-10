シャビ・アロンソ率いるチェルシーは、代表ウィーク明けでプレミアリーグが再開されると同時に、その力を誇示するのに時間を要しなかった。チェルシーは猛烈な立ち上がりを見せ、ボーンマスを動揺させると、試合開始から3分以内に2得点を奪取。大会の歴史に名を刻んだ。

衝撃的なパフォーマンスで歴史に名を刻んだアロンソのチームは、選ばれしクラブの仲間入りを果たした。プレミアリーグの全歴史の中で、チェルシーがこの日記録したよりも速く2-0に到達したチームはわずか2つしかない。1998年4月のレスター・シティ対ダービー・カウンティ、そして2024年1月のルートン・タウン対ブライトンである。







