モウリーニョは、欧州屈指の強豪同士が危険なチャンスを何度も作り合った、激しい打ち合いの一戦を振り返った。 『Sky Sport Italia』に対し、この指揮官は「結果には満足している。非常に強いチームとの開幕戦で勝ち点3を取れた。ただ、この試合は家で見ていた人にとってはスペクタクルだったが、私やクリスティアン・キヴにとってはそうではなかった」と語った。

「この試合はクレイジーだった。こちらが5-0で勝っていてもおかしくなかったし、5-5でも、7-6でも、5-6でもおかしくなかった。これだけ多くのチャンスがあった試合だった。インテルは強い。引いて守りながら彼らを中盤で封じるのは難しかったが、それでも前半のうちに3-0で試合を決めることもできたはずだ。ベリンガムにももう1つチャンスがあったし、インテルもいくつも得点できたはずだ。最後までオープンな展開で、とにかくクレイジーな試合だった」

また、ホームの一部サポーターから散発的なブーイングを受けたエムバペを擁護し、モウリーニョは「エムバペは本当にハードワークしていたし、重要なゴールも決めた。普段なら決めているようなチャンスも2つか3つあったが、私は心配していない。彼はいつだってゴールを決めるからだ。今季も必ずチャンピオンズリーグ得点王になるだろうし、チームのために本当にハードワークしている。だから、これ以上ないほど満足している」と付け加えた。