元バルセロナ監督は、選手たちに雰囲気に飲まれるな、この大舞台を楽しめと求めた。遠征中の選手を鼓舞するため、エリート個人競技との共通点を例示した。エンリケはこう説明した。「明日、ミュンヘンでプレーし、これまで以上に競争力を見せたい。 ラファエル・ナダルは、フェデラーやジョコビッチとの対戦がモチベーションになったと話した。それが私たちの目指すところだ。バイエルンには敬意を抱いているが、それを超える原動力にしたい。明日は、素晴らしいプレーを見せるこのチームを打ち負かすことを目指す」