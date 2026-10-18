あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
AFC Bournemouth v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
翻訳者：

降格圏脱出！マルコ・ローゼがプレミアリーグ初勝利、決定力を発揮したボーンマスが10人のサンダーランドを下す

M. Rose
ボーンマス
サンダーランド
ボーンマス 対 サンダーランド
プレミアリーグ

ボーンマスは決定力を発揮し、苦戦するサンダーランドに2-0で勝利。ようやくプレミアリーグでの戦いを軌道に乗せた。この結果は、バイタリティ・スタジアムで指揮を執るようになってからイングランドのトップリーグで初の勝ち点3を手にしたマルコ・ローゼ監督にとって、大きな節目となった。

  • サンダーランド、最悪のスタート

    サンダーランドにとって、これ以上ないほど悪い午後の立ち上がりとなった。開始20分も経たないうちに先制を許し、退場者まで出してしまったのだ。かつてトッテナムに所属したDFケヴィン・ダンソにとっては、忘れたい午後となった。6分、エヴァニウソンとのフィジカル勝負で簡単に競り負け、ボーンマスのストライカーにクロスを許す。これをマーカス・タヴァーニアが無人のゴールへ頭で押し込み、今季4点目を挙げた。

    そのわずか11分後、ダンソの悪夢は続き、サンダーランドの状況はさらに悪化する。ペナルティーエリアへ向かって走るエヴァニウソンは、再びダンソが抑えられない相手となり、強さを生かして前に出た。ダンソは倒れながらペナルティーエリアの際でボーンマスのFWを引き倒し、主審のクレイグ・ポーソンは一発退場となるレッドカードを提示した。

    数的不利に陥ったものの、サンダーランドのGKロビン・ルーフスは当初、好守でチームが追いつける点差を保った。何度もセーブを求められ、特にブラジル人ウイングのラヤンのシュートを、鋭い反応で2度にわたって阻んだ。

  • AFC Bournemouth v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    エヴァニウソン、相手守備陣のミスを逃さず

    後半開始からわずか3分、守備陣の致命的な連係ミスによってサンダーランドの反撃への望みは事実上絶たれた。オマル・アルデレテがGKルーフスへバックパスを出したが、力が足りず、ボールはルーフスのはるか手前で失速した。

    エヴァニウソンは冷静に、飛び出してきたルーフスを難なくかわし、ボールをゴールに流し込んで2-0とした。この試合を通じてボーンマスの攻撃で好機を生み出す中心となっていたFWにとって、ふさわしいゴールだった。

  • ローズ、イングランドで環境に適応

    ローゼにとって、この勝利はプレミアリーグの厳しさに適応しようとする中で、肩の荷が大きく下りるものとなった。ボーンマスにとって今季の国内での初勝利となった一方、欧州での戦いは対照的に順調で、ヨーロッパリーグの開幕からレアル・ソシエダ、シュトゥルム・グラーツとの2試合に勝利している。

    この勝ち点3によってボーンマスは降格圏を脱出し、安定した成績を残せずにいたローゼとチームにとって、待望の士気向上につながった。ローゼは、ブンデスリーガでの成績不振を理由に3月にRBライプツィヒを解任された後、夏に南海岸のクラブの指揮官に就任。昨季ボーンマスを6位に導き、歴史的なヨーロッパリーグ出場権獲得を果たしたアンドニ・イラオラの後任となった。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-SUNDERLANDAFP

    サンダーランド、アウェーでの苦戦続く

    対照的に、サンダーランドの見通しは厳しいままだ。アウェーでの苦戦に改善の兆しは見えず、この敗戦で勝ち点4の19位に低迷している。8月30日のフラム戦で勝利して以来、リーグ戦で白星を挙げていない。アウェーで勝ち点を獲得できないことが、残留を目指す上で大きな障害となりつつある。

次の試合
LCH

LCH

UEFAヨーロッパリーグ

2026年10月22日

SUN

SUN

BOU

BOU

UEFAヨーロッパリーグ

2026年10月22日

MIL

MIL