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「関係は完全に崩壊した」。訴訟の脅しにより、レアル・マドリードとFCバルセロナの対立が新たな段階へ。

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レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長は、記者会見後にFCバルセロナが示した訴訟の兆しにも動じていない。

火曜日に開かれたレアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長の記者会見は、スペインで波紋を呼んだ。発言は宿敵バルセロナを刺激し、同クラブは訴訟も示唆した。しかし、ペレス会長は動じていない。

  • 「もし彼らが私たちを訴えるつもりなら、リーグ優勝よりチャンピオンズリーグで勝つほうが簡単だ。ネグレイラ事件を知ったのは3年前だ。訴訟はマドリードではなく、不審な点を見つけた税務当局が提起した。その後、刑事訴訟が始まり、最初に被害を申し出たのはレアル・マドリードだった。 バルサもその支払いを認めている」と79歳のペレス氏はテレビ局LA SEXTAのインタビューで語った。

    火曜日の会見ではバルセロナを名指しし、2001～2018年にスペイン審判委員会副委員長だったホセ・マリア・エンリケス・ネグレラ氏へ不正な報酬を支払った疑いを指摘した。 先日リーグ優勝したバルサは、ペレス会長の言及を受け、法的検証を行うと発表した。

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    フロレンティーノ・ペレス氏：「これは組織的な汚職だ」

    しかしペレスは動じず、こう続けた。「世界中がサッカー史上最大の汚職事件の解明を待っている。捜査判事が言ったように、これは組織的な汚職だ。真剣なサッカーを望むなら、この組織的な問題を解決しなければならない。」

    レアル・マドリードとバルセロナはピッチ内だけでなく、ピッチ外でも対立している。ペレスは「関係は完全に壊れている。20年間審判を買収してきたクラブとは関わりたくない」と語った。 この件も他の重大事件と同様に司法が適切に対処することを望む。そして、それはすでに進行中だ」

    2025/26シーズン、バルセロナはリーグ優勝とスーペルコパでマドリードを破り、一方マドリードはタイトルlessでシーズンを終えた。

  • ラ・リーガ：現在の順位表の概要

    #チーム試合SUN得点得失点差勝ち点
    1FCバルセロナ36301591:325991
    2レアル・マドリード35245670:333777
    3ビジャレアルCF36216967:432469
    4アトレティコ・マドリード362061060:392166
    5レアル・ベティス361415756:441257
    6セルタ・ビーゴ3613111251:47450
    7ヘタフェCF361461631:37-648
    8レアル・ソシエダ・サン・セバスティアン3511111354:55-144
    9アスレティック・クラブ361351840:53-1344
    10セビージャFC361271746:58-1243
    11ラージョ・バジェカーノ3510131236:42-643
    12CAオサスナ361191643:47-442
    13バレンシアCF351191538:50-1242
    14エスパニョール・バルセロナ361191640:53-1342
    15CDアラベス3610101642:54-1240
    16エルチェCF369121547:56-939
    17RCDマヨルカ361091744:55-1139
    18レバンテUD361091744:59-1539
    19ジローナFC359121437:52-1539
    20レアル・オビエド356111826:54-2829
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