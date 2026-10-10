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電光石火のチェルシー！ ボーンマス戦で開始3分以内に2得点を挙げ、プレミアリーグの歴史に名を刻む
スタンフォード・ブリッジで記録破りのスタート
シャビ・アロンソ率いるチェルシーは、代表ウィーク明けでプレミアリーグが再開されると同時に、その力を誇示するのに時間を要しなかった。チェルシーは猛烈な立ち上がりを見せ、ボーンマスを動揺させると、試合開始から3分以内に2得点を奪取。大会の歴史に名を刻んだ。
衝撃的なパフォーマンスで歴史に名を刻んだアロンソのチームは、選ばれしクラブの仲間入りを果たした。プレミアリーグの全歴史の中で、チェルシーがこの日記録したよりも速く2-0に到達したチームはわずか2つしかない。1998年4月のレスター・シティ対ダービー・カウンティ、そして2024年1月のルートン・タウン対ブライトンである。
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ヘンダーソンとロジャーズがけん引する
得点は開始2分に生まれた。ベテランMFジョーダン・ヘンダーソンが、この夏の新戦力としてチームの中軸に計り知れない経験をもたらしているチェルシーは、ジョーダン・ヘンダーソンとモーガン・ロジャーズのゴールでボーンマス戦の3分足らずで2得点を挙げ、プレミアリーグの歴史を作った。豪快なフィニッシュでネットを揺らした。
そのわずか60秒後、好調のイングランド代表モーガン・ロジャーズがリードを2点に広げた。FWはその勢いを生かしてチェルシーの2点目を流し込み、事実上、試合は立ち上がりの時点で勝負としての興を失った。ロジャーズはこうした場面のスペシャリストとなっており、今季リーグ戦でアロンソ体制のチェルシーが見せる速い立ち上がりの中で、序盤の得点が重要な要素となっている。
ブルーズの記録上の節目
この立ち上がりの猛攻を裏付けるデータは驚異的で、とりわけ得点者個々の貢献が際立っている。『Opta』によれば、プレミアリーグで試合開始から2分以内にゴールとアシストの両方をより早く記録した選手は、1998年4月のダービー・カウンティ戦でのエミール・ヘスキーだけであり、ボーンマス戦のヘンダーソン（2分29秒）を上回る。
さらに、チェルシーが序盤に得点を奪うチームとしての能力は、今季の繰り返されるテーマとなっている。ロジャーズはこの傾向の中心におり、ブルーズの試合開始から7分以内の6得点のうち3得点を挙げている。
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スペイン人指揮官の下で記録破りのスタート
スタンフォード・ブリッジで指揮を執って以来、シャビ・アロンソは試合開始10分間のメンタル面に強く重点を置いてきた。試合が進むにつれ、その達成を示す数字はさらに際立った。開始からわずか2分29秒で、チェルシーがプレミアリーグの試合で2-0としたのはクラブ史上最速である。
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