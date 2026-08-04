「降格しかけた」　リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシーとの関連が報じられた後、なぜトッテナムでミッキー・ファン・デ・フェンの移籍話は下火になったのか？

17位でのフィニッシュが2季連続となったことで、トッテナム・ホットスパー・スタジアムでは厳しい疑問の声が数多く上がっている。その間、指揮官の座はアンジェ・ポステコグルー、トーマス・フランク、イゴール・トゥドール、ロベルト・デ・ゼルビへと受け継がれてきた。

プレミアリーグ残留はどうにか果たしており、それによってより野心的な計画を描くことが可能になった。いくつかの問題には巨額資金が投じられており、トッテナムは出費によって苦境から抜け出そうとしている。

マテウス・フェルナンデス、サンドロ・トナーリ、ヤン・パウル・ファン・ヘッケを総額2億ポンド超（2億6900万ドル）で獲得し、さらにアンディ・ロバートソンとマルコス・セネシがフリーで加入した。主な焦点となっているのは、プレミアリーグでの実績である。

放出面ではそれほど大きな動きはなく、残留させた最も価値ある戦力の一人にファン・デ・フェンが含まれている。ワールドカップに参加していたオランダ代表の同選手が、新天地を求めて荷物をまとめる一人になるのではないかとの懸念もあった。

複数のビッグクラブがトッテナムの姿勢を試す構えだとみられていた。オールド・トラッフォード、アンフィールド、そしてスタンフォード・ブリッジでは実績ある守備補強が必要とされていたが、取引は成立しておらず、今後まとまる見込みを示す材料もない。