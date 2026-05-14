「もし彼らが私たちを訴えるつもりなら、リーグ優勝よりチャンピオンズリーグで勝つほうが簡単だ。ネグレイラ事件を知ったのは3年前だ。訴訟はマドリードではなく、不審な点を見つけた税務当局が提起した。その後、刑事訴訟が始まり、最初に被害を申し出たのはレアル・マドリードだった。 バルサもその支払いを認めている」と79歳のペレス氏はテレビ局LA SEXTAのインタビューで語った。

火曜日の会見ではバルセロナを名指しし、2001～2018年にスペイン審判委員会副委員長だったホセ・マリア・エンリケス・ネグレラ氏へ不正な報酬を支払った疑いを指摘した。 先日リーグ優勝したバルサは、ペレス会長の言及を受け、法的検証を行うと発表した。