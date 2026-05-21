昇格と降格の行方が決まるのはペンテコステの月曜日。ヴォルフスブルクは不利な状況でオストヴェストファーレンでの第2戦に臨む。攻撃ではアイデアと決定力が欠けていた。パダーボルンは守備が安定し、ホームの利も味方につけ、6年ぶりのブンデスリーガ復帰を期待している。 第2戦では、90+4分に2枚目のイエローカードを受けたヨナ・スティッカーが欠場する。

1997年の昇格以来ブンデスリーガに定着し、2017年ブラウンシュヴァイク、2018年キールとのプレーオフでも残留を果たしている。 全体的には1部チームが有利で、2008/09シーズン以降のプレーオフで2部が勝ち抜いたのは3回だけだ。

SCPは2014年と2019年に直接昇格したが、いずれも1年で降格している。ケッテマン監督は「一生に一度のチャンスで、勝つ方がずっと多い」と語った。