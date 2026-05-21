木曜夜、VW CEOオリバー・ブルーメが見守る中、ウルフスブルクは2部3位SCパーダーボルンとの昇格プレーオフ第1戦を0-0で終え、残留悬念を残した。
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降格決定戦の大接戦に赤信号！VfLヴォルフスブルク、ブンデスリーガ降格が目前に迫る
昇格と降格の行方が決まるのはペンテコステの月曜日。ヴォルフスブルクは不利な状況でオストヴェストファーレンでの第2戦に臨む。攻撃ではアイデアと決定力が欠けていた。パダーボルンは守備が安定し、ホームの利も味方につけ、6年ぶりのブンデスリーガ復帰を期待している。 第2戦では、90+4分に2枚目のイエローカードを受けたヨナ・スティッカーが欠場する。
1997年の昇格以来ブンデスリーガに定着し、2017年ブラウンシュヴァイク、2018年キールとのプレーオフでも残留を果たしている。 全体的には1部チームが有利で、2008/09シーズン以降のプレーオフで2部が勝ち抜いたのは3回だけだ。
SCPは2014年と2019年に直接昇格したが、いずれも1年で降格している。ケッテマン監督は「一生に一度のチャンスで、勝つ方がずっと多い」と語った。
VfLヴォルフスブルクは決定力不足――ビリヤが絶好のチャンスを逃す
プレッシャーの方が明らかに大きかったのはVfLだった。シーズン開幕時には欧州カップ戦出場を夢見ていたが、その後、降格の渦に深く巻き込まれてしまったからだ。とはいえ、試合開始直後のヴォルフスブルクには不安の色は見られなかった。 しかし、パーダーボルンのハイプレスに苦しみ、バックパスが増えた。ロングボールも堅い守備に阻まれた。
SCPは圧力を維持し、9分にはサンティアゴ・カスタネダの至近距離シュートをGKカミル・グラバラがジャヌエル・ベロシアンと連携して阻んだ。 その後は互角ながら決定機は少ない。ヴァブロの遠距離シュートは枠外へ（23分）。ダギムの鋭角シュートはGKサイメンが阻止（32分）。ヴォルフスブルクは個人技を活かせず、パダーボルンはカウンターを狙った。
後半もヴォルフスブルクは危険なエリアまで迫れない。 細かいファールや連携ミスが目立った。司令塔エリクセンも決定機を創出できず、67分のFKはザイメンがセーブ。84分にはビルビヤが絶好機を逃し、試合はスコアレスで終えた。