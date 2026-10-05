あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Reigan Heskey Manchester CityGetty
Chris Burton
翻訳者：

「限界はない」　元イングランド代表FWエミール・ヘスキーが語る、マンチェスター・シティから移籍したライガン・ヘスキーがケルンで順調に馴染んでいる現状と、18歳FWにとっての成功の形とは

R. Heskey
ブンデスリーガ
マンチェスター・シティ
ケルン
イングランドU-19

エミール・ヘスキーが『GOAL』に対し、マンチェスター・シティを離れてケルンでドイツでの新たな挑戦を選んだ息子レイガンにとって、成功がどのようなものかを語った。18歳のその才能あるFWは、居心地の良い環境から一歩を踏み出した。ブンデスリーガでは、プロとしても私生活でも乗り越えるべきハードルが数多くあるが、「彼には無限の可能性がある」。

  • ヘスキー、最大700万ポンドの移籍でマンチェスター・シティを退団

    ヘスキーは、レスター、リバプール、アストン・ビラでプレーした元FWの父の足跡をたどることを望んでいる。エミールは現役時代にFAカップ、リーグカップ、UEFAカップ制覇を味わい、イングランド代表としてA代表62試合に出場した。

    レイガンはすでにU-17、U-18レベルでイングランドのユース代表で輝きを放ち、2025年にはワールドカップの大会にも出場。スピード、パワー、決定力といった有用な一家の資質を受け継いでいると評価されている。

    そうした資質によって、彼はシティの名高いアカデミー組織で注目を集め、2025年9月に行われたハダースフィールドとのカラバオカップで、兄ジェイデンと並んで公式戦デビューを果たした。

    左ウイングでの役割を求める中、経験豊富な各国代表選手たちによってトップチームで定位置をつかむ道は閉ざされており、2026年夏に新たなスタートを受け入れるべく羽ばたく決断が下された。

    最大で700万ポンド（900万ドル）となる可能性がある移籍パッケージでケルンとの合意に達した。ヘスキーは新天地で段階的にチームへなじませてもらっており、ここまでは15分間の途中出場1試合にとどまっている。

    もっとも、彼はいまも新たな環境に順応している最中であり、いずれ自身の能力を完全に開花させられると自信を保っている。この見方は父も共有している。父は、若くして技を磨き、巡ってきたチャンスを最大限に生かすことをよく知る人物である。

  • Emile Heskey Chase football coaching programmeChase

    ヘスキーはいかにしてブンデスリーガに順応したのか

    元イングランド代表のヘスキーは、英国全土の低所得層の人々に指導者資格取得への無料アクセスを提供するチェイスのフットボール・コーチング・プログラムとの取り組みの一環として、ライガンがドイツでどのように順応しているかを問われ、『GOAL』に対して次のように語った。「彼は今、それを満喫している。もちろんチームに入ったり外れたりしているから難しさは感じている。それに言葉も違うし、学ばなければならないこともある。国も違う。でも、そういう面も楽しんでいるよ。

    「彼はまだ若いし、代表にも入っている。そして戻ってくれば、［イングランド］U-19代表にいる。仲のいい仲間たちとも一緒にいられるだろうし、そういう時間も楽しめるはずだ。

    「でも、近いうちにトップチームでプレーする立場を主張し始めなければならない。そうなれば、彼には限界がない。なぜなら、彼は私の体格とそこまで変わらないからだ。まだまだ成長の余地がある」

    また、ヘスキーはライガンにとってケルンでのデビューシーズンにおける成功の分かりやすい指標は出場時間かと問われると、次のように付け加えた。「そうだね、出場時間だ。15試合から20試合の間に出場できれば、それはポジティブだと思う。おそらく10から15のゴール関与があれば前向きなものになる」

  • なぜヘスキーはマンチェスター・シティを去り、ドイツへ向かったのか

    2026年ワールドカップでイングランドが準決勝に進出する戦いぶりを、この夏に強い関心を持って見守っていたヘスキーは、チェイスとともにセント・ジョージズ・パークを訪れ、FIFAの看板大会でのイングランド代表の躍進が、新たな世代にサッカー指導者というキャリアを考えさせる प्रेरेणとなっていることについて語っている。

    チェイスのフットボール・コーチング・プログラムは、英国全土の低所得層の人々を対象に、コーチング入門資格の取得機会とプロコーチ向け奨学金を全額負担で提供し、より多くの人がサッカー指導の世界に入るための道筋をつくっている。

    ヘスキーは以前、GOALに対し、レイガンが自身のプレーを成長させる助けとなるさまざまな戦術家の下で働くため、マンチェスターを離れた理由をこう語っていた。「17歳、18歳の時点でトップチームのサッカーを戦う準備ができているのに、その機会が得られず、しかもイングランドでは結局それがかなわないのであれば、実績が証明されている場所へ行かなければならない。ドイツにはその実績があるように見える。

    「我々の育成システム、つまり年代別代表には素晴らしい選手が何人もいる。ドイツはそうした選手たちを何度も目にしてきた。なぜイングランドではチャンスが与えられないのか。

    「本来なら必ずしもドイツへ行く必要はないし、必ずしもベルギーへ行く必要もないし、必ずしもフランスへ行く必要もない。だが実際に起きているのはそういうことだ。イングランドでは、フランスやドイツから20歳、21歳の選手を獲得している。一方で、こちらにも20歳、21歳の選手がいて、彼らとは国際レベルで日常的に対戦し、しかも勝ってきた。

    「そして、サンチョやフィル・フォーデン、その世代、確かマルク・グエイもいたが、その世代はヨーロッパ最高と見なされていたと思う。だが、我々にはチャンスが与えられてこなかった。マルク・グエイはチェルシーにいたが、チェルシーではチャンスを得られず、出て行かなければならなかった。

    「だが、他の選手たちはそれぞれの国でみなチャンスを得ている。もちろん、イングランドには最大のリーグがあり、おそらく最高のリーグでもあるから、その事情は分かる。だが、我々の子どもたちにチャンスが回ってくることは決してない。

    「私の息子［ジェイデン］は20歳で、もうすぐ21歳になる。私は22歳の時、［レスターで］5シーズンプレーした後にリバプールへ移籍した。だから今は、あまりに多くの若者たちが、足止めされているとは言わないが、18歳、19歳、20歳という学ぶ上で重要な時期を逃している。21歳以下のチームでプレーしても、得るものは何もない。EFLトロフィーは別で、あれは良い大会だ。私は好きだし、とても評価している。でも、それも2試合だけだ」

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー

  • 指導者は持てる能力を最大限に引き出す必要がある

    レイガン・ヘスキーはケルンで自身の価値を証明し、そこでトップチームの座を確固たるものにした上で、最終的にはフル代表での評価を争えるようになることを目指している。その道を進むだけの能力は確かに備えている。

    現時点でイングランド代表は、ドイツ人指揮官トーマス・トゥヘルの下で、2026-27シーズンのUEFAネーションズリーグに集中している。前回の試合でクロアチアに7-0の圧勝を収めた勢いを受け、火曜日にはホームでチェコ代表と対戦する。

    チェイスのフットボール指導プログラムの詳細は、以下を参照：チェイスのフットボール指導プログラム https://www.chase.co.uk/gb/en/chase-football-coaching-programme/