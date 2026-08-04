Getty
翻訳者：
「降格しかけた」 リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシーとの関連が報じられた後、なぜトッテナムでミッキー・ファン・デ・フェンの移籍話は下火になったのか？
移籍市場：トッテナムが大型補強に動く
17位でのフィニッシュが2季連続となったことで、トッテナム・ホットスパー・スタジアムでは厳しい疑問の声が数多く上がっている。その間、指揮官の座はアンジェ・ポステコグルー、トーマス・フランク、イゴール・トゥドール、ロベルト・デ・ゼルビへと受け継がれてきた。
プレミアリーグ残留はどうにか果たしており、それによってより野心的な計画を描くことが可能になった。いくつかの問題には巨額資金が投じられており、トッテナムは出費によって苦境から抜け出そうとしている。
マテウス・フェルナンデス、サンドロ・トナーリ、ヤン・パウル・ファン・ヘッケを総額2億ポンド超（2億6900万ドル）で獲得し、さらにアンディ・ロバートソンとマルコス・セネシがフリーで加入した。主な焦点となっているのは、プレミアリーグでの実績である。
放出面ではそれほど大きな動きはなく、残留させた最も価値ある戦力の一人にファン・デ・フェンが含まれている。ワールドカップに参加していたオランダ代表の同選手が、新天地を求めて荷物をまとめる一人になるのではないかとの懸念もあった。
複数のビッグクラブがトッテナムの姿勢を試す構えだとみられていた。オールド・トラッフォード、アンフィールド、そしてスタンフォード・ブリッジでは実績ある守備補強が必要とされていたが、取引は成立しておらず、今後まとまる見込みを示す材料もない。
- Getty
なぜファン・デ・フェンは今もトッテナムにいるのか？
ファン・デ・フェンへの関心が具体的な動きに発展していない理由について問われた元トッテナムのセンターバック、アルデルヴァイレルトは、Hajperとの提携でGOALに対し、次のように語った。「誰もがミッキー・ファン・デ・フェンとそのスピードについて話すが、彼は非常に優れたDFだ。私も彼くらい速ければよかったのに！
「だが、トッテナム・ホットスパーはあやうく降格しかけ、彼もその一員だったことを忘れてはいけない。それが現実だ。彼がどれだけ優れていようと、それが現実だ。おそらくクラブはそこを見ていて、昨季にクラブを助けるためには彼はもっとやれたはずだと考えているのだろう。
「一方で、もし彼がスパーズに残るなら、彼にとって悪い状況ではない。なぜなら、クラブが進めている補強を見れば分かるように、クラブを取り巻く雰囲気は変わりつつあるからだ。彼はロベルト・デ・ゼルビという非常に優れた監督の下でプレーしている。昨年のことがあった後で、これからが本当の自分たちだとみんなに示すために、今は残ることが良いことなのかもしれない。彼にはスパーズで取り組むべき、さらに大きなチャンスと挑戦があると私は思う」
世界最高の一人：スパーズのスターに大きな評価
25歳のファン・デ・フェンは、まだピークに達しておらず、今後さらに伸びる可能性を残している。アルデルヴァイレルトは以前、GOALの取材で、この快足のオランダ人選手が世界サッカー界最高のセンターバックになれるかと問われ、次のように語っていた。「彼は正しいメンタリティーを持っていると思う。もちろん、チーム全体のプレーが良くない時に、同じレベルに到達するのは簡単ではない。彼は助けたいと思っているし、そういった気持ちがあるからだ。クラブのこともあって彼にとって最高のシーズンだったとは思わないが、世界屈指のセンターバックの一人になれるポテンシャルはあると思う。
「もちろん、彼自身もレベルアップする必要はあるが、時にはそれもチームの一部だ。彼には非常に、非常に優れた選手になれる資質がある。まだそれほど年齢を重ねているわけではないし、成長できる。クラブに残って、自分自身を高めていってほしい」
- Getty
ファン・デ・フェンの契約：契約満了はいつか
トッテナムはファン・デ・フェンと2029年夏までの契約を結んでおり、売却を急ぐ必要はない。オファーを募っている状況でもなく、元ヴォルフスブルクのスターにはデ・ゼルビの構想で重要な役割がある。とりわけ、クラブキャプテンのクリスティアン・ロメロに他クラブ移籍の可能性が取り沙汰されているだけに、その意味合いは大きい。
近年のトッテナムにおける数少ない成功例であるこの選手は、次に何が起こるかを考える前に、少なくとももう1シーズンはイングランドの首都で過ごす意向を示しているようだ。個人の野心は、チーム全体の努力と両立してこそ意味を持つ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。