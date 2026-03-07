Getty/Tottenham Hotspur store
降格争いの最中、公式クラブストアで30ポンドの「スパーズ風」Tシャツを販売したトッテナムが、自チームのサポーターから激しく非難される
降格争いが険しくなる
「スパーシー」という言葉は、ライバルチームのサポーターが長年、トッテナムがプレッシャーに屈したり劇的な失敗を犯す傾向を嘲笑するために使ってきた。 歴史的に、この言葉はチャンピオンズリーグ決勝敗退のような注目度の高い失望の後、クラブを叩くための棒として使われてきた。クラブは当初、ヨーロッパリーグ優勝後のイメージ回復を目的にこの商品ラインを導入したが、プレミアリーグ順位表で降格圏からわずか1ポイント上という現状を踏まえると、販売継続は「状況判断が鈍い」と批判されている。
ファンが上層部への怒りを爆発させる
サポーターたちはこのマーケティング戦略を厳しく批判し、トッテナム・ホットスパー・スタジアムにおける指導力不足の表れと見なしている。デイリー・メール紙の取材に応じたジェームズという名の不満げなサポーターは率直に語った。「オーナーや上層部はクラブを本当に尊重していないようだ。アーセナルが『腰抜け』と書かれたユニフォームを作ると想像してみろ。試合は終わったも同然だ」
この感情はザ・サン紙に語った別のファンにも共通しており、この決定を「自滅行為」と表現した。そのサポーターは「腹が立っている。アーセナルのショップで見かけるような類のものだ」と付け加えた。別の不満を抱えるファンはクラブのイメージへのダメージを指摘し、「サポーター、クラブ、チームを嘲笑している。それは間違っている」と述べた。
この商品はその後、クラブ公式サイトから削除された。
クラブを標的とした国際的な嘲笑
クラブの評判が大規模な失敗の物差しとして使われるのは今回が初めてではない。 2月、スウェーデンのミカエル・ダムベリ議員は議会演説でこの用語を用い、政府の経済運営を批判した。「当然ながらトッテナム・ホットスパー、通称スパーズを思い浮かべます。巨大なスタジアム、熱心で大規模なサポーター基盤を擁するイングランド有数の名門かつ富裕なクラブであり、トップチームと見なされる全ての要素を備えています」と彼はスウェーデン議会で述べた。 「それにもかかわらず、トッテナムは危機に直面している。降格圏からわずか数ポイント上という最下位争いを続けている。資源や利点に欠けているからではなく、チャンスを無駄にしたからだ。
「クラブは『スパーシー（Spursy）』という異名をつけられています。これはチャンスを得ながら結果を出せない状態を指します。議長殿、まさにこれが財務大臣がスウェーデン経済を運営している手法です。スウェーデンには力、能力、資源があります。企業、労働力、革新能力を備えています。スウェーデン経済が繁栄するための条件は整っているのです」とダムベリ氏は議会で述べた。
トッテナムの次の一手は？
トッテナムはシーズンを挽回する9試合を残しており、次節はリーグ戦でアンフィールドに乗り込みリヴァプールと対戦。その後3月22日にはノッティンガム・フォレストとの重要な一戦が控える。しかしその2試合の前に、イゴール・トゥドール監督率いるチームは火曜日にチャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリードと対戦する。
