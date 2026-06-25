「正直、アルフォンソはまだ準備ができていなかった。だから彼を目くらましに使ったんだ」と米国代表選手は、チームがスイスに1–2（前半0–0）で負けた後に語った。
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「陽動作戦！」ワールドカップでバイエルンのスター、アルフォンソ・デイヴィスへの疑問が高まっている。
マーシュ監督は試合後、「デイヴィスは出すつもりはなかった。スイス代表に彼への対策を取らせたかった」と語った。
グループリーグ最終戦では起用を示唆していたが、先発はせず途中出場させる予定だった。
デイヴィスは1週間チームとトレーニングし、「必ず出場させたい」と語った。25歳の彼は「身体的にも技術的にも精神的にも大きな影響を与えられる。キャプテンが戻り、最高の選手が戻った。これは決定的な要素だ」と述べた。
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デイヴィスはカナダ代表としてワールドカップでまだ1分もプレーしていない。
スイス戦でも、バイエルンの左SBはボスニア・ヘルツェゴビナ戦、カタール戦に続きベンチ外だった。
デイヴィスは5月初めからの筋肉のけがでバイエルンでの終盤戦を欠場。マルシュ監督は回復を期待し、26人のメンバーに選出した。
しかし復帰が再び延期され、回復が予想より長引いているとの見方も出ている。シーズン中も長期離脱が度々あった。
それでもマーシュ監督は、来週日曜にロサンゼルスで行われる16強・カナダ対南アフリカ戦には「準備万端だろう」と語り、デイヴィスの出場を期待している。