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降格圏からトップ4へ：トッテナムはマンチェスター・ユナイテッドのような巻き返しできるか？ 元スパーズ星が移籍市場を批判しながら勝算を分析
トッテナムはプレミアリーグの残留争いを続けている
スパーズはここ数回の移籍市場で巨額を投じてきたが、成果は乏しい。多くの選手がコンディションとパフォーマンスに苦戦し、プレミアリーグの順位も大きく落ちた。
2025年、アンジェ・ポステコグルー監督はヨーロッパリーグ制覇で17年ぶりのタイトルをもたらしたが、その成功は問題の隠蔽に過ぎなかった。
昨季17位だったチームは今季さらに順位を落とし、チャンピオンシップ降格の危機に瀕している。最終節エバートン戦を前に、運命は未だ自分たちの手にあるものの、辛うじて水面上に頭を出している状況だ。
デ・ゼルビ監督が残留を果たせれば、成長計画を始動できる。ライバルのマンチェスター・ユナイテッドは1年で15位から3位へ躍進し、チャンピオンズリーグ復帰を果たした。
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トッテナムはマンチェスター・ユナイテッドのような復活を遂げられるか？
2026-27シーズンにトッテナムは復活できるか？元スパーズのDFハットンは、Uudet Kasinot提供のGOAL独占インタビューで「今シーズンの様子を見ると、可能性は低い」と語った。
マンチェスター・ユナイテッド戦の前も似た状況だったが、彼らはマイケル・キャリックの下で結束し、チームとしてまとまりを見せている。
「彼ら（スパーズ）にとっては興味深い夏になるだろう。今シーズンは怪我や様々な出来事が響いた。ホームでは苦戦したが、正直、来シーズンにトップ4を争う姿は想像できない」
ロンドン北部の不動産転売ビジネスが非難される
ポステコグルー監督解任後、トーマス・フランク、イゴール・トゥドール、デ・ゼルビと3人が続いた。しかしスパーズが「偽の優勝候補」のレッテルを剥がし、真のタイトル争いに戻るには、ピッチ上の改革が不可欠だ。
口先だけの話は安いが、野心的な補強はそうではない。上位で競争するには多額の資金が必要で、その資金が不足している恐れがある。
トッテナム再建に巨費が必要かと問われたハットンは「莫大な資金、まさに巨額だ。ここ数年、彼らは多額を投じてきたが、使い方が適切でなかったことがアキレス腱だ」と語った。
5000万～6000万ポンドを投じていながら、期待に応えられない選手や即戦力にならない選手への投資が、今シーズンの足を引っ張っている」
「繰り返すが、怪我人も響いている。それでも、チーム全体が調子を落としているのは確かだ。プレッシャーか、メンタルか、理由は明確ではない。しかし、リーグ戦で2シーズン続けて結果が出ないのは問題だ。ファンはもっと成果を望んでいる。その期待に応える戦力を整えることが急務だ」
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スパーズは最終節の重要な一戦でエバートンと対戦する
スパーズは日曜、北ロンドンでエバートンと対戦する。現在、降格圏の1つ上で勝ち点2差。得失点差を考えると、引き分け以上で残留が決まる。
敗れれば、ホームでリーズを迎える首都のライバルウェストハムに逆転される可能性が残り、来季の行方が決まるまでファンは不安な時間を過ごすだろう。