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「限界はない！」イングランド代表入りの夢を追うチャーリー・クレスウェル、レンヌのヨーロッパリーグでの可能性を語る
イングランド人DF、フランスでの挑戦を楽しむ
クレスウェルは、新天地での欧州での戦いに強い自信を示す一方、イングランドA代表入りへの明確な意欲も抱いている。センターバックのクレスウェルは、少年時代から縁のあるリーズでわずか14試合の出場にとどまった後、2024年にトゥールーズへ加入し、英仏海峡を渡る道を選んだ。その後、2026年夏にレンヌへ期限付き移籍。フランスのクラブは、移籍金250万ユーロでの期限付き移籍に加え、翌年に2250万ユーロとボーナスで完全移籍させる義務を盛り込んだ契約に合意した。
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大胆な一手がキャリアアップを加速
慣れ親しんだ環境を離れたことは、結果として大きなプラスになった。フランスで主力としての地位を確立し、トゥールーズでの2シーズンでは、出場可能だったリーグ・アン68試合のうち57試合に先発。昨夏にはブライトンから関心を寄せられ、イングランド復帰の可能性もあったが、パートナーとの話し合いを経てレンヌ加入を決断した。レンヌには、リーズ時代の元チームメートであるラフィーニャ、ジョー・ロドン、グレン・カマラに加え、元イングランドU-21代表のチームメートであるジェド・スペンスもかつて所属していた。
定期的な出場機会を優先し、欧州で成長を続けるためにエランド・ロードを離れた際の心境について、クレスウェルは『ガーディアン』に語った。「イングランドを離れるのは本当に、本当に怖い決断だった。サッカー人生で最大の決断だった。僕は8歳からリーズのファンで、10歳からクラブにいた。でも振り返ると、20歳になっても試合に出られていなかった。外に出て、プレーする必要があったんだ」
「今はここで自分の仕事をし、できる限り努力して、自分のキャリアを築いている。イングランドに戻る選択肢もあった。ここには試合に勝つことを求められる環境がある。それが次のステップにとって重要だった。24歳の今は、目指すところに到達するために積み重ねを続けることが大事なんだ」
「再び成長し、向上し続けられる適切な場所を選ぼうとしていた。そして僕にとって次のステップは、欧州の舞台でプレーすること、特に勝利を求められる環境に身を置くことだった。目指すところに行くには、プレッシャーの中で試合に勝つ方法を身につける必要があるからね。このクラブの魅力は、説明するまでもないよ」
国際舞台への野心が欧州での自信を強める
レンヌはヨーロッパリーグ開幕から無敗を維持し、2試合で勝ち点4を獲得。この結果が、DFクレスウェルの楽観的な見方をさらに強めている。U-21年代で2度の欧州王者となったクレスウェルは、海外でプレーしながらA代表入りの候補に浮上した同胞、バイエル・レヴァークーゼンのジャレル・クアンサーとコモのトレヴォ・チャロバーから刺激を受けている。
欧州での目標に限界はないと強調し、幼い頃から抱いてきた母国代表でプレーする夢にも改めて言及したクレスウェルは、こう語った。「限界はない。自分たちで限界を決めるのは愚かなことだ。優勝できると言っていい。子どもの頃からずっと、母国代表でプレーすることが何よりも大きな夢だと言ってきた。僕にできるのは努力を続けることだけだ。希望が湧くし、励みにもなる。海外で活躍すれば、見てもらえて、チャンスを与えてもらえるのだから」
将来イングランドのサッカー界に戻るかどうかを考えるよりも、目の前の試合に集中していると強調し、こう続けた。「自分たちが最終的にどの順位になるかは、あまり考えない。考えるのは週末に何が起こるか、次の試合でどうすればベストを尽くせるか、そしてその次の試合のことだ。いつも次の試合を見ている。10カ月後やシーズン終了時に自分がどこにいるかを考えることはない。それは楽しい部分ではないからね」
「楽しいのはそこに至る過程だ。毎日の練習や試合の楽しさ、ファンに会い、そのすべての中に身を置くことだ。人は過程を楽しむより、目的地のことばかり考えすぎてしまう。僕は戻ることをまったく急いでいない。『戻るためにここにいる』とは考えていない。違う。僕はここで努力し、勝つためにいる」
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トリノ遠征が最大のアピールの場に
クレスウェルには、レンヌが敵地でイタリアの強豪ユヴェントスと対戦する今週木曜日のヨーロッパリーグ第3節で、厳しい試練が待ち受ける。パリ・サンジェルマン戦での印象的なプレーを含め、国内で好調を見せてきたクレスウェルにとって、この注目の一戦はキャリア最大の試合と言っても過言ではない。イングランド代表入りを目指す中、トリノでも好調を維持できれば、評価はさらに高まるだろう。
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