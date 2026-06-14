以前から大胆だった彼の広報活動は、もはや「新鮮」ではなく「自己陶酔的」と捉えられることが増えていた。 さらに、アレクサンダル・パブロヴィッチの出場時間やレオン・ゴレツカのヘディングの強さ、フェリックス・ンマチャのポジションについて疑問や事実誤認発言も。ジョシュア・キミッヒには中盤起用を約束しながら2試合で撤回した。

3月の『キッカー』誌インタビューでは選手一人一人に細かい評価を下し、不必要な議論を呼んだ。その後、関係者が繰り返し否定しながらも結局実現した40歳ノイアーの代表復帰が話題を独占した。 競技面では妥当でも、コミュニケーションと暫定GKオリバー・バウマンへの配慮は不運だった。代表発表直前にZDF『アクチュエル・スポーツスタジオ』で放った発言も空疎だった。

プレシーズン中にレナート・カールが負傷した際、代表監督は期待されたフォワードのサイード・エル・マラではなく、またしてもMFアサン・ウエドラオゴを選出した。この判断も批判を招き、ナゲルスマンは言い訳を続ける日々が続いた。