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「間違いない」――リオネル・メッシがラミネ・ヤマルを後継者に指名。アルゼンチンの英雄は、バルセロナの若きスターを「現時点で最高の選手」と絶賛した。
メッシが新たな王を誕生させた
バルセロナの象徴メッシは、現在世界で最も才能のある選手は誰かと問われ、ファンに疑いの余地を与えない形で回答。同世代ではヤマルが最高だと挙げた。18歳のウインガーはカンプ・ノウで彗星のごとく現れ、メッシが歴史を刻んだ背番号10を受け継いだ。
今週のアディダスイベントでバロンドール8度のメッシは、ラ・マシア出身のヤマルを絶賛。「才能があり将来が有望な若手は多いが、年齢、実績、将来性を考えると、私はラミネを選ぶ」と語った。 疑いの余地はない。私にとって、彼は最高だ」と絶賛した。
- AFP
王位継承権を持つ者
ヤマルは、卓越したボールコントロール、広い視野、決定力のある左足から、かねてよりアルゼンチンのレジェンドと比較されてきた。昨シーズンのバロンドール2位に輝いたこの10代は、欧州屈指のアタッカーとしての地位を確固たるものにした。1対1でDFをかわす姿は、フランク・ライカールトの下で台頭した若きメッシを想起させる。
背番号10を受け継いだ彼は、バルセロナ「ポスト・メッシ時代」の象徴として重圧を歓迎している。キャリアの初期ながら、国内リーグでも欧州の舞台でも「ブラウグラナ」を牽引し、期待に十分応えられることを証明している。
怪我を押してタイトル獲得へ
クラブ史上最高の選手から絶賛されたものの、ヤマルは現在ハムストリングの負傷で戦線を離脱している。しかし、タイトルを目指すフリック監督の下、彼は依然として欠かせない存在だ。
今季は自身3度目のラ・リーガ優勝目前で、18歳にしては驚異的。クラブの医療スタッフは、彼がワールドカップに万全で臨めるようサポートしている。
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ワールドカップへの夢が目前に
国内リーグが終われば、6月のワールドカップを控えるスペイン代表でヤマルが注目される。ユーロ2024で実力を示したバルセロナの若き星が、メッシのように国を世界制覇へ導けるか、世界が注目する。