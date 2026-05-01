スペイン紙『マルカ』によると、木曜日にセバロスとアルベロアが2人で話し合い、関係は悪化した。その後、セバロスはロッカールームでチームメイトに、シーズン残り期間、監督に自分への接触を控えるよう頼んだと明かした。
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関係は完全に決裂した。レアル・マドリードのMFは、アルバロ・アルベロアとはもう関わりたくないようだ。
端的に言えば、もともと緊張関係にあったセバロスとアルベロアの仲は完全に決裂した。マルカ紙によると、セバロスはチームの前で率直に物事を伝えることが重要だと述べ、監督との対立がチームに悪影響を及ぼすのを防ごうとした。
セバロスは以前から控えで、3月初めから4月初めまではふくらはぎのけがで離脱。復帰後も4試合連続でベンチに留まり、先週金曜のベティス戦（1-1）ではアルベロアにメンバーから外された。この扱いが最後の引き金となった。
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ダニ・セバロスはレアル・マドリードで主に控え選手だった。
マルカ紙は、アルベロアとの対立によりセバロスが今季レアル・マドリードで再出場するのは難しいと報じた。 2月末のオサスナ戦（1-2）で短時間出場したことが、彼のレアルでの最後の試合になる見込みだ。2027年までの契約が残っているものの、マルカ紙は今夏に退団すると報じており、本人とクラブも移籍が最善と判断している。
選手もクラブも移籍が最善と見ており、移籍先は未定ながら、移籍金が低額なため多くのクラブが関心を持っている。 昨夏移籍寸前だったマルセイユが再アプローチする可能性があり、アヤックスやセバロスがユース時代を過ごしたベティスも関心を示している。
アンダルシアの古巣へ戻るには、スペイン代表13キャップの彼が大幅な減俸を受け入れる必要がある。 セバロスはベティスでプロデビューし、2017年に移籍金1650万ユーロでレアルへ加入したが、7年間で定位置を確保できなかった。2019～2021年のアーセナルレンタル時の方が出場時間は多かった。
レアル復帰後も控えが中心で、2025/26シーズンは公式戦22試合に出場したものの、得点やアシストはなかった。
ダニ・セバロス：レアル・マドリードでの成績
ゲーム
214
ゴール
7
アシスト
16