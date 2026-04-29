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「関わった中で最高の試合だ！」――PSGがバイエルン・ミュンヘンに5－4で勝った後、ルイス・エンリケ監督は「疲れ果てた」と語り、CL決勝進出へ向け第2戦の最低目標得点を明かした。
パリで記録的な夜
9ゴールが飛び出したこの試合は、単なるエンターテイメントではなく歴史的な一戦となった。チャンピオンズリーグ準決勝として公式に最多得点を記録し、ノックアウトステージでも史上2位タイの得点数で両チームの攻撃力を示した。PSGは後半早々に3点差をつけ、ブダペストでの決勝進出を確実にしたように見えた。 主役はクヴィチャ・クヴァラツケリアとウスマン・デンベレ。両ウインガーが2ゴールずつをマークし、熱狂的なパリのサポーターの前でブンデスリーガの強豪を翻弄した。
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ルイス・エンリケの監督キャリアの頂点
バルセロナでメッシ、スアレス、ネイマールを率い3冠を達成したルイス・エンリケ監督。しかし火曜日の試合はそれ以上の激しさだったと語った。PSGを率いる彼は、5－2のリードを奪いながら終盤にバイエルンの猛追を受けた展開に圧倒された。
「これほど激しい試合は見たことがない」とエンリケ監督は試合後に語った。「今は欠点を指摘する時ではない。全員を称賛すべきだ。今日は勝つに値したし、引き分けるに値したし、負けるに値した。素晴らしい試合だった。間違いなく、私が監督として関わってきた中で最高の試合だった。」
バイエルン・ミュンヘンは決して諦めない
バイエルンは欧州での実績を示す粘り強さを見せた。ジョシュア・キミッヒのFKをダヨ・ウパメカノがヘディングで同点弾。さらにルイス・ディアスが強烈なシュートで逆転のきっかけを作った。5－4の接戦となり、ルイス・エンリケ監督は「体力的にもつらかった」と語った。 試合終了のホイッスルが鳴ると、スペイン人監督は「本当に疲れた。1キロも走っていないのにね。選手たちがどんな気分なのかは分からないよ」と冗談交じりに語った。
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アリアンツ・アレーナのターゲット
激しいプレスの応酬と攻防の切り替えで両チームは疲労困憊したが、PSGの監督は来週のアリアンツ・アレーナでの試合を前に戦いがまだ終わっていないと痛感している。ルイス・エンリケ監督は、ヴィンセント・コンパニ率いるチームを倒すために何が必要か甘く見ていない。
エンリケ監督は「スタッフに『何点取れば勝てると思う？』と尋ねたら『最低3点』と言われた」と明かし、「バイエルンはホームでさらに強くなるが、我々は同じメンタリティで挑む」と語った。