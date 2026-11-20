関係者：ブルックリンFCの運営停止懸念を受け、USLPAと選手が緊急協議
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協議の内容
財政問題が続くクラブの経営が厳しい状況にある可能性を示す報道が散発的に出たことを受け、USLPA側から協議を始めたとされる。関係者がGOALに明かしたところによると、会合に参加した選手たちは協議に積極的に加わり、チームが完全に活動を停止した場合の自身の権利など、想定される複数の事態について明確な説明を求めた。
新たに批准された労使協定では、運営を停止したクラブに所属する選手への保護が強化された。現在はすべての選手に退職補償金を受け取る権利がある。わずか数カ月前まではリーグの標準的な規定ではなかったものだ。ただし、補償額はクラブがいつ活動を停止するかによって異なる。住居、就労資格、外国籍選手の権利を巡る、より大きな問題もある。これらはすべて、今年前半に緊張が高まった団体交渉でも提起された。
過去10年間に所属クラブの間で大きな混乱が続いてきたリーグと選手協会にとって、こうした事態は必ずしも初めてではない。現在リーグの最上位カテゴリーであるUSLチャンピオンシップのクラブでさえ、苦境に陥っている。USLチャンピオンシップに長く所属したノースカロライナFCは昨年11月に活動を停止。この出来事を受け、労使協定の交渉を急ぐ必要性が高まった。
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財政状況を確認
関係者は、今後数週間でクラブがどのような道をたどるか、確かな動きはないと強調した。ただ、ブルックリンFCは今年、ピッチ内外で苦戦した。初年度のシーズンはわずか5勝。スポーティングディレクター兼ゼネラルマネジャーのブライアン・マクブライドは、男子のレギュラーシーズン終了直後の11月13日にクラブを去った。
コニーアイランドを本拠地とする同クラブは、2023年の発足以来、フロントの人員を大きく入れ替えてきた。初代会長のマックス・マンスフィールドは2021年にクラブに加わり、チームが試合を行う前の2024年6月に退任した。
ブルックリンFCにコメントを求めたが、回答はなかった。
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今後は？
USLは先週のインタビューで、所属クラブに対する財務規制を強化しており、2027年シーズンに向けて全クラブの審査を続けていると強調した。USLリーグ1のコーパスクリスティは財務要件を満たせず、来季を前に活動を停止した。リーグ会長のポール・マクドノーは「ほかにも協議が進んでいる」と認めたが、どのクラブが危機に直面している可能性があるかは明かさなかった。
USLスーパーリーグでプレーするブルックリンFCの女子チームについては、活動停止の懸念はないとされる。
USLチャンピオンシップ決勝は今週土曜日、ルイビル・シティとサクラメント・リパブリックの間で行われる。ディビジョン1のUSLプレミアを含む昇降格制度が導入される前、現在のリーグ最上位カテゴリーにおける最後の決戦の一つとなる見込みだ。USLプレミアは2028年に開幕する予定だ。
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