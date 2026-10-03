AFP
翻訳者：
「雰囲気を考えれば！」――エディン・ジェコの感動的な送別会に、グレアム・ポッターとスウェーデンはどう反応したのか
スウェーデンが引き分け、ジェコは代表最後の出場で称えられる
ボスニアのフットボール界の象徴エディン・ジェコは、UEFAネーションズリーグでスウェーデンと1-1で引き分けた試合を最後に、伝説的な代表キャリアに終止符を打った。後半に交代でピッチを後にしたベテランFWにはスタンディングオベーションが送られ、ホームの観衆と周囲の屋根の上に集まった人々も拍手で送り出した。
スウェーデンはビクトル・ギョケレシュが先制点を挙げたが、ホームのボスニアは終盤にケリム・アラジベゴビッチが同点弾を決めた。
スウェーデンは勝ち点差2でボスニアを上回り、グループ首位を維持している。
- TT
ポッター、ジェコを巡る感情的な雰囲気の中でスウェーデンの落ち着きを称賛
試合終了後の取材で、スウェーデン代表のグラハム・ポッター監督は、ジェコをたたえる熱気に包まれた雰囲気の中でも集中力を保った選手たちを称賛した。指揮官は、伝説的キャプテンの感情的な別れに突き動かされたチームを相手に戦うという、特別な難しさがあったことも認めた。
ポッター監督は、厳しいアウェーゲームで戦術を遂行したスウェーデンの戦いぶりに誇りを示した。
「チームのパフォーマンスには本当にとても満足している」と、ポッター監督は報道陣に語った。「自分たちが乗り越えなければならなかったこと、置かれている状況、そして試合を取り巻く雰囲気を考えれば、素晴らしい内容だったと思う。先制は十分に値するものだったが、2点目が必要だった」
無効となったジェコのゴールと終盤の劇的展開が、記憶に残る一夜を際立たせた
ジェコはこの記念すべき夜を前半のゴールで締めくくりかけたが、ボールをネットに押し込む前の時点で、すでにボールがゴールラインを割っていたとして、主審団の判定により得点は認められなかった。その後、アレクサンデル・ベルンハルドソンのお膳立てからギョケレシュが豪快に決めてスウェーデンが先制。しかし、アラジベゴビッチのFKがそのまま入って同点となった。
ポッターは、セットプレー時におけるジェコのフィジカルの強さが、スウェーデンの最終ラインに絶えずプレッシャーをかけていたと強調した。
スウェーデンは、ジェコの最後のキャップの大半で、同選手の前線での動きをうまく封じ込めた。
「同点ゴールは、私たちが疑わしいと感じていたFKの後に生まれた」と、ポッターは同点弾について付け加えた。「ボールがボックス内に入れば、相手には大柄な選手がたくさんいる。ああいうことは起こり得る」
- Anadolu Agency
スウェーデンはルーマニア戦へと焦点を移す一方、ボスニアはジェコの功績を称える。
ボスニア・ヘルツェゴビナは試合終了のホイッスル後、ジェコの長く成功に満ちたキャリアを祝福した。一方のスウェーデンは、今後のグループ戦に向けた準備を進めた。ポッター監督率いるチームは、代表ウインドー最後の一戦でルーマニアと対戦するためブカレストへ向かう。
ポーランドがルーマニアに6-0で勝利したことで、グループ順位争いは接戦のままとなっている。
スウェーデンはネーションズリーグ最終戦で首位確保を目指す。
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