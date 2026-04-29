「関わった中で最高の試合だ！」。PSGがバイエルン・ミュンヘンに5-4で勝った直後、ルイス・エンリケ監督は疲れを見せつつ、CL決勝進出へ第2戦の最低目標得点を語った。

リオネル・メッシ、ルイス・スアレス、ネイマールを擁するバルセロナで3冠を達成したルイス・エンリケ。しかし火曜夜の試合はそれ以上の興奮だったと語った。PSGを率いる彼は、5－2のリードを奪いながら終盤にバイエルンの猛追を受けた激戦に圧倒された。

「これほど激しい試合は見たことがない」とエンリケ監督は試合後語った。「今は欠点を指摘する時ではない。全員を称賛すべきだ。今日は勝っても引き分けても負けてもおかしくない試合だった。私が監督として関わった中で最高の試合だ」