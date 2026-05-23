シメオネ監督は、深刻な燃え尽き症候群の原因として、世間の厳しい視線にさらされながらチームを率いる精神的疲労を挙げた。彼はこの仕事を、結果に関わらず回復や振り返りの時間がない終わりのないサイクルだと表現した。

「3日おきに注目され、3日おきに試合に臨む。トレーニングを超えた部分で選手と話し、チームをマネジメントする。そのすべてが雪だるま式に膨らみ、止まらない。前の試合から2日後にはまた同じサイクルが繰り返される」とアルゼンチン人監督は認めた。

それでも彼はチームの努力に誇りを持ち、「長いシーズンだった。我々はよく戦った。来シーズンはさらに良くなることを願っている」と語った。