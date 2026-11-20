財政問題が続くクラブの経営が厳しい状況にある可能性を示す報道が散発的に出たことを受け、USLPA側から協議を始めたとされる。関係者がGOALに明かしたところによると、会合に参加した選手たちは協議に積極的に加わり、チームが完全に活動を停止した場合の自身の権利など、想定される複数の事態について明確な説明を求めた。

新たに批准された労使協定 では、運営を停止したクラブに所属する選手への保護が強化された。現在はすべての選手に退職補償金を受け取る権利がある。わずか数カ月前まではリーグの標準的な規定ではなかったものだ。ただし、補償額はクラブがいつ活動を停止するかによって異なる。住居、就労資格、外国籍選手の権利を巡る、より大きな問題もある。これらはすべて、今年前半に緊張が高まった団体交渉でも提起された。

過去10年間に所属クラブの間で大きな混乱が続いてきたリーグと選手協会にとって、こうした事態は必ずしも初めてではない。現在リーグの最上位カテゴリーであるUSLチャンピオンシップのクラブでさえ、苦境に陥っている。USLチャンピオンシップに長く所属したノースカロライナFCは昨年11月に活動を停止。この出来事を受け、労使協定の交渉を急ぐ必要性が高まった。