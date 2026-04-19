元チェルシーでイングランド代表のスター選手には、他クラブの監督ポストの空席がCBSアリーナからの離脱につながる可能性があると報じられており、関心は憶測にとどまらない。

ボーンマスは今シーズン限りで退任するアンドニ・イラオラ監督の後任として、ラームズデールを最有力候補視しているという。

パーキン氏はランパードの意欲が現役時代と変わらず高いと確信し、「彼は選手時代も監督としても非常に意志が強い。幾度か挫折を経験したからこそ注目されるだろう。来シーズンも彼と彼が連れてきたスタッフがチームに残ることが最も重要だ」と語った。