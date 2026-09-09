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「難しいなら、ジョゼに電話しろ！」。レアル・マドリーがチャンピオンズリーグの激闘でインテルを下した後、モウリーニョが反骨のメッセージを送る
マドリー、相手の高くつくミスを突く
スペインの強豪は、主力選手の負傷や出場停止で戦力が大きく削がれた中でも、チャンピオンズリーグ初戦でインテルに2-1の劇的勝利を収めた。レアル・マドリーは前半25分までに、アウェーのインテルが犯した壊滅的な守備のミス2つを確実に突き、キリアン・エンバペのゴールとフェデリコ・バルベルデのフィニッシュで得点した。この重要な勝利は、ベルナルド・シウバ、エドゥアルド・カマヴィンガ、ロドリゴといった普段の先発の柱を欠く中でもたらされた。
- AFP
指揮官が壮絶な一戦を語る
モウリーニョは、欧州屈指の強豪同士が危険なチャンスを何度も作り合った、激しい打ち合いの一戦を振り返った。 『Sky Sport Italia』に対し、この指揮官は「結果には満足している。非常に強いチームとの開幕戦で勝ち点3を取れた。ただ、この試合は家で見ていた人にとってはスペクタクルだったが、私やクリスティアン・キヴにとってはそうではなかった」と語った。
「この試合はクレイジーだった。こちらが5-0で勝っていてもおかしくなかったし、5-5でも、7-6でも、5-6でもおかしくなかった。これだけ多くのチャンスがあった試合だった。インテルは強い。引いて守りながら彼らを中盤で封じるのは難しかったが、それでも前半のうちに3-0で試合を決めることもできたはずだ。ベリンガムにももう1つチャンスがあったし、インテルもいくつも得点できたはずだ。最後までオープンな展開で、とにかくクレイジーな試合だった」
また、ホームの一部サポーターから散発的なブーイングを受けたエムバペを擁護し、モウリーニョは「エムバペは本当にハードワークしていたし、重要なゴールも決めた。普段なら決めているようなチャンスも2つか3つあったが、私は心配していない。彼はいつだってゴールを決めるからだ。今季も必ずチャンピオンズリーグ得点王になるだろうし、チームのために本当にハードワークしている。だから、これ以上ないほど満足している」と付け加えた。
指揮官が困難な挑戦を楽しむ
この一戦は、インテルで2010年のトレブル達成に貢献した元DFキヴとの感情的な再会の場にもなった。モウリーニョはその後、なぜ大きなプレッシャーのかかる形でマドリー復帰を受け入れたのかをあらためて説明した。
ピッチサイドでのキヴとの対面について、モウリーニョは「試合前に抱擁し、試合後にも抱擁した。彼は私が彼をどう思っているかを知っているし、私も彼が私をどう思っているかを分かっている。90分の間はすべてを忘れるものだが、これから会う機会があれば話をするだろう」と語った。
クラブ会長フロレンティーノ・ペレスがなぜ自身のサンティアゴ・ベルナベウ復帰に素早く動いたのかを問われると、モウリーニョは「状況が厳しかったからだ。簡単なら、私の出番ではない。難しいなら、ジョゼを呼ぶんだ」と述べた。
- ZUMA Press Wire
感情を揺さぶるローマとの再会が近づく
10月14日に控える感情的なローマ遠征に臨む前に、解任後では初めてとなるスタディオ・オリンピコへの帰還を前に、マドリーは代表ウィーク前にラージョ・バジェカーノ、エルチェ、そして同じ街のライバルであるアトレティコ・マドリーとの厳しい国内連戦を乗り切らなければならない。代表戦期間明けには、レアル・マドリーは10月11日にビジャレアルをホームに迎え、その数日後にイタリアの首都へ向かう。ポルトガル人指揮官は、感傷的な一戦へ向けた高まりがある中、国内外の戦いで勢いを維持するため、チームのコンディションを慎重に管理する必要がある。
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