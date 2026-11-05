男子大学サッカーの画期的な改革が、頓挫の瀬戸際にある。複数の関係者がGOALに語ったところによると、NCAA加盟校による採決では、2学期制への移行を覆すのに十分な票が集まる見通しだ。数十年で最大級となる競技の変革を実現するかに見えた採決から、一転して驚きの展開となっている。NCAAは先月、シーズンを長期化する計画を承認したが、土壇場で予想外の反発が起こり、改革案の実現が危ぶまれている。

10月7日、NCAAディビジョンIキャビネットは、10年近く前から進められてきた秋から春にかけてのシーズン日程への移行案を承認した。しかし、異議申し立てを回避するのに必要な支持を得ないまま可決されたため、加盟校には決定を覆す機会が与えられた。提案を撤回するには少なくとも241校の賛成票が必要で、複数の関係者はGOALに対し、金曜日の米東部時間午後5時の期限までに必要な票数に達する見通しだと語った。

推進派は、2学期制を、秋に集中しているシーズンを長期化する理想的な方法と捉えていた。現行の日程を巡っては、選手の健康や育成、12月上旬に行われる決勝戦の注目度の低さが懸念されている。支持者は、学生アスリートの賛同も変更を進める重要な理由に挙げている。

この提案は過去に何度も推進され、そのたびに退けられてきた。しかし、ワールドカップ後の機運の高まりに加え、MLSが秋から春にかけてのシーズン日程へ移行したことで、懐疑派もついに承認へと傾いた。推進派は、この移行によって大学ドラフトの重要性が高まることを期待していた。複数の関係者はGOALに対し、今回の変更は大学サッカーが国内で存在感を保つ上で不可欠だと語った。