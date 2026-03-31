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陸上競技から引退した英国の短距離走者、アダム・ジェミリがチェルシーで新たな職に就く
元ブルーズの選手がコバムに復帰
オリンピックの短距離走者ジェミリがスパイクを正式に脱ぎ、チェルシーへ復帰することで、彼のスポーツ人生は一つの円を描いて完結した。 トラックで輝かしい14年間のキャリアを築いた32歳の彼は、かつて若きサッカー選手として名を上げようと奮闘したコバムの練習場へと、第4レーンから移ることになる。ジェミリは15歳まで、ルーベン・ロフタス＝チークと共にトレーニングを積むなど、チェルシーのアカデミーで高く評価されていた有望株だった。
次世代へのエリートの知見の継承
ダゲナム・アンド・レッドブリッジでのプレーを経て、彼は陸上競技に転向し、やがて英国史上最も多くの栄誉に輝いたスプリンターの一人となった。現在はチェルシーのコーチングスタッフに加わり、コバムで育つ次世代の才能を育成する手助けをしている。この転身はジェミリにとって大きな転機であり、彼は自身の世界トップクラスの爆発力を活かして、チェルシーの若手選手たちの身体能力をさらに高めることを目指している。
「「僕はダートフォード出身の普通の男で、裕福な家庭で育ったわけじゃない」とジェミリはスカイ・スポーツの取材に語った。「ただひたすら努力し、スポーツに打ち込んできただけだ。アカデミー選手たちのうち、1人でも2人でも、そこから何かインスピレーションを得て、『ああ、このやり方じゃできなくても構わない。成功する道は必ず見つかる』と思ってくれることを願っている。 何をやるかは問題じゃない。僕の物語は僕だけのものだけど、多くの仲間たちが自分だけの物語を築いてくれることを願っている。知識は力だ。もし僕が知っていることをすべてこの子たちに伝えられるなら、死んでも悔いはない。」
スプリント競技における輝かしい伝統
ジェミリは、100mで10秒切り、200mで20秒切りを達成した英国人男子選手として、わずか3人のうちの1人として引退する。彼のキャリアのハイライトには、欧州選手権200m優勝や、2017年世界陸上での4×100mリレー金メダルなどが挙げられる。 スピードだけでなく、ジェミリはチェルシーのスタッフに鍛え抜かれた精神力をもたらす。2016年リオ五輪ではわずか0.003秒差でメダルを逃したことで知られる彼は、トップアスリートの世界がいかに紙一重であるかを理解している。彼は、自身の世代が経験したことのないほどの厳しい視線にさらされているアカデミーの選手たちに、この粘り強さを植え付けたいと考えている。
「サッカーは非常に過酷なスポーツですから、私の経験談から、たとえ1人や2人でも何かしらのインスピレーションを得てくれればと思います。というのも、私自身、アスリートになるつもりは全くなかったんですから」と彼は付け加えた。 「彼らの多くはトップレベルには到達できないだろうし、プレミアリーグの頂点に立つこともないだろう。でも、もし僕が身につけたスキルを彼らに教えることができれば、そのうち1人か2人は陸上競技の世界に入るかもしれない。本当にどうなるかは誰にも分からないからね」
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次は何が待っているのでしょうか？
ジェミリは現在、ブルーズのコーチングスタッフに溶け込むことに注力している。彼の加入は、リアム・ロゼニオール監督率いるトップチームの激しい環境に適応できる世界クラスの選手を輩出するというクラブの評判を維持しようとする中、極めて重要なタイミングでのものとなった。チェルシーは現在、プレミアリーグで6位につけており、トップ4とは6ポイント差がついている。次の試合は土曜日にFAカップ準々決勝でポート・ヴェイルと対戦する。