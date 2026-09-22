ピッチ外でどのような苦労があったとしても、それがパフォーマンス低下につながっていないことは明らかだ。開幕から6試合で7ゴールという圧巻のペースを見せ、エンリケの戦術システムにおける重要な武器として、そのアタッカーは確固たる地位を築いている。

この極めて好調なクラブでのフォームは、そのFWにとって歴史的な夏に続くものでもある。スペインがワールドカップ決勝でアルゼンチンを1-0で下した一戦では、決勝点を挙げた。世界の舞台での英雄的な活躍と国内での安定した結果が評価され、ラミン・ヤマル、パウ・クバルシ、マルク・ククレジャ、ロドリ、そしてPSGのチームメイトであるルイスとともに、バロンドール30人候補に名を連ねるにふさわしい存在となっている。

この権威ある賞について問われると、そのFWは自らを売り込むことも、特定の受賞者を推すことも避け、最終的な決定は投票者に בלבד委ねられていると強調した。「勝つべき人が勝つ。それは僕が決めることではない」と述べた上で、「スペイン人が受賞するなら、それに越したことはない」と付け加えた。