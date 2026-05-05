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「間違いなく、我々が対戦した中で最強のチームだ」とルイス・エンリケ監督。チャンピオンズリーグ王者のPSGは準決勝でバイエルンを迎え、「ナダル対フェデラー」並みの大一番と位置づけた。
激戦となった第1戦の分析
前回王者のパリ・サンジェルマンは、第1戦で5－4の接戦を制し、バイエルン・ミュンヘンとのアウェー戦に臨む。ボール支配率で上回ったバイエルンが終始圧力をかけたが、フランス勢が逆転勝利。 ウスマン・デンベレとクヴィチャ・クヴァラツヘリアの2得点ずつとジョアン・ネヴェスの1得点が、ハリー・ケイン、ミカエル・オリゼ、ダヨ・ウパメカノ、ルイス・ディアスの得点を上回った。バイエルンは6度の好機を生かせず、激戦の末に及ばなかった。
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エリート同士のライバル関係がもたらす究極のモチベーション
元バルセロナ監督は、選手たちに雰囲気に飲まれるな、この大舞台を楽しめと求めた。遠征中の選手を鼓舞するため、エリート個人競技との共通点を例示した。エンリケはこう説明した。「明日、ミュンヘンでプレーし、これまで以上に競争力を見せたい。 ラファエル・ナダルは、フェデラーやジョコビッチとの対戦がモチベーションになったと話した。それが私たちの目指すところだ。バイエルンには敬意を抱いているが、それを超える原動力にしたい。明日は、素晴らしいプレーを見せるこのチームを打ち負かすことを目指す」
アウェイでも攻撃的な姿勢を維持する
PSGは今シーズン、アウェイで好結果を残している。しかしエンリケ監督は、わずかなリードを守り切るつもりはない。オープンな攻撃サッカーを志向する。監督は「このような試合、間違いなく我々がこれまで対戦した中で最強の相手と戦う際、まず伝えたいのは、1点リードしているとはいえ、サッカーにおいてそれは何の意味も持たないということだ。我々には昨年の経験がある。 常にサポーターの期待に応えられるよう努力している」と語った。
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パリサンジェルマンの将来はどうなるのか？
PSGは5月30日の決勝進出へ、この難関を突破しなければならない。明日の試合後、王者はすぐに国内リーグに切り替え、週末ホームでブレストを迎え撃つ。成功したシーズンを有終の美で飾る狙いだ。