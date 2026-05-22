トッテナムは1977年以来となる1部降格の危機にある。最終節を前に、同市ライバルのウェストハムに2ポイントリード。得失点差も12上回るため、日曜17時（現地）のホーム・エバートン戦で引き分け以上なら残留決定だ。ウェストハムは同時刻にリーズを迎える。 エバートンもリーズも、すでに残留が確定しており勝敗は無関係だ。
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降格をかけた大一番を前に「衝撃的」な決定が波紋を呼んでいる。トッテナムの主将クリスティアーノ・ロメロは激しい非難にさらされている。
ロメロは4月中旬、AFCサンダーランド戦で負傷し、その後欠場が続いている。最近はスタンドからチームを鼓舞していたが、エバートンとの大一番も欠場する。理由は、母国アルゼンチンリーグの決勝を生観戦するためだ。
ドイツ時間日曜20時30分、コルドバのエスタディオ・マリオ・アルベルト・ケンペスで最多優勝記録を持つリバー・プレートと旋風を巻き起こすCAベルグラノが対戦する。ロメロはベルグラノのユース出身で、この地でプロデビューした。
ベルグラノは伝統あるクラブだが、ブエノスアイレスなどの強豪に注目度は及ばない。今回、クラブ史上初のタイトル獲得が懸かっている。ロメロはそれを生で観戦する方を優先し、ロンドンでの残留をかけた一戦をチームメイトと共に戦うことは選ばなかった。
クリスティアーノ・ロメロはトッテナムファンから敵視されている。
木曜、talkSPORTで南米サッカー専門家のティム・ヴィッカリー氏がこのニュースを伝えた。司会はトッテナム・ホットスパー支持者のポール・ホークスビー氏。
ホストのポール・ホークスビーは「さすがのチームキャプテンだね」と皮肉った。「1976年以来のクラブ最大の一戦を欠場とは、素晴らしいね。最後まで忠実な、あの古き良きクリスティアンだ。週末はリバー・プレートのユニフォームを着るつもりだ。 降格危機のチームを救うより、自分の推しクラブを見ているとはひどい。ロメロは通過点で、トッテナムは代表の気晴らしだと思っていたが、本当に腹が立つ」
クラブは2029年まで契約を残しているが、降格を免れたとしても彼の将来は不透明だ。ロメロは現在復帰を目指し、アルゼンチン代表としてのW杯出場も狙う。
スパーズは年明けの低迷からやや回復し、デ・ゼルビ監督就任後の6試合で8ポイントを獲得している。