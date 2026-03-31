陸上競技から引退した英国の短距離走者、アダム・ジェミリがチェルシーで新たな職に就く

ジェミリは、100mで10秒切り、200mで20秒切りを達成した英国人男子選手として、わずか3人のうちの1人として引退する。彼のキャリアのハイライトには、欧州選手権200m優勝や、2017年世界陸上での4×100mリレー金メダルなどが挙げられる。 スピードだけでなく、ジェミリはチェルシーのスタッフに鍛え抜かれた精神力をもたらす。2016年リオ五輪ではわずか0.003秒差でメダルを逃したことで知られる彼は、トップアスリートの世界がいかに紙一重であるかを理解している。彼は、自身の世代が経験したことのないほどの厳しい視線にさらされているアカデミーの選手たちに、この粘り強さを植え付けたいと考えている。

「サッカーは非常に過酷なスポーツですから、私の経験談から、たとえ1人や2人でも何かしらのインスピレーションを得てくれればと思います。というのも、私自身、アスリートになるつもりは全くなかったんですから」と彼は付け加えた。 「彼らの多くはトップレベルには到達できないだろうし、プレミアリーグの頂点に立つこともないだろう。でも、もし僕が身につけたスキルを彼らに教えることができれば、そのうち1人か2人は陸上競技の世界に入るかもしれない。本当にどうなるかは誰にも分からないからね」