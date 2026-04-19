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「関心が集まるだろう」――25年ぶりにトップリーグに復帰したコヴェントリーは、フランク・ランパードから警告を受けた。
スカイ・ブルーズ、ランパードの関心に警戒を強める
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プレミアリーグからの関心が強まっている
元チェルシーでイングランド代表のスター選手には、他クラブの監督ポストの空席がCBSアリーナからの離脱につながる可能性があると報じられており、関心は憶測にとどまらない。
ボーンマスは今シーズン限りで退任するアンドニ・イラオラ監督の後任として、ラームズデールを最有力候補視しているという。
パーキン氏はランパードの意欲が現役時代と変わらず高いと確信し、「彼は選手時代も監督としても非常に意志が強い。幾度か挫折を経験したからこそ注目されるだろう。来シーズンも彼と彼が連れてきたスタッフがチームに残ることが最も重要だ」と語った。
コヴェントリーにおける戦術の進化
コヴェントリー成功の要因は、攻撃的スタイルへのこだわりだ。フィジカルに頼る昇格組とは対照的に、元チェルシー、エヴァートン監督ランパードは2部で通用したサッカーをチームに定着させた。だが、パーキン氏は「プレミアではミスが即失点につながる。このスタイルが通用するかは不明」と疑問を投げかける。
「彼らは素晴らしいサッカーをするので、おそらくかなりオープンな戦い方をするだろう」とパーキンは語る。「フランクが来シーズン、それをもう少し守備的かつ現実的なものに変えるかどうかは、様子を見守るしかない。」グディソン・パークで降格を経験したランパードは、コヴェントリーの残留を確実にするため、より慎重なアプローチを取るかもしれない。
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トップリーグ復帰を目指して
監督の去就が注目される中、強豪と戦うにはチーム体制の大胆な刷新も不可欠だ。
チャンピオンシップで成功するには感情を排し、プレミアリーグ並みの質を優先させる必要がある。スカイ・ブルーズは次期移籍市場で積極的な補強が予想される。
「多くの選手を獲得する必要がある。それが難しい」とパーキン氏は付け加えた。「サンダーランドが好例だ。一部の選手には『ありがとう、幸運を』と言うしかない」