マンチェスター・ユナイテッドの選手たちは、キャリック監督の改革を全面的に支持している。DFハリー・マグワイアは監督交代後、チームに自信が戻ったと明言した。ユナイテッドは現在3位で、6位ブライトンに11ポイント差をつけている。序盤の苦戦を考えると驚異的な巻き返しだ。

マグワイアは「結果はすべてを物語っている。監督が就任しフォーメーションが変わって以来、我々は結果を出せるようになった」と語った。 「以前、ルーベンが指揮を執っていた頃は五分五分の試合でも結局負けていた。今はその逆で、両方のペナルティエリアでのプレーが格段に良くなっている。守備が改善し、相手ゴール前でも決定力を発揮できている」

さらに彼は「全員が戦術を信じ、団結している。自信がある。どこからでも得点できると分かっている。このフォーメーションはさらに改善できる。バックラインが正しく機能し、ピッチを素早く横移動できるようになるはずだ」と語った。