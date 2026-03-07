降格争いの最中、公式クラブストアで30ポンドの「スパーズ風」Tシャツを販売したトッテナムが、自チームのサポーターから激しく非難される

クラブの評判が大規模な失敗の物差しとして使われるのは今回が初めてではない。 2月、スウェーデンのミカエル・ダムベリ議員は議会演説でこの用語を用い、政府の経済運営を批判した。「当然ながらトッテナム・ホットスパー、通称スパーズを思い浮かべます。巨大なスタジアム、熱心で大規模なサポーター基盤を擁するイングランド有数の名門かつ富裕なクラブであり、トップチームと見なされる全ての要素を備えています」と彼はスウェーデン議会で述べた。 「それにもかかわらず、トッテナムは危機に直面している。降格圏からわずか数ポイント上という最下位争いを続けている。資源や利点に欠けているからではなく、チャンスを無駄にしたからだ。

「クラブは『スパーシー（Spursy）』という異名をつけられています。これはチャンスを得ながら結果を出せない状態を指します。議長殿、まさにこれが財務大臣がスウェーデン経済を運営している手法です。スウェーデンには力、能力、資源があります。企業、労働力、革新能力を備えています。スウェーデン経済が繁栄するための条件は整っているのです」とダムベリ氏は議会で述べた。