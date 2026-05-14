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「間違いではなかった」。レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長がシャビ・アロンソの退団を説明し、ジョゼ・モウリーニョに関する発言も注目された。

ラ・リーガ
シャビ・アロンソ
レアル・マドリー

記憶に残る記者会見後のインタビューで、レアル・マドリードのペレス会長はアロンソとの別れとモウリーニョの噂について語った。

シャビ・アロンソのレアル・マドリードでの在籍期間はわずか半年で1月に終了したが、フロレンティーノ・ペレス会長は彼の獲得を後悔していない。 

  • 「彼を獲得したのは間違いではなかった。準備期間がなかったのだ。毎週水曜日と日曜日に試合があり、準備できないので体力が落ちる。我々は28人の負傷者を出した。 移籍で解決できると思ったが、それは一時的で、その後また低迷した」とペレス会長は、記憶に残る会見から数日後、スペインのテレビ局LA SEXTAのインタビューで語った

    レアルは2025年夏、バイエル・レバークーゼンで2冠を取ったアロンソを招へい。しかし2025/26シーズン途中にスーパーコパでバルセロナに敗れ、リーグでも2位にとどまったため解任した。 さらにビニシウス・ジュニアら「ブランコス」のスター選手との不和も表面化していた。彼はすでにクラブワールドカップでチームを率いていた。

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    フロレンティーノ・ペレス、モウリーニョの噂にコメント

    アロンソの後任として就任したアルバロ・アルベロアの下でも、レアルは安定しなかった。 デビュー戦のコパ・デル・レイでは2部のアルバセテに屈辱敗退。リーグでも優勝したバルセロナとの勝ち点差は拡大し、チャンピオンズリーグ準々決勝ではバイエルンに敗れた。そのため、アルベロアが夏以降も続投しないのは公然の秘密だ。

    後任の最有力候補はジョゼ・モウリーニョで、移籍専門家のサシャ・タヴォリエリは移籍が既定路線と伝えている。モウリーニョは2010～2013年にレアルを率い、現在はベンフィカを指揮する。

    ただ、ペレス会長はモウリーニョの噂を否定。「それは事実ではない。私がモウリーニョを好きか？私はどの監督も好きだ。彼はかつてチームにいてレベルを引き上げてくれた。その後、10年で6つの欧州タイトルを取った」と語った。

    「多くのメッセージが届く。モウリーニョを雇うべきだと助言する人もいれば、考えないほうがいいと言う人もいる。私はどちらにも答えない」とペレス会長は述べ、監督人事の決定権が自分一人にあるわけではないと強調した。

  • ラ・リーガ：現在の順位表の概要

    #チーム試合SUN得点得失点差勝ち点
    1FCバルセロナ36301591:325991
    2レアル・マドリード35245670:333777
    3ビジャレアルCF36216967:432469
    4アトレティコ・マドリード362061060:392166
    5レアル・ベティス361415756:441257
    6セルタ・ビーゴ3613111251:47450
    7ヘタフェCF361461631:37-648
    8レアル・ソシエダ・サン・セバスティアン3511111354:55-144
    9アスレティック・クラブ361351840:53-1344
    10セビージャFC361271746:58-1243
    11ラージョ・バジェカーノ3510131236:42-643
    12CAオサスナ361191643:47-442
    13バレンシアCF351191538:50-1242
    14エスパニョール・バルセロナ361191640:53-1342
    15CDアラベス3610101642:54-1240
    16エルチェCF369121547:56-939
    17RCDマヨルカ361091744:55-1139
    18レバンテUD361091744:59-1539
    19ジローナFC359121437:52-1539
    20レアル・オビエド356111826:54-2829
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