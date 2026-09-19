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「間違いではなかった」 ロイス・オペンダ、リヨンで調子を取り戻した後にユベントスでの苦しい時期を振り返る
オペンダが得点感覚を取り戻す
報じられている4280万ユーロの移籍金でRBライプツィヒから加入したオペンダは、イゴール・トゥドールとルチアーノ・スパレッティの下でユヴェントスでインパクトを残せなかった。26歳のベルギー人FWは、ドゥシャン・ヴラホヴィッチとジョナサン・デイヴィッドに序列で後れを取り、前季は34試合の出場で先発はわずか9試合にとどまった。現在はリヨンにレンタル移籍中で、最初の8試合で2ゴール1アシストを記録し、好スタートを切っている。
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ベルギー人選手、トリノ移籍を擁護
ゴール前で苦しみ、ベルギーの2026年ワールドカップメンバーからも漏れたにもかかわらず、オペンダはイタリアでの唯一のシーズンは自身のキャリアにとって有益だったと強調した。
クラブとの最初の話し合いやセリエAの戦術的な性質について、同選手は『レキップ』にこう語った。「当時クラブのディレクターだったダミアン・コモリと話をした。彼は、難しいリーグで自分をどう使うつもりなのかを説明してくれた。イタリアで本当に背後のスペースを活用しているチームはインテルだ。ローマはそれを理解し始めたばかりだ」
続けてベルギー人アタッカーは、前線の競争と移籍を決断した理由についても明かした。「監督は自分を求めてくれていたが、すでにヴラホヴィッチとダビドが自分のポジションでプレーしていた。ダビドとはいい連係があったが、チームは背後へ走るタイプの選手とプレーすることに慣れておらず、ヴラホヴィッチはボールを自分で持ち続ける傾向があった。
「自分はチャンスをつかもうとしたし、時には実際につかめたこともあった。でもシーズン終盤に、プレーするためには離れなければならないと気づいた。あれは間違いではなかったし、それまで考えていなかった部分にも取り組むことができた。何に飛び込むのかは正確に分かっていたし、別の状況であれば、もっとうまくいっていたはずだと確信している」
トリノの苦戦が迅速な動きを促す
2025-26シーズンは全コンペティションを通じてわずか2得点にとどまり、オペンダはトリノで序列を落としたことで、一時的な退団への道が開かれた。リヨンへの期限付き移籍はすぐに成果をもたらしており、すでに記録した3つのゴール関与は昨季の自身の総成績を上回っている。もっとも、長期的な将来は依然としてイタリアの名門にひもづいており、ユヴェントスとの契約は2030年6月までとなっている。
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リーグ・アンの重要な試練
今季開幕から4試合で勝ち点8を積み上げたリヨンは、土曜日にレンヌの敵地へ乗り込む。この一戦は重要な試金石となる。順位表ではレンヌがリヨンを1つ上回り、勝ち点も2差となっているためだ。オペンダとしては、その切れ味を維持し、チームの勝ち点3獲得とリーグ・アン上位定着に貢献したいところだ。
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