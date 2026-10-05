ヘスキーは、レスター、リバプール、アストン・ビラでプレーした元FWの父の足跡をたどることを望んでいる。エミールは現役時代にFAカップ、リーグカップ、UEFAカップ制覇を味わい、イングランド代表としてA代表62試合に出場した。
レイガンはすでにU-17、U-18レベルでイングランドのユース代表で輝きを放ち、2025年にはワールドカップの大会にも出場。スピード、パワー、決定力といった有用な一家の資質を受け継いでいると評価されている。
そうした資質によって、彼はシティの名高いアカデミー組織で注目を集め、2025年9月に行われたハダースフィールドとのカラバオカップで、兄ジェイデンと並んで公式戦デビューを果たした。
左ウイングでの役割を求める中、経験豊富な各国代表選手たちによってトップチームで定位置をつかむ道は閉ざされており、2026年夏に新たなスタートを受け入れるべく羽ばたく決断が下された。
最大で700万ポンド（900万ドル）となる可能性がある移籍パッケージでケルンとの合意に達した。ヘスキーは新天地で段階的にチームへなじませてもらっており、ここまでは15分間の途中出場1試合にとどまっている。
もっとも、彼はいまも新たな環境に順応している最中であり、いずれ自身の能力を完全に開花させられると自信を保っている。この見方は父も共有している。父は、若くして技を磨き、巡ってきたチャンスを最大限に生かすことをよく知る人物である。