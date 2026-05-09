バルセロナの象徴メッシは、現在世界で最も才能のある選手は誰かと問われ、ファンに疑いの余地を与えない形で回答。同世代ではヤマルが最高だと挙げた。18歳のウインガーはカンプ・ノウで彗星のごとく現れ、メッシが歴史を刻んだ背番号10を受け継いだ。

今週のアディダスイベントでバロンドール8度のメッシは、ラ・マシア出身のヤマルを絶賛。「才能があり将来が有望な若手は多いが、年齢、実績、将来性を考えると、私はラミネを選ぶ」と語った。 疑いの余地はない。私にとって、彼は最高だ」と絶賛した。