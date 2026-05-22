スパーズはここ数回の移籍市場で巨額を投じてきたが、成果は乏しい。多くの選手がコンディションとパフォーマンスに苦戦し、プレミアリーグの順位も大きく落ちた。

2025年、アンジェ・ポステコグルー監督はヨーロッパリーグ制覇で17年ぶりのタイトルをもたらしたが、その成功は問題の隠蔽に過ぎなかった。

昨季17位だったチームは今季さらに順位を落とし、チャンピオンシップ降格の危機に瀕している。最終節エバートン戦を前に、運命は未だ自分たちの手にあるものの、辛うじて水面上に頭を出している状況だ。

デ・ゼルビ監督が残留を果たせれば、成長計画を始動できる。ライバルのマンチェスター・ユナイテッドは1年で15位から3位へ躍進し、チャンピオンズリーグ復帰を果たした。