「限界はない！」イングランド代表入りの夢を追うチャーリー・クレスウェル、レンヌのヨーロッパリーグでの可能性を語る

レンヌはヨーロッパリーグ開幕から無敗を維持し、2試合で勝ち点4を獲得。この結果が、DFクレスウェルの楽観的な見方をさらに強めている。U-21年代で2度の欧州王者となったクレスウェルは、海外でプレーしながらA代表入りの候補に浮上した同胞、バイエル・レヴァークーゼンのジャレル・クアンサーとコモのトレヴォ・チャロバーから刺激を受けている。

欧州での目標に限界はないと強調し、幼い頃から抱いてきた母国代表でプレーする夢にも改めて言及したクレスウェルは、こう語った。「限界はない。自分たちで限界を決めるのは愚かなことだ。優勝できると言っていい。子どもの頃からずっと、母国代表でプレーすることが何よりも大きな夢だと言ってきた。僕にできるのは努力を続けることだけだ。希望が湧くし、励みにもなる。海外で活躍すれば、見てもらえて、チャンスを与えてもらえるのだから」

将来イングランドのサッカー界に戻るかどうかを考えるよりも、目の前の試合に集中していると強調し、こう続けた。「自分たちが最終的にどの順位になるかは、あまり考えない。考えるのは週末に何が起こるか、次の試合でどうすればベストを尽くせるか、そしてその次の試合のことだ。いつも次の試合を見ている。10カ月後やシーズン終了時に自分がどこにいるかを考えることはない。それは楽しい部分ではないからね」

「楽しいのはそこに至る過程だ。毎日の練習や試合の楽しさ、ファンに会い、そのすべての中に身を置くことだ。人は過程を楽しむより、目的地のことばかり考えすぎてしまう。僕は戻ることをまったく急いでいない。『戻るためにここにいる』とは考えていない。違う。僕はここで努力し、勝つためにいる」