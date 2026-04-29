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「関わった中で最高の試合だ！」。PSGがバイエルン・ミュンヘンに5-4で勝った直後、ルイス・エンリケ監督は疲れを見せつつ、CL決勝進出へ第2戦の最低目標得点を語った。
パリで記録的な夜
9得点が生まれたこの試合は、エンターテインメント性が高く、歴史的な一戦となった。チャンピオンズリーグ準決勝の最多得点記録を更新し、ノックアウトステージでは史上2位タイの得点数。PSGは後半早々に3点差をつけ、ブダペストの決勝へ王手をかけた。 主役はクヴィチャ・クヴァラツヘリアとウスマン・デンベレで、両ウインガーが2ゴールずつを挙げ、パリの観衆を熱狂させた。
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ルイス・エンリケの監督キャリアの頂点
リオネル・メッシ、ルイス・スアレス、ネイマールを擁するバルセロナで3冠を達成したルイス・エンリケ。しかし火曜夜の試合はそれ以上の興奮だったと語った。PSGを率いる彼は、5－2のリードを奪いながら終盤にバイエルンの猛追を受けた激戦に圧倒された。
「これほど激しい試合は見たことがない」とエンリケ監督は試合後語った。「今は欠点を指摘する時ではない。全員を称賛すべきだ。今日は勝っても引き分けても負けてもおかしくない試合だった。私が監督として関わった中で最高の試合だ」
バイエルン・ミュンヘンは決して諦めない
バイエルンは粘り強さを見せ、ジョシュア・キミッヒのFKをデイオット・ウパメカノがヘディング同点弾。さらにルイス・ディアスの強烈シュートで試合は激戦に。5－4の接戦後、ルイス・エンリケ監督は「走っていないのに疲れた。選手たちはどうなのか」と笑った。 試合終了のホイッスルが鳴り、スペイン人監督は「本当に疲れた。1キロも走っていないのにね。だから選手たちがどんな気分か分からない」と冗談を言った。
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アリアンツ・アレーナのターゲット
激しいプレスと攻守の入れ替わりで両チームは疲労困憊したが、PSG監督は来週のアリアンツ・アレーナでの試合を見据え、戦いがまだ終わっていないことを理解している。ルイス・エンリケは、ヴィンセント・コンパニ率いるチームを破るには何が必要か甘く見ていない。
エンリケは「スタッフに『何点取れば勝てるか』と尋ねたら『少なくとも3点』と返ってきた」と明かした。さらに「バイエルンはホームでさらに強くなるが、我々は同じメンタリティで臨む」と語った。