「間違いではなかった」。レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長がシャビ・アロンソの退団を説明し、ジョゼ・モウリーニョに関する発言も注目された。

アロンソの後任として就任したアルバロ・アルベロアの下でも、レアルは安定しなかった。 デビュー戦のコパ・デル・レイでは2部のアルバセテに屈辱敗退。リーグでも優勝したバルセロナとの勝ち点差は拡大し、チャンピオンズリーグ準々決勝ではバイエルンに敗れた。そのため、アルベロアが夏以降も続投しないのは公然の秘密だ。

後任の最有力候補はジョゼ・モウリーニョで、移籍専門家のサシャ・タヴォリエリは移籍が既定路線と伝えている。モウリーニョは2010～2013年にレアルを率い、現在はベンフィカを指揮する。

ただ、ペレス会長はモウリーニョの噂を否定。「それは事実ではない。私がモウリーニョを好きか？私はどの監督も好きだ。彼はかつてチームにいてレベルを引き上げてくれた。その後、10年で6つの欧州タイトルを取った」と語った。

「多くのメッセージが届く。モウリーニョを雇うべきだと助言する人もいれば、考えないほうがいいと言う人もいる。私はどちらにも答えない」とペレス会長は述べ、監督人事の決定権が自分一人にあるわけではないと強調した。