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降格圏に沈むトッテナムがまたも負傷者を出し、ドミニク・ソランケの今シーズンは終了する可能性がある。
ソランケ、ハムストリング負傷で絶望
ウォルヴァーハンプトン戦でハムストリングを痛めたソランケ。 英紙『テレグラフ』は、初期検査でソランケがグレード2のハムストリング損傷と診断され、回復までに3～8週間かかる可能性があると報じた。このままでは今季残り試合に出場できない選手リストに加わる恐れもあるが、降格危機にあるクラブは現時点で負傷の程度を正式確認していない。
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負傷者が増え続けている
ウルブズ戦で2026年初のリーグ戦勝利を挙げたものの、トッテナムは依然として降格圏内に留まり、ウェストハム・ユナイテッドに2ポイント差をつけられている。シャビ・シモンズはウルブズ戦で前十字靭帯を損傷し、今季残りの試合を欠場。最低7ヶ月の離脱が見込まれ、12月までの復帰は難しい。
さらに、ソランケの出場も不透明で、モハメド・クドゥス、デヤン・クルセフスキ、ウィルソン・オドバート、クリスティアン・ロメロも今季絶望。膝の怪我から1年ぶりに練習に復帰したジェームズ・マディソンもまだ実戦復帰しておらず、チームは深刻な戦力不足に直面している。
デ・ゼルビ監督、選手起用に難題
デ・ゼルビ監督は金曜の会見でソランケのコンディションに言及し、28歳が終盤戦で力を発揮することを期待する。
残り4試合は、日曜のアストン・ヴィラ戦、リーズ・ユナイテッド戦、チェルシー戦、エヴァートン戦。これらの試合でさらに攻撃陣が欠けるのは大きな痛手だ。チェルシー戦は、チェルシーが5月16日（土）にFAカップ決勝を控えているため、5月19日（火）に延期されている。
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ワールドカップへの夢が危ぶまれている
今シーズン終了となる怪我は、ハリー・ケインの控えとしてイングランド代表のワールドカップ出場を目指すソランケにとって大きな打撃だ。このストライカーはトーマス・トゥヘル監督の代表メンバー入りが有力視されていたが、長期離脱すればドイツ人監督は代わりの選手を探すことになる。