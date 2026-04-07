こうして、ドイツの最多優勝クラブのゴールキーパーは、スペインのスポーツ紙『マルカ』の特集記事「ノイアーの警戒心が緩んでいる」のテーマとなった。同記事では、40歳の彼が「多くの疑問を抱えたままマドリードへ向かう」などと報じられていた。
Getty Images
翻訳者：
「集中力が低下している」：スペインメディアがバイエルン・ミュンヘンのGKマヌエル・ノイアーに疑問を呈する
火曜日の夜に行われたチャンピオンズリーグの対戦では、今シーズンは度々不運なプレーを見せていたにもかかわらず、ノイアーはバイエルンの先発メンバーに名を連ねた。しかし、準々決勝第1戦ではノイアーが試合の勝者となり、数々の見事なセーブでマン・オブ・ザ・マッチに選出された。とはいえ、すべてが順調だったわけではない。
先週末、SCフライブルク戦で怪我から復帰した際、ホームチームが2-0とリードしていた場面でミスを犯した。コーナーキックを不十分に弾き返し、そのまま相手選手のルーカス・ヘーラーの足元にボールを放り出してしまったのだ。ミュンヘンが逆転勝利（3-2）を収められたのは、終盤の猛攻があったからこそだった。
- Getty Images Sport
バイエルンがレアル・マドリードと対戦した前回の試合で、ノイアーがミスを犯した
レアル・マドリードとバイエルンの直近の直接対決でも、ノイアーは注目の的となっていた。その時は、第1戦を2-2で終えたバイエルンが、第2戦では40歳のノイアーの好セーブのおかげで1-0とリードしていたが、終了間際にヴィニシウス・ジュニアの、本来ならそれほど脅威ではないシュートを弾いてしまった。 レアルのFWホセルーはそのチャンスを逃さず、同点ゴールを決めた。その数分後、このスペイン人選手は決勝ゴールまで奪った。
しかし、ヴィンセント・コンパニー監督は最近、自チームの正GKを公然と擁護し、ノイアーが依然として「最高レベル」にあると強調した。「40歳でもまだ若い。重要なのはハングリー精神だ」と、このベルギー人監督は語った。
今シーズン、ノイアーは度重なる長期離脱を余儀なくされており、通常は控えのヨナス・ウルビッグが40歳のノイアーの代役を務めていた。しかし、ウルビッグ自身も最近、ドイツ代表での試合中に負った関節包の負傷により、出場を見送らざるを得なくなった。