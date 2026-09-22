AFP
翻訳者：
「難しい」 フェラン・トーレスがバルセロナ退団で最もつらかったことを明かし、PSGで好スタートを切った中でバロンドールについての見解を示す
フランスの首都への突然の移動
26歳の彼にとって、夏の移籍市場でカタルーニャを離れることは、ピッチ外で大きなハードルとなった。ピッチ上での適応はスムーズだった一方で、新たな日常生活に慣れ、新しい言語に向き合い、見知らぬ国で落ち着くことのほうがはるかに難しかった。
幸いにも、このFWのパルク・デ・プランスでの適応は、何人かの見知った顔ぶれによって助けられた。サッカー界における父親のような存在と見なしているルイス・エンリケ監督と再会し、このスペイン代表は、同胞のファビアン・ルイス、そしてバルセロナの下部組織出身のドロ・フェルナンデスとともに、欧州連覇中の王者のドレッシングルームに加わった。
- Getty Images Sport
「ある日はここにいて、次の日には荷造りをしている」
この夏の移籍はあまりに急で、そのスピードにこのアタッカー自身もやや不意を突かれた。突然の移籍を振り返り、現代フットボールのビジネスがいかに混沌として予測不能であるかを強調した。
「難しいことだ。ある日はここにいて、次の日には荷物をまとめている」と彼は説明した。その突然の環境の変化にもかかわらず、このスペイン人スターはラ・リーガに残してきた面々についてユーモアを失わなかった。冗談交じりに「一緒に連れてこられないのはペドリだけだ」と語った。
絶好調ぶりと受賞による評価
ピッチ外でどのような苦労があったとしても、それがパフォーマンス低下につながっていないことは明らかだ。開幕から6試合で7ゴールという圧巻のペースを見せ、エンリケの戦術システムにおける重要な武器として、そのアタッカーは確固たる地位を築いている。
この極めて好調なクラブでのフォームは、そのFWにとって歴史的な夏に続くものでもある。スペインがワールドカップ決勝でアルゼンチンを1-0で下した一戦では、決勝点を挙げた。世界の舞台での英雄的な活躍と国内での安定した結果が評価され、ラミン・ヤマル、パウ・クバルシ、マルク・ククレジャ、ロドリ、そしてPSGのチームメイトであるルイスとともに、バロンドール30人候補に名を連ねるにふさわしい存在となっている。
この権威ある賞について問われると、そのFWは自らを売り込むことも、特定の受賞者を推すことも避け、最終的な決定は投票者に בלבד委ねられていると強調した。「勝つべき人が勝つ。それは僕が決めることではない」と述べた上で、「スペイン人が受賞するなら、それに越したことはない」と付け加えた。
- AFP
序盤の勢いを維持する
フランスの首都でこれほど早く重要な攻撃オプションとして地位を確立した以上、元バルセロナのこの選手にとって最大の目標は、その高い得点ペースを維持することになる。この決定力の高い好調を継続することは、エンリケ監督の先発メンバーに定着し続けるために不可欠であると同時に、自身の評価をさらに高め、PSGの国内外の大会における野心を後押しすることにもつながる。
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