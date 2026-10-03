ボスニアのフットボール界の象徴エディン・ジェコは、UEFAネーションズリーグでスウェーデンと1-1で引き分けた試合を最後に、伝説的な代表キャリアに終止符を打った。後半に交代でピッチを後にしたベテランFWにはスタンディングオベーションが送られ、ホームの観衆と周囲の屋根の上に集まった人々も拍手で送り出した。

スウェーデンはビクトル・ギョケレシュが先制点を挙げたが、ホームのボスニアは終盤にケリム・アラジベゴビッチが同点弾を決めた。

スウェーデンは勝ち点差2でボスニアを上回り、グループ首位を維持している。