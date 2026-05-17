「興味があることは隠せない。何か動きはあるが、それは私と直接関係するものではない。決断するには時間が必要だ。今週は極めて重要な週になるだろう」と「ザ・スペシャル・ワン」は、ベンフィカ対GDエストリル・プライア（3-1）の今シーズン最終戦後の記者会見で語った。
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「隠し通せない」：ジョゼ・モウリーニョ、レアル・マドリードからの関心に率直に語る
とはいえ、レアル・マドリードから正式オファーや初交渉は 아직ないようだ。しかし、モウリーニョ氏によると来週には新展開がありそうだ。近い将来の決定も否定できない。
63歳のモウリーニョは、レアル・マドリードの次期監督候補の筆頭に挙げられている。現監督アルバロ・アルベロアは今季成績が振るわず、夏以降の続投はほぼないと見込まれている。
一部ではすでに移籍が決定的との報道もあるが、両者とも公式には確認していない。モウリーニョは2027年までベンフィカと契約しており、違約金は300万ユーロだ。
候補にはフランス代表を退任するディディエ・デシャン監督やVfBシュトゥットガルトのセバスティアン・ホーネス氏もいる。
- AFP
モウリーニョは以前、レアル・マドリードの監督を務めたことがある。
崩壊寸前のレアル・マドリードを再建するため、モウリーニョが再び指揮を執る。チームは2年連続で主要タイトルを逃す見込みで、選手たちは規律違反を繰り返してきた。その象徴がチュアメニとバルベルデの衝突だ。
モウリーニョは2010～2013年にも同クラブを率い、リーグと国王杯で各1回優勝している。 スカイ・スポーツによると、63歳の同氏は復帰の条件として「完全な指揮権」と「移籍に関する大きな発言権」を要求。クラブ幹部との協議では、この2点が焦点となっている。