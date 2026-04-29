ウルブズ戦で2026年初のリーグ戦勝利を挙げたものの、トッテナムは依然として降格圏内に留まり、ウェストハム・ユナイテッドに2ポイント差をつけられている。シャビ・シモンズはウルブズ戦で前十字靭帯を損傷し、今季残りの試合を欠場。最低7ヶ月の離脱が見込まれ、12月までの復帰は難しい。

さらに、ソランケの出場も不透明で、モハメド・クドゥス、デヤン・クルセフスキ、ウィルソン・オドバート、クリスティアン・ロメロも今季絶望。膝の怪我から1年ぶりに練習に復帰したジェームズ・マディソンもまだ実戦復帰しておらず、チームは深刻な戦力不足に直面している。