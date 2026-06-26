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「間違った戦い方をした！」――ユルゲン・クロップ監督はエクアドルに敗れた後、ドイツ代表の戦術を疑問視し、ワールドカップへ警鐘を鳴らした。
エクアドル、精彩を欠いた優勝候補を撃破
グループE首位で決勝トーナメントに進出したドイツだが、ニュージャージーで現実を突きつけられた。 フロリアン・ヴィルツのパスをレロイ・サネが決めドイツが先制したが、エクアドルはニルソン・アングロのゴールで即座に追いついた。後半終盤、ゴンサロ・プラタのコーナーキックから追加点。南米勢が劇的勝利を収め、欧州の強豪を悔しい敗北へ追い込んだ。
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クロップ監督が戦術選択を痛烈に批判
試合後、テレビ解説者のクロップは試合内容に深く失望した。MagentaTVのインタビューで彼はこう語った。「このピッチでは間違った戦術を選んだ。攻撃的な相手に間違ったサッカーをした。12分以降は奥行きがなく、低いブロックで守備を試すだけだった。
今日の試合には悪い点が山ほどあった。このまま次のラウンドを楽々と突破できるとは思えない。我々は高いクオリティと強いメンタリティを融合させなければならない。」
そのメンタリティが欠けていたかと問われると、クロップ監督はこう答えた。「もちろん、欠けていたよ。」
ウンダフもメンタリティへの懸念に同調
ドイツ代表選手たちはピッチ上で、チームに競争力が欠けていたと公然と認めた。フォワードのデニズ・ウンダフは、この重要な試合で南米のダークホースである相手の方が強い勝利への意欲を示していたと語った。
ウンダフは「相手の方が勝ちたいという思いが強かった。彼らは必死だった。私たちはここから学び、同じ状況でも全力を尽くさねばならない」と語った。
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ノックアウトステージのテストが迫っている
ドイツは、月曜にボストンで行われる32強戦を前に、戦術を急ぎ再調整する必要がある。守備の弱さと攻撃の薄さが露呈しており、強豪はそれを確実に突いてくる。組織と精神の立て直しを図らなければ、アメリカの地で早々に優勝の夢が消えるだろう。