降格決定戦を前に波乱！FCザンクト・パウリ、ヴォルフスブルク戦で多数の選手欠場の危機

クラブはスミスの離脱は予防措置だと発表した。今週の練習に復帰できるかは不明だ。キャプテンのジャクソン・アーバインも負荷調整で引き続き練習を欠席した。

チームはRBライプツィヒ戦（1-2）の前後にも胃腸炎が流行し、アレクサンダー・ブレシン監督は「感染者を隔離し、拡大を防ぐ」と語っていた。