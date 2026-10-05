2026年ワールドカップでイングランドが準決勝に進出する戦いぶりを、この夏に強い関心を持って見守っていたヘスキーは、チェイスとともにセント・ジョージズ・パークを訪れ、FIFAの看板大会でのイングランド代表の躍進が、新たな世代にサッカー指導者というキャリアを考えさせる प्रेरेणとなっていることについて語っている。

チェイスのフットボール・コーチング・プログラムは、英国全土の低所得層の人々を対象に、コーチング入門資格の取得機会とプロコーチ向け奨学金を全額負担で提供し、より多くの人がサッカー指導の世界に入るための道筋をつくっている。

ヘスキーは以前、GOALに対し、レイガンが自身のプレーを成長させる助けとなるさまざまな戦術家の下で働くため、マンチェスターを離れた理由をこう語っていた。「17歳、18歳の時点でトップチームのサッカーを戦う準備ができているのに、その機会が得られず、しかもイングランドでは結局それがかなわないのであれば、実績が証明されている場所へ行かなければならない。ドイツにはその実績があるように見える。

「我々の育成システム、つまり年代別代表には素晴らしい選手が何人もいる。ドイツはそうした選手たちを何度も目にしてきた。なぜイングランドではチャンスが与えられないのか。

「本来なら必ずしもドイツへ行く必要はないし、必ずしもベルギーへ行く必要もないし、必ずしもフランスへ行く必要もない。だが実際に起きているのはそういうことだ。イングランドでは、フランスやドイツから20歳、21歳の選手を獲得している。一方で、こちらにも20歳、21歳の選手がいて、彼らとは国際レベルで日常的に対戦し、しかも勝ってきた。

「そして、サンチョやフィル・フォーデン、その世代、確かマルク・グエイもいたが、その世代はヨーロッパ最高と見なされていたと思う。だが、我々にはチャンスが与えられてこなかった。マルク・グエイはチェルシーにいたが、チェルシーではチャンスを得られず、出て行かなければならなかった。

「だが、他の選手たちはそれぞれの国でみなチャンスを得ている。もちろん、イングランドには最大のリーグがあり、おそらく最高のリーグでもあるから、その事情は分かる。だが、我々の子どもたちにチャンスが回ってくることは決してない。

「私の息子［ジェイデン］は20歳で、もうすぐ21歳になる。私は22歳の時、［レスターで］5シーズンプレーした後にリバプールへ移籍した。だから今は、あまりに多くの若者たちが、足止めされているとは言わないが、18歳、19歳、20歳という学ぶ上で重要な時期を逃している。21歳以下のチームでプレーしても、得るものは何もない。EFLトロフィーは別で、あれは良い大会だ。私は好きだし、とても評価している。でも、それも2試合だけだ」