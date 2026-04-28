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「間違いない」――ジェイミー・キャラガーは、マンチェスター・ユナイテッドの「驚異的な」快進撃を受け、マイケル・キャリックが正式監督に就任すると主張している。
キャリックは引き続き指揮を執るのか？
マンチェスター・ユナイテッドを欧州トップクラスへあと一歩のところまで導いたことで、キャリックがオールド・トラッフォードの指揮官に正式就任するとの見方が強まっている。ブレントフォード戦勝利後、キャラガーは「来シーズンも彼が率いることに疑いの余地はない」と断言。アモリム退任後に空白を埋めたキャリックの戦術的柔軟性を、元リヴァプールDFは高く評価した。
- AFP
その適応力がキャリックを際立たせる。
スカイ・スポーツの取材に答えたキャラガーは、暫定監督が挙げた確かな結果と戦術の柔軟性が、彼を正式監督の最有力候補にしていると言い切った。
「彼は来季マンチェスター・ユナイテッドの監督になるだろう。疑いの余地はない。彼以外には考えられない」と元リヴァプールDFは語った。「この結果は驚異的だ。優勝争いをするチームの成績だ。 もちろん、今のユナイテッドには欧州大会などのプレッシャーがない。それでも、結果だけ見れば彼以上に成果を出した人はいない。ルーベン・アモリンには適応力不足の批判があったが、キャリックはそれを証明した」と語った。
暫定監督への更なる支持
マンチェスター・ユナイテッドの選手たちは、キャリック監督の改革を全面的に支持している。DFハリー・マグワイアは監督交代後、チームに自信が戻ったと明言した。ユナイテッドは現在3位で、6位ブライトンに11ポイント差をつけている。序盤の苦戦を考えると驚異的な巻き返しだ。
マグワイアは「結果はすべてを物語っている。監督が就任しフォーメーションが変わって以来、我々は結果を出せるようになった」と語った。 「以前、ルーベンが指揮を執っていた頃は五分五分の試合でも結局負けていた。今はその逆で、両方のペナルティエリアでのプレーが格段に良くなっている。守備が改善し、相手ゴール前でも決定力を発揮できている」
さらに彼は「全員が戦術を信じ、団結している。自信がある。どこからでも得点できると分かっている。このフォーメーションはさらに改善できる。バックラインが正しく機能し、ピッチを素早く横移動できるようになるはずだ」と語った。
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ネヴィル、「戦術眼」に感銘を受ける
ゲイリー・ネヴィルは、シーズン序盤に迷走したチームから最大限の力を引き出したことで、キャリックの価値は証明されたと指摘した。元マンチェスター・ユナイテッドの主将は、暫定監督が試合の行方が危うい局面で機敏に対応し、「戦術的センス」を示していると語った。
ネヴィルは自身のポッドキャストで「キャリックが正直に話すとすれば、この選手たちから最大限の力を引き出していると言うだろう」と語った。 彼が就任してからの13試合で29ポイント獲得は素晴らしい。今は内容が良くなくても勝っている。それこそが重要なのだ。
「ブレントフォード戦の後半で彼は証明した。自分は戦術を理解し、試合を締めくくれると。ほぼ成功した。別の形で『本物の監督だ』と示した」
トップ4も射程圏に入り、選手や専門家も支持する中、キャリックの正式就任は時間の問題だ。