レアル・マドリードとバイエルンの直近の直接対決でも、ノイアーは注目の的となっていた。その時は、第1戦を2-2で終えたバイエルンが、第2戦では40歳のノイアーの好セーブのおかげで1-0とリードしていたが、終了間際にヴィニシウス・ジュニアの、本来ならそれほど脅威ではないシュートを弾いてしまった。 レアルのFWホセルーはそのチャンスを逃さず、同点ゴールを決めた。その数分後、このスペイン人選手は決勝ゴールまで奪った。

しかし、ヴィンセント・コンパニー監督は最近、自チームの正GKを公然と擁護し、ノイアーが依然として「最高レベル」にあると強調した。「40歳でもまだ若い。重要なのはハングリー精神だ」と、このベルギー人監督は語った。

今シーズン、ノイアーは度重なる長期離脱を余儀なくされており、通常は控えのヨナス・ウルビッグが40歳のノイアーの代役を務めていた。しかし、ウルビッグ自身も最近、ドイツ代表での試合中に負った関節包の負傷により、出場を見送らざるを得なくなった。