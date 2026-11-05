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NCAA Division I Men's Soccer Championships - FinalGetty Images Sport
Thomas Hindle
翻訳者：

関係者によると、NCAA加盟校の反発を受け、男子大学サッカーの画期的な年間日程改革が頓挫寸前に

男子大学サッカーを２学期にまたがる方式へ移行する画期的な計画が、一転して覆される見通しとなっている。関係者がGOALに語ったところによると、計画の承認を覆すのに十分な数の大学が、提案に反対票を投じるとみられる。

  • NCAA SoccerGetty

    2学期制モデルへの支援

    男子大学サッカーの画期的な改革が、頓挫の瀬戸際にある。複数の関係者がGOALに語ったところによると、NCAA加盟校による採決では、2学期制への移行を覆すのに十分な票が集まる見通しだ。数十年で最大級となる競技の変革を実現するかに見えた採決から、一転して驚きの展開となっている。NCAAは先月、シーズンを長期化する計画を承認したが、土壇場で予想外の反発が起こり、改革案の実現が危ぶまれている。

    10月7日、NCAAディビジョンIキャビネットは、10年近く前から進められてきた秋から春にかけてのシーズン日程への移行案を承認した。しかし、異議申し立てを回避するのに必要な支持を得ないまま可決されたため、加盟校には決定を覆す機会が与えられた。提案を撤回するには少なくとも241校の賛成票が必要で、複数の関係者はGOALに対し、金曜日の米東部時間午後5時の期限までに必要な票数に達する見通しだと語った。

    推進派は、2学期制を、秋に集中しているシーズンを長期化する理想的な方法と捉えていた。現行の日程を巡っては、選手の健康や育成、12月上旬に行われる決勝戦の注目度の低さが懸念されている。支持者は、学生アスリートの賛同も変更を進める重要な理由に挙げている。

    この提案は過去に何度も推進され、そのたびに退けられてきた。しかし、ワールドカップ後の機運の高まりに加え、MLSが秋から春にかけてのシーズン日程へ移行したことで、懐疑派もついに承認へと傾いた。推進派は、この移行によって大学ドラフトの重要性が高まることを期待していた。複数の関係者はGOALに対し、今回の変更は大学サッカーが国内で存在感を保つ上で不可欠だと語った。

  • 激しい競争が生まれる

    しかし、NCAAの採決手続きが最後の障害となっている。10月に承認された際、撤回の手続きを免れるだけの賛成票が得られなかったため、反対票が全体の3分の2に達すれば提案は取り下げられる可能性がある。また、NCAAの規則では、男子サッカーを実施していない学校にも、投票資格のあるディビジョンI校であれば票を投じられるため、競技に直接関わらない学校にも意思表示の機会が与えられた。

    ディビジョンIで男子サッカーを実施する213校のうち、約80校がこの変更を強く支持していると、関係者は GOAL に語った。一方、ほかの学校からは懸念が示され、反対の動きが強まっている。男子サッカーを実施していない学校の大規模な投票グループに、すでに提案に懐疑的な学校が加わり、金曜日の締め切りまでに反対票が撤回に必要な水準を超える見通しだ。関係者がGOALに語ったところによると、木曜朝の時点で、提案の撤回に賛成した学校のうち、男子サッカーを実施していない学校は80校を超えていた。

    反対する理由はさまざまだ。共通する懸念の一つは、変更によって、チームのメディア対応や広報を担う担当者（SIDs）に負担がかかるのではないかというものだ。いわゆる「ミッドメジャー」のプログラムでは、1人の職員が年間を通じて複数のチームの広報対応を取り仕切ることも珍しくない。また、ほかの競技が同様の変更を求める動きにつながりかねないと、「危険な前例」を挙げる人もいる。

    提案の支持者らはこうした懸念を「根拠のない不安をあおるもの」と退けており、ある関係者はGOALに対し、撤回に賛成票を投じた人々について「よくもそんなことができるものだ」と語った。

  • 変更の可能性はまだある

    この措置を支持する人々は、大きな変革への道がまだ残されていると考えている。メリーランド大学のサショ・シロフスキ監督はGOALに対し、2学期制の導入に最も積極的な約80大学が、米国サッカー連盟の関与も得ながら、独自の枠組みをつくる可能性があると語った。

    「米国サッカー連盟が動き出し、強い関心を持つ大学のために別の解決策を見つけると信じている。今度はFBSとFCSのような形になるかもしれない。導入を望まない大学は今の枠組みに残り、これまでどおり続ければいい。そして、導入に関心のある大学のために新たな枠組みをつくることもできる。それは十分にあり得る結末だと思う」と同監督は語った。

    ほかの監督たちも、同様の変化が実現する可能性を指摘した。競技のあり方を変える方法を模索する中、米国サッカー連盟と建設的な対話ができているという。

    また、措置の撤回を求める票は期限前に取り下げることができるのも事実だ。ただ、情報筋は、ここ数日で勢いを増しているという「水面下での政治的駆け引き」を挙げ、そうなる可能性は低いとの見方を示した。

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