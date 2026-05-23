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「雪だるま式に止まらない！」――ディエゴ・シメオネはペップ・グアルディオラの苦境に共感し、アトレティコ監督が燃え尽き症候群を告白した。
シメオネもグアルディオラ同様、疲れを隠せない。
2025-26シーズン終盤、シメオネ監督はアトレティコ・マドリードでの長期政権で最も過酷だった今季を振り返った。 最終節のビジャレアル戦前、シメオネはマンチェスター・シティのグアルディオラ監督が「この仕事の過酷な消耗」を理由に退任したことに言及。自身の経験と重なる部分があると語った。
シメオネはグアルディオラの率直さを称え、現代の監督業の重圧はますます耐え難いものになっていると認めた。「昨日、グアルディオラの会見の一部を読んだ。名前以外はほとんど同じだ。タイトル数は違うが、彼の言葉に強く共感した」と語った。
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エリートサッカーの止まらない雪だるま式拡大
シメオネ監督は、深刻な燃え尽き症候群の原因として、世間の厳しい視線にさらされながらチームを率いる精神的疲労を挙げた。彼はこの仕事を、結果に関わらず回復や振り返りの時間がない終わりのないサイクルだと表現した。
「3日おきに注目され、3日おきに試合に臨む。トレーニングを超えた部分で選手と話し、チームをマネジメントする。そのすべてが雪だるま式に膨らみ、止まらない。前の試合から2日後にはまた同じサイクルが繰り返される」とアルゼンチン人監督は認めた。
それでも彼はチームの努力に誇りを持ち、「長いシーズンだった。我々はよく戦った。来シーズンはさらに良くなることを願っている」と語った。
グアルディオラが世界最高の監督と称賛される
プレミアリーグの同僚監督の退任を問われたシメオネは、即座にグアルディオラを「指導者の最高峰」と称えた。シティの豊富なリソースは認めつつ、毎年勝ち続ける文化を維持する力は他者が真似できないと語った。また、多くの人が限界を感じる状況でもモチベーションを見出すグアルディオラの能力が成功の要因だと指摘した。
「彼自身のように、信じられないほどの仕事ぶりだ」とシメオネは語った。「間違いなく、現時点で世界最高の監督だ。自らを刷新し、勝利を掴む能力――結局、すべては勝利にかかっている――さらに、優れた選手が加入しても勝つのは簡単ではないという現実を乗り越えているからだ。 その繰り返し自体が、彼の仕事の質を示している。彼の人生に幸あれ。しばらく離れるとしても、1、2年はすぐだ。彼はサッカーそのものだから、すぐに戻ってくるだろう。」
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3位決定戦
アトレティコは次にセラミカでのアウェイ戦に臨み、最終3位を狙う。シメオネ監督は「シーズンを通じて上位を追ってきた。終盤を力強く締めくくることが重要だ」と強調した。この試合は複数ベテランの送別戦でもあり、感慨深い一戦となる。
「明日勝てば、今シーズンで最も高い順位で終えられる。記憶が正しければ、我々はいつも3位以下だった」とシメオネ監督は説明した。「良心に従い良い試合をし、3位でシーズンを終えたい。 相手もパレホの退団や監督の退任があり、今季らしいホーム最終戦で有終の美を飾りたい。ピッチでどう展開するかは、始まってみないと分からない」