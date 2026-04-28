「難しい問題だ」――ジョー・コールが若き才能の育成とモハメド・サラーの後継者問題に答える。リヴァプールはリオ・ングモハに恐れずプレーさせるにはどうすべきか。

ングモハは今シーズン、アンフィールドで飛躍。公式戦25試合に出場し、プレミアリーグ初得点をマークした。トップクラブが若手を重用する今、彼は最も注目される逸材だ。

2024年にチェルシーから加入したこのテクニカルなウインガーは、今後10年以上にわたりマージーサイドの観客を熱狂させるスーパースターに成長すると期待されている。

とはいえ、まだ技術を磨いている最中であり、現時点ではサラーの後継者という重圧は不要だ。自由なプレーと向上心で、彼の可能性は着実に花開こうとしている。