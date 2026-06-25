マーシュ監督は試合後、「デイヴィスは出すつもりはなかった。スイス代表に彼への対策を取らせたかった」と語った。

グループリーグ最終戦では起用を示唆していたが、先発はせず途中出場させる予定だった。

デイヴィスは1週間チームとトレーニングし、「必ず出場させたい」と語った。25歳の彼は「身体的にも技術的にも精神的にも大きな影響を与えられる。キャプテンが戻り、最高の選手が戻った。これは決定的な要素だ」と述べた。