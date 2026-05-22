ロメロは4月中旬、AFCサンダーランド戦で負傷し、その後欠場が続いている。最近はスタンドからチームを鼓舞していたが、エバートンとの大一番も欠場する。理由は、母国アルゼンチンリーグの決勝を生観戦するためだ。

ドイツ時間日曜20時30分、コルドバのエスタディオ・マリオ・アルベルト・ケンペスで最多優勝記録を持つリバー・プレートと旋風を巻き起こすCAベルグラノが対戦する。ロメロはベルグラノのユース出身で、この地でプロデビューした。

ベルグラノは伝統あるクラブだが、ブエノスアイレスなどの強豪に注目度は及ばない。今回、クラブ史上初のタイトル獲得が懸かっている。ロメロはそれを生で観戦する方を優先し、ロンドンでの残留をかけた一戦をチームメイトと共に戦うことは選ばなかった。