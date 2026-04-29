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降格圏を争うトッテナムにまたも負傷者。ドミニク・ソランケの今シーズンは終了危機。
ソランケ、ハムストリング負傷で絶望
ウォルヴァーハンプトン戦でハムストリングを痛めたソランケ。 英紙『テレグラフ』は、初期検査でソランケがグレード2のハムストリング損傷と診断され、回復までに3～8週間かかる可能性があると報じた。このため、ソランケが今季残り試合に出場できない恐れもあるが、降格危機にあるスパーズは現時点で負傷の程度を正式に確認していない。
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負傷者が増え続けている
ウルブズ戦で2026年初のリーグ戦勝利を挙げたものの、トッテナムは依然として降格圏内にあり、ウェストハム・ユナイテッドに2ポイント差をつけられている。ウルブズ戦で前十字靭帯を損傷したシャビ・シモンズは手術のため今季残りの試合を欠場し、最低7ヶ月離脱する見込みで、12月までの復帰は難しい。
さらにソランケの出場も不透明で、モハメド・クドゥス、デヤン・クルセフスキ、ウィルソン・オドバート、クリスティアン・ロメロも今季絶望。膝の手術から1年ぶり練習に復帰したジェームズ・マディソンも実戦待機で、戦力は極めて手薄だ。
デ・ゼルビ監督、選手起用で難題に直面
デ・ゼルビ監督は金曜の会見でソランケのコンディションを説明し、28歳の彼が終盤戦で躍動することを期待している。
トッテナムの残る4試合は、アストン・ヴィラ、リーズ・ユナイテッド、チェルシー、エヴァートンとの対戦だ。このうち1試合でも攻撃陣が欠けるのは、デ・ゼルビ監督にとって大きな痛手となる。チェルシー戦は、チェルシーが5月16日（土）にFAカップ決勝を控えているため、5月19日（火）に延期された。
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ワールドカップへの夢が危ぶまれている
今シーズン終了を意味する怪我は、ハリー・ケインの控えとしてイングランド代表のワールドカップ出場を目指すソランケにとって大きな打撃となる。このストライカーはトーマス・トゥヘル監督の代表メンバー入りが有力視されていたが、長期離脱すればドイツ人監督は他の選手を探すことになる。