降格圏脱出！マルコ・ローゼがプレミアリーグ初勝利、決定力を発揮したボーンマスが10人のサンダーランドを下す

サンダーランドにとって、これ以上ないほど悪い午後の立ち上がりとなった。開始20分も経たないうちに先制を許し、退場者まで出してしまったのだ。かつてトッテナムに所属したDFケヴィン・ダンソにとっては、忘れたい午後となった。6分、エヴァニウソンとのフィジカル勝負で簡単に競り負け、ボーンマスのストライカーにクロスを許す。これをマーカス・タヴァーニアが無人のゴールへ頭で押し込み、今季4点目を挙げた。

そのわずか11分後、ダンソの悪夢は続き、サンダーランドの状況はさらに悪化する。ペナルティーエリアへ向かって走るエヴァニウソンは、再びダンソが抑えられない相手となり、強さを生かして前に出た。ダンソは倒れながらペナルティーエリアの際でボーンマスのFWを引き倒し、主審のクレイグ・ポーソンは一発退場となるレッドカードを提示した。

数的不利に陥ったものの、サンダーランドのGKロビン・ルーフスは当初、好守でチームが追いつける点差を保った。何度もセーブを求められ、特にブラジル人ウイングのラヤンのシュートを、鋭い反応で2度にわたって阻んだ。