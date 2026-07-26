「間違いなく実現する」――元チームメイトがマンチェスター・シティFWハーランドの将来的なレアル・マドリード移籍を予想。

レアル・マドリードは、キリアン・ムバッペ、ヴィニシウス・ジュニオール、ジュード・ベリンガムなど、攻撃的な才能が光る強豪チームだ。その豪華なラインナップにさらに大物スターを加えるのは難しそうだ。しかし、エイクレムはハーランドがスペインの首都でエリートたちとプレーしても何の問題もないと断言する。

元マンチェスター・ユナイテッドのユースチームでプレーした彼は、同胞ハランドの性格についてこう語る。「世界最高の選手たちがいるし、アーリングもその一人だ。彼は大量得点を挙げ、チームに溶け込み、ファンにも愛される。自分と同じくらい優れたスターたちに囲まれてプレーすることを楽しむだろう」。