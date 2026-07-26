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「間違いなく実現する」――元チームメイトがマンチェスター・シティFWハーランドの将来的なレアル・マドリード移籍を予想。
「彼はマドリードでさらに高いレベルに到達するだろう」
ハーランドはマンチェスター・シティで世界屈指のストライカーとしての地位を確立しているが、レアル・マドリードへの移籍噂は絶えない。モルデ時代から彼を見守ってきたエイクレムは、ハーランドがいつか白いユニフォームを着ると確信している。
『ディアリオ・AS』のインタビューでエイクレムは「100％確実とは言えないが、実現の可能性は高い。レアル・マドリードの世界的な魅力は絶大で、シティでも活躍する彼がマドリードならさらに高いレベルに達するだろう」と語った。
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スーパースターたちとステージを共にする
レアル・マドリードは、キリアン・ムバッペ、ヴィニシウス・ジュニオール、ジュード・ベリンガムなど、攻撃的な才能が光る強豪チームだ。その豪華なラインナップにさらに大物スターを加えるのは難しそうだ。しかし、エイクレムはハーランドがスペインの首都でエリートたちとプレーしても何の問題もないと断言する。
元マンチェスター・ユナイテッドのユースチームでプレーした彼は、同胞ハランドの性格についてこう語る。「世界最高の選手たちがいるし、アーリングもその一人だ。彼は大量得点を挙げ、チームに溶け込み、ファンにも愛される。自分と同じくらい優れたスターたちに囲まれてプレーすることを楽しむだろう」。
エゴをドアの外に置いていく
ワールドカップでの活躍で一躍世界的なスターとなったハーランドだが、謙虚さは変わらない。エイクレムは、彼の謙虚さとチームメイトとの良い関係が、スペイン移籍をスムーズにするだろうと強調した。
エイクレムは「彼は間違いなくチームに溶け込む。トラブルを起こさず、謙虚で努力家だ。スポットライトを求めず、チームメイトとも仲良く、どんな環境にも適応できる。共感力があり、人柄も良い。彼からエゴによる問題は起こらない」と語った。
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ハーランドの今後はどうなるのか？
ハーランドは2026-27シーズンもマンチェスター・シティに全力を注ぎ、新監督エンツォ・マレスカの下でタイトル獲得を目指す。
レアル・マドリードは巨額投資の影響で今夏の獲得は難しいとみられるが、過去にも主要ターゲットを粘り強く追ってきた。ファンはシーズンが進むにつれ、この移籍が実現するかどうか注目するだろう。
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