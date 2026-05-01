関係は完全に決裂した。レアル・マドリードのMFは、アルバロ・アルベロアとはもう関わりたくないようだ。

マルカ紙は、アルベロアとの対立によりセバロスが今季レアル・マドリードで再出場するのは難しいと報じた。 2月末のオサスナ戦（1-2）で短時間出場したことが、彼のレアルでの最後の試合になる見込みだ。2027年までの契約が残っているものの、マルカ紙は今夏に退団すると報じており、本人とクラブも移籍が最善と判断している。

選手もクラブも移籍が最善と見ており、移籍先は未定ながら、移籍金が低額なため多くのクラブが関心を持っている。 昨夏移籍寸前だったマルセイユが再アプローチする可能性があり、アヤックスやセバロスがユース時代を過ごしたベティスも関心を示している。

アンダルシアの古巣へ戻るには、スペイン代表13キャップの彼が大幅な減俸を受け入れる必要がある。 セバロスはベティスでプロデビューし、2017年に移籍金1650万ユーロでレアルへ加入したが、7年間で定位置を確保できなかった。2019～2021年のアーセナルレンタル時の方が出場時間は多かった。

レアル復帰後も控えが中心で、2025/26シーズンは公式戦22試合に出場したものの、得点やアシストはなかった。