2024年7月5日、シュトゥットガルトのネッカー・スタジアム。延長終盤、ミケル・メリノスのヘディングがドイツの夢を突然打ち砕いた。ホーム開催の欧州選手権準々決勝、スペイン戦だった。ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンは「世界一になるまで2年も待つのは辛い」と語った。 そしてニヤリと笑い、こう付け加えた。「この発言、みんな気に入ったみたいだね。みんな目を丸くしてるよ、すごい！」
翻訳者：
雰囲気を壊す出来事と前代未聞の連勝。ドイツ代表でよく引用されるユリアン・ナーゲルスマンの予測は、今どうなっているのか？
あらゆる失望にもかかわらず、彼はすぐに視線を未来へ向け、後に何度も引用される言葉を残した。当時、この闘志あふれる宣言は多くのファンや専門家から好意的に受け止められた。直前の大会の印象を踏まえると、無謀には聞こえなかった。
2023年秋、不運なフリックからドイツ代表を引き継いだナゲルスマンは、2016年の欧州選手権以来の熱狂を巻き起こした。3大会連続不振後も、自国開催の欧州選手権でチームとファンは再結集。後に欧州王者となるスペインに敗れたが、その劇的な戦いはドイツサッカーに未来への希望を与えた。
- Getty
ドイツ代表：2025年の2大ムードブレイカー
ネーションズリーグでオランダ、ハンガリー、ボスニア・ヘルツェゴビナに勝利し、代表チームは久々に高揚感に包まれた。2025年3月、ドイツは準々決勝でイタリアを破り、ファイナルフォー進出と開催国決定のW喜びを手にした。
前年の好印象から「ミニ・ホーム欧州選手権」と宣伝されたが、2024年の高揚感は再現されず、ドイツはポルトガルとフランスに敗れて最下位4位。DFB代表が世界トップレベルから離れていることが露呈した。
さらに9月のワールドカップ予選初戦ではスロバキアに0-2で敗れ、大きな衝撃が走った。 北米でのタイトルは二の次となり、むしろ本大会出場自体が危ぶまれた。スロバキア戦の敗北で、ナゲルスマン監督の支持率はファン、専門家、ウリ・ヘーネス among others 急落した。
- Getty Images Sport
ユリアン・ナーゲルスマンの物議を醸した発言と決断
以前から大胆だった彼の広報活動は、もはや「新鮮」ではなく「自己陶酔的」と捉えられることが増えていた。 さらに、アレクサンダル・パブロヴィッチの出場時間やレオン・ゴレツカのヘディングの強さ、フェリックス・ンマチャのポジションについて疑問や事実誤認発言も。ジョシュア・キミッヒには中盤起用を約束しながら2試合で撤回した。
3月の『キッカー』誌インタビューでは選手一人一人に細かい評価を下し、不必要な議論を呼んだ。その後、関係者が繰り返し否定しながらも結局実現した40歳ノイアーの代表復帰が話題を独占した。 競技面では妥当でも、コミュニケーションと暫定GKオリバー・バウマンへの配慮は不運だった。代表発表直前にZDF『アクチュエル・スポーツスタジオ』で放った発言も空疎だった。
プレシーズン中にレナート・カールが負傷した際、代表監督は期待されたフォワードのサイード・エル・マラではなく、またしてもMFアサン・ウエドラオゴを選出した。この判断も批判を招き、ナゲルスマンは言い訳を続ける日々が続いた。
- Getty
ドイツはワールドカップで9連勝のスタートを切った
人事騒動で注目が集まったが、ドイツ代表は9月のスロバキア戦（0-2）以来、9連勝中だ。ワールドカップをこれほどの連勝で迎えたのは初めて。 予選は余裕で突破し、今年4試合の親善試合も全勝。ただし、内容は必ずしも説得力がありましたが、相手は国際的に平均レベルでした。
2024年の欧州選手権後、トニ・クロースやイルカイ・ギュンドアンが引退。ナゲルスマン監督はその後2年間、ナサニエル・ブラウンなど新戦力を試してきた。ニコ・シュロッターベック、アレクサンダル・パブロヴィッチ、フェリックス・ンメチャの「ダブル6」はレギュラーに定着した。
それでもチームの核は残った。日曜19時からのキュラソー戦では、スペイン戦で先発したノイアー、キミッヒ、ター、サネ、ムシアラ、ハヴェルツの6人が再び先発し、当時スーパーサブだったヴィルツも加わる見込みだ。 大会の行方は、人間味を取り戻した「魔法使い」ムシアラとヴィルツがベストコンディションを取り戻せるかにかかっている。
ブックメーカーではドイツ代表は下馬評だ
ナゲルスマン監督の優勝宣言は、EUROでスペインに敗れた今、現実離れして見える。代表落ちしたゴレツカは「今は優勝候補ではないと認めなければならない。それでも、強国への期待は当然だ」と語った。
ブックメーカーではドイツは伏兵扱いで優勝オッズは15倍。最有力はスペインで、ドイツの後にフランス、イングランド、ポルトガル、ブラジル、アルゼンチンが続く。
今回は序盤で好循環が生まれるチャンスがある。2018年と2022年のW杯では初戦でメキシコと日本に敗れ、代表は早期に大きなプレッシャーを負った。今回は大会最弱と目されるキュラソーとの試合から始まる。
自国開催のEUROでスコットランドに5-1で大勝したときや、2002年W杯でサウジアラビアに8-0で勝った後に決勝進出したときのように、楽な初戦勝利がチームに好影響をもたらす可能性は高い。