「隠し通せない」：ジョゼ・モウリーニョ、レアル・マドリードからの関心に率直に語る

とはいえ、レアル・マドリードから正式オファーや初交渉は 아직ないようだ。しかし、モウリーニョ氏によると来週には新展開がありそうだ。近い将来の決定も否定できない。

63歳のモウリーニョは、レアル・マドリードの次期監督候補の筆頭に挙げられている。現監督アルバロ・アルベロアは今季成績が振るわず、夏以降の続投はほぼないと見込まれている。

一部ではすでに移籍が決定的との報道もあるが、両者とも公式には確認していない。モウリーニョは2027年までベンフィカと契約しており、違約金は300万ユーロだ。

候補にはフランス代表を退任するディディエ・デシャン監督やVfBシュトゥットガルトのセバスティアン・ホーネス氏もいる。