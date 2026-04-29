「関わった中で最高の試合だ！」――PSGがバイエルン・ミュンヘンに5－4で勝った後、ルイス・エンリケ監督は「疲れ果てた」と語り、CL決勝進出へ向け第2戦の最低目標得点を明かした。

バルセロナでメッシ、スアレス、ネイマールを率い3冠を達成したルイス・エンリケ監督。しかし火曜日の試合はそれ以上の激しさだったと語った。PSGを率いる彼は、5－2のリードを奪いながら終盤にバイエルンの猛追を受けた展開に圧倒された。

「これほど激しい試合は見たことがない」とエンリケ監督は試合後に語った。「今は欠点を指摘する時ではない。全員を称賛すべきだ。今日は勝つに値したし、引き分けるに値したし、負けるに値した。素晴らしい試合だった。間違いなく、私が監督として関わってきた中で最高の試合だった。」