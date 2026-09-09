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FBL-EUR-C1-REAL MADRID-INTER MILANAFP
Adhe Makayasa

翻訳者：

「難しいなら、ジョゼに電話しろ！」。レアル・マドリーがチャンピオンズリーグの激闘でインテルを下した後、モウリーニョが反骨のメッセージを送る

ジョゼ・モウリーニョ
レアル・マドリー
レアル・マドリー 対 インテル
インテル
チャンピオンズ リーグ
ラ・リーガ
セリエ A

レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、サンティアゴ・ベルナベウでのインテル戦で混乱含みの2-1によるチャンピオンズリーグ勝利を収めた後、往年を思わせる反骨のメッセージを発した。古巣を相手に深刻な戦力危機を切り抜けたポルトガル人指揮官は、チームの決定力を称賛した一方で、欧州サッカーで最も厳しい挑戦に立ち向かうことこそ自分の真骨頂だと強調した。

  • マドリー、相手の高くつくミスを突く

    スペインの強豪は、主力選手の負傷や出場停止で戦力が大きく削がれた中でも、チャンピオンズリーグ初戦でインテルに2-1の劇的勝利を収めた。レアル・マドリーは前半25分までに、アウェーのインテルが犯した壊滅的な守備のミス2つを確実に突き、キリアン・エンバペのゴールとフェデリコ・バルベルデのフィニッシュで得点した。この重要な勝利は、ベルナルド・シウバ、エドゥアルド・カマヴィンガ、ロドリゴといった普段の先発の柱を欠く中でもたらされた。

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    指揮官が壮絶な一戦を語る

    モウリーニョは、欧州屈指の強豪同士が危険なチャンスを何度も作り合った、激しい打ち合いの一戦を振り返った。 『Sky Sport Italia』に対し、この指揮官は「結果には満足している。非常に強いチームとの開幕戦で勝ち点3を取れた。ただ、この試合は家で見ていた人にとってはスペクタクルだったが、私やクリスティアン・キヴにとってはそうではなかった」と語った。

    「この試合はクレイジーだった。こちらが5-0で勝っていてもおかしくなかったし、5-5でも、7-6でも、5-6でもおかしくなかった。これだけ多くのチャンスがあった試合だった。インテルは強い。引いて守りながら彼らを中盤で封じるのは難しかったが、それでも前半のうちに3-0で試合を決めることもできたはずだ。ベリンガムにももう1つチャンスがあったし、インテルもいくつも得点できたはずだ。最後までオープンな展開で、とにかくクレイジーな試合だった」

    また、ホームの一部サポーターから散発的なブーイングを受けたエムバペを擁護し、モウリーニョは「エムバペは本当にハードワークしていたし、重要なゴールも決めた。普段なら決めているようなチャンスも2つか3つあったが、私は心配していない。彼はいつだってゴールを決めるからだ。今季も必ずチャンピオンズリーグ得点王になるだろうし、チームのために本当にハードワークしている。だから、これ以上ないほど満足している」と付け加えた。

  • 指揮官が困難な挑戦を楽しむ

    この一戦は、インテルで2010年のトレブル達成に貢献した元DFキヴとの感情的な再会の場にもなった。モウリーニョはその後、なぜ大きなプレッシャーのかかる形でマドリー復帰を受け入れたのかをあらためて説明した。

    ピッチサイドでのキヴとの対面について、モウリーニョは「試合前に抱擁し、試合後にも抱擁した。彼は私が彼をどう思っているかを知っているし、私も彼が私をどう思っているかを分かっている。90分の間はすべてを忘れるものだが、これから会う機会があれば話をするだろう」と語った。

    クラブ会長フロレンティーノ・ペレスがなぜ自身のサンティアゴ・ベルナベウ復帰に素早く動いたのかを問われると、モウリーニョは「状況が厳しかったからだ。簡単なら、私の出番ではない。難しいなら、ジョゼを呼ぶんだ」と述べた。

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  • imago-sport-1082616853.jpgZUMA Press Wire

    感情を揺さぶるローマとの再会が近づく

    10月14日に控える感情的なローマ遠征に臨む前に、解任後では初めてとなるスタディオ・オリンピコへの帰還を前に、マドリーは代表ウィーク前にラージョ・バジェカーノ、エルチェ、そして同じ街のライバルであるアトレティコ・マドリーとの厳しい国内連戦を乗り切らなければならない。代表戦期間明けには、レアル・マドリーは10月11日にビジャレアルをホームに迎え、その数日後にイタリアの首都へ向かう。ポルトガル人指揮官は、感傷的な一戦へ向けた高まりがある中、国内外の戦いで勢いを維持するため、チームのコンディションを慎重に管理する必要がある。

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