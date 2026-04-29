Goal.com
ライブ
Tottenham Hotspur v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni

翻訳者：

降格圏を争うトッテナムにまたも負傷者。ドミニク・ソランケの今シーズンは終了危機。

ドミニク・ソランケ
トッテナム
プレミアリーグ

トッテナム・ホットスパーのFWドミニク・ソランケがハムストリング負傷で今季残り試合を欠場する見込みだ。週末のウルヴァーハンプトン戦で負傷し、降格圏を争うロベルト・デ・ゼルビ監督の下、戦力不足がさらに深刻化した。

  • ソランケ、ハムストリング負傷で絶望

    ウォルヴァーハンプトン戦でハムストリングを痛めたソランケ。 英紙『テレグラフ』は、初期検査でソランケがグレード2のハムストリング損傷と診断され、回復までに3～8週間かかる可能性があると報じた。このため、ソランケが今季残り試合に出場できない恐れもあるが、降格危機にあるスパーズは現時点で負傷の程度を正式に確認していない。

    • 広告
  • Wolverhampton Wanderers v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    負傷者が増え続けている

    ウルブズ戦で2026年初のリーグ戦勝利を挙げたものの、トッテナムは依然として降格圏内にあり、ウェストハム・ユナイテッドに2ポイント差をつけられている。ウルブズ戦で前十字靭帯を損傷したシャビ・シモンズは手術のため今季残りの試合を欠場し、最低7ヶ月離脱する見込みで、12月までの復帰は難しい。

    さらにソランケの出場も不透明で、モハメド・クドゥス、デヤン・クルセフスキ、ウィルソン・オドバート、クリスティアン・ロメロも今季絶望。膝の手術から1年ぶり練習に復帰したジェームズ・マディソンも実戦待機で、戦力は極めて手薄だ。

  • デ・ゼルビ監督、選手起用で難題に直面

    デ・ゼルビ監督は金曜の会見でソランケのコンディションを説明し、28歳の彼が終盤戦で躍動することを期待している。

    トッテナムの残る4試合は、アストン・ヴィラ、リーズ・ユナイテッド、チェルシー、エヴァートンとの対戦だ。このうち1試合でも攻撃陣が欠けるのは、デ・ゼルビ監督にとって大きな痛手となる。チェルシー戦は、チェルシーが5月16日（土）にFAカップ決勝を控えているため、5月19日（火）に延期された。

  • England v Greece - UEFA Nations League 2024/25 League B Group B2Getty Images Sport

    ワールドカップへの夢が危ぶまれている

    今シーズン終了を意味する怪我は、ハリー・ケインの控えとしてイングランド代表のワールドカップ出場を目指すソランケにとって大きな打撃となる。このストライカーはトーマス・トゥヘル監督の代表メンバー入りが有力視されていたが、長期離脱すればドイツ人監督は他の選手を探すことになる。

プレミアリーグ
アストン・ヴィラ crest
アストン・ヴィラ
AVL
トッテナム crest
トッテナム
TOT