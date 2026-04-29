降格圏を争うトッテナムにまたも負傷者。ドミニク・ソランケの今シーズンは終了危機。

ウルブズ戦で2026年初のリーグ戦勝利を挙げたものの、トッテナムは依然として降格圏内にあり、ウェストハム・ユナイテッドに2ポイント差をつけられている。ウルブズ戦で前十字靭帯を損傷したシャビ・シモンズは手術のため今季残りの試合を欠場し、最低7ヶ月離脱する見込みで、12月までの復帰は難しい。

さらにソランケの出場も不透明で、モハメド・クドゥス、デヤン・クルセフスキ、ウィルソン・オドバート、クリスティアン・ロメロも今季絶望。膝の手術から1年ぶり練習に復帰したジェームズ・マディソンも実戦待機で、戦力は極めて手薄だ。