火曜日に開かれたレアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長の記者会見は、スペインで波紋を呼んだ。発言は宿敵バルセロナを刺激し、同クラブは訴訟も示唆した。しかし、ペレス会長は動じていない。
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「関係は完全に崩壊した」。訴訟の脅しにより、レアル・マドリードとFCバルセロナの対立が新たな段階へ。
「もし彼らが私たちを訴えるつもりなら、リーグ優勝よりチャンピオンズリーグで勝つほうが簡単だ。ネグレイラ事件を知ったのは3年前だ。訴訟はマドリードではなく、不審な点を見つけた税務当局が提起した。その後、刑事訴訟が始まり、最初に被害を申し出たのはレアル・マドリードだった。 バルサもその支払いを認めている」と79歳のペレス氏はテレビ局LA SEXTAのインタビューで語った。
火曜日の会見ではバルセロナを名指しし、2001～2018年にスペイン審判委員会副委員長だったホセ・マリア・エンリケス・ネグレラ氏へ不正な報酬を支払った疑いを指摘した。 先日リーグ優勝したバルサは、ペレス会長の言及を受け、法的検証を行うと発表した。
- AFP
フロレンティーノ・ペレス氏：「これは組織的な汚職だ」
しかしペレスは動じず、こう続けた。「世界中がサッカー史上最大の汚職事件の解明を待っている。捜査判事が言ったように、これは組織的な汚職だ。真剣なサッカーを望むなら、この組織的な問題を解決しなければならない。」
レアル・マドリードとバルセロナはピッチ内だけでなく、ピッチ外でも対立している。ペレスは「関係は完全に壊れている。20年間審判を買収してきたクラブとは関わりたくない」と語った。 この件も他の重大事件と同様に司法が適切に対処することを望む。そして、それはすでに進行中だ」
2025/26シーズン、バルセロナはリーグ優勝とスーペルコパでマドリードを破り、一方マドリードはタイトルlessでシーズンを終えた。
ラ・リーガ：現在の順位表の概要
# チーム 試合 S U N 得点 得失点差 勝ち点 1 FCバルセロナ 36 30 1 5 91:32 59 91 2 レアル・マドリード 35 24 5 6 70:33 37 77 3 ビジャレアルCF 36 21 6 9 67:43 24 69 4 アトレティコ・マドリード 36 20 6 10 60:39 21 66 5 レアル・ベティス 36 14 15 7 56:44 12 57 6 セルタ・ビーゴ 36 13 11 12 51:47 4 50 7 ヘタフェCF 36 14 6 16 31:37 -6 48 8 レアル・ソシエダ・サン・セバスティアン 35 11 11 13 54:55 -1 44 9 アスレティック・クラブ 36 13 5 18 40:53 -13 44 10 セビージャFC 36 12 7 17 46:58 -12 43 11 ラージョ・バジェカーノ 35 10 13 12 36:42 -6 43 12 CAオサスナ 36 11 9 16 43:47 -4 42 13 バレンシアCF 35 11 9 15 38:50 -12 42 14 エスパニョール・バルセロナ 36 11 9 16 40:53 -13 42 15 CDアラベス 36 10 10 16 42:54 -12 40 16 エルチェCF 36 9 12 15 47:56 -9 39 17 RCDマヨルカ 36 10 9 17 44:55 -11 39 18 レバンテUD 36 10 9 17 44:59 -15 39 19 ジローナFC 35 9 12 14 37:52 -15 39 20 レアル・オビエド 35 6 11 18 26:54 -28 29