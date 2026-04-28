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「難しい問題だ」――ジョー・コールが若き才能の育成とモハメド・サラーの後継者問題に答える。リヴァプールはリオ・ングモハに恐れずプレーさせるにはどうすべきか。
- AFP
ングモハはアンフィールドで飛躍のシーズンを送っている
ングモハは今シーズン、アンフィールドで飛躍。公式戦25試合に出場し、プレミアリーグ初得点をマークした。トップクラブが若手を重用する今、彼は最も注目される逸材だ。
2024年にチェルシーから加入したこのテクニカルなウインガーは、今後10年以上にわたりマージーサイドの観客を熱狂させるスーパースターに成長すると期待されている。
とはいえ、まだ技術を磨いている最中であり、現時点ではサラーの後継者という重圧は不要だ。自由なプレーと向上心で、彼の可能性は着実に花開こうとしている。
リヴァプールはングモハの潜在能力をどのように活かすのか？
リヴァプールがどのようにマインドセットを維持し、技巧に走りすぎる危険を避けるかについて、元リヴァプールのプレイメーカー、コールは語った。彼は現役復帰し、昨季1勝18敗だった「スペクセーバーズ・ベスト・ワースト・チーム」のウォーリーFCで得点を挙げている。 「育成が鍵だ。家族のような絆とクラブの体制が重要。彼を過度に露出させず、依存しすぎないことが責任だ。クラブも家族も、周囲全員が責任を持つべきだ。
難しい課題ですが、今は以前より準備ができていると思います。選手のマインドセットやメンタリティ、必要なものを理解する力も高まりました。リオにはその素質があります。彼のプレーは見るだけでワクワクします。」
- Specsavers
サラーがフリーエージェントとしてリヴァプールを去る準備を進めている。
契約最終年のサラは今夏フリーエージェントでアンフィールドを去るため、リヴァプールは257得点を挙げた「エジプトの王」の後継者を探している。
コールは、その重責がングモハに委ねられるとは考えておらず、次のように語っている。「リヴァプールは今、エキティケが長期離脱中で穴が開いている。ングモハが来季スタメンになるのは難しいだろう。サラが去るだけに、彼がいきなりチームに溶け込むのも簡単ではないかもしれない。 クラブは2人のタイプに合う選手を獲得するだろう。
「クラブにそんな才能がいるなら、彼に対する計画はあるはずだ。彼らは話し合い、毎日彼を観察している。彼のメンタリティも把握している。来季の開幕から、リヴァプールの主軸として彼にプレッシャーをかけるべきか、それともその重圧を取り除いて、順調に成長させ続けるべきか。それを知っているのは、アルネ・スロットと彼のスタッフ、そして上層部だけだろう。」
ボーエン、プリシッチ、ゴードン：サラーの後継としてリヴァプールは誰を獲得するのか？
コールは、サラーの後継候補としてボウエン、ゴードン、プリシッチなどのプレミアリーグ経験者が噂されていることについて、「過去15年間、リヴァプールの補強は出色だったと認めざるを得ない。
「彼らがどう動いても、ミロス・ケルケズとジェレミー・フリンポンは来季さらに成長するだろう。フロリアン・ヴィルツも来季は良くなると思う。慌てる必要はない。
1億5000万ポンドも払って大物を得るより、人柄と実力を備えた選手を狙うべきだ。リヴァプールのレベルと期待に応えられる選手なら、前述の選手たちのように結果を出すだろう。才能はまだまだいる。 世界には才能ある選手がまだたくさんいる」
チャンピオンズリーグ出場権争い：2025-26シーズンは劇的な幕切れ
リヴァプールはプレミアリーグでトップ4に入り、チャンピオンズリーグ出場圏をほぼ確定した。残り4試合で6位ブライトンに8ポイント差をつけている。
サラーは負傷でこれらの試合に出場できない可能性があるが、ングモハが重要な役割を担うはずだ。コールは2025-26シーズンの優勝争いを遠くから見守る。
ウォーリーFCの成長は、スペクセーバーズのYouTubeシリーズ『ベスト・ワースト・チーム』で追われている。第9話に登場するジョー・コールの姿をチェックし、チャンネルを登録してチームの旅路を見守ろう。