ゴール前で苦しみ、ベルギーの2026年ワールドカップメンバーからも漏れたにもかかわらず、オペンダはイタリアでの唯一のシーズンは自身のキャリアにとって有益だったと強調した。

クラブとの最初の話し合いやセリエAの戦術的な性質について、同選手は『レキップ』にこう語った。「当時クラブのディレクターだったダミアン・コモリと話をした。彼は、難しいリーグで自分をどう使うつもりなのかを説明してくれた。イタリアで本当に背後のスペースを活用しているチームはインテルだ。ローマはそれを理解し始めたばかりだ」

続けてベルギー人アタッカーは、前線の競争と移籍を決断した理由についても明かした。「監督は自分を求めてくれていたが、すでにヴラホヴィッチとダビドが自分のポジションでプレーしていた。ダビドとはいい連係があったが、チームは背後へ走るタイプの選手とプレーすることに慣れておらず、ヴラホヴィッチはボールを自分で持ち続ける傾向があった。

「自分はチャンスをつかもうとしたし、時には実際につかめたこともあった。でもシーズン終盤に、プレーするためには離れなければならないと気づいた。あれは間違いではなかったし、それまで考えていなかった部分にも取り組むことができた。何に飛び込むのかは正確に分かっていたし、別の状況であれば、もっとうまくいっていたはずだと確信している」