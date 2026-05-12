胃腸炎の流行で、火曜の練習にエリック・スミス、ハウケ・ヴァール、デビッド・ネメス、ルイ・オッピーの4人が欠場。最終節への影響が懸念される。
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降格決定戦を前に波乱！FCザンクト・パウリ、ヴォルフスブルク戦で多数の選手欠場の危機
クラブはスミスの離脱は予防措置だと発表した。今週の練習に復帰できるかは不明だ。キャプテンのジャクソン・アーバインも負荷調整で引き続き練習を欠席した。
チームはRBライプツィヒ戦（1-2）の前後にも胃腸炎が流行し、アレクサンダー・ブレシン監督は「感染者を隔離し、拡大を防ぐ」と語っていた。
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ザンクト・パウリはヴォルフスブルク戦で主力の選手4人が欠場している。
ライプツィヒ戦で欠場したアダム・ズヴィガラは練習に復帰した。しかし、マノリス・サリアカスとカロル・メッツは筋肉の負傷で、ジェームズ・サンズは足首の手術で、マティアス・ペレイラ・ラゲは前十字靭帯断裂で、いずれもヴォルフスブルク戦を欠場する。
最下位ザンクト・パウリは、ヴォルフスブルクと1.FCハイデンハイム（マインツ戦）と同勝点で最終節に臨む。