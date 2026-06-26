試合後、テレビ解説者のクロップは試合内容に深く失望した。MagentaTVのインタビューで彼はこう語った。「このピッチでは間違った戦術を選んだ。攻撃的な相手に間違ったサッカーをした。12分以降は奥行きがなく、低いブロックで守備を試すだけだった。

今日の試合には悪い点が山ほどあった。このまま次のラウンドを楽々と突破できるとは思えない。我々は高いクオリティと強いメンタリティを融合させなければならない。」

そのメンタリティが欠けていたかと問われると、クロップ監督はこう答えた。「もちろん、欠けていたよ。」