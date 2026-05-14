シャビ・アロンソのレアル・マドリードでの在籍期間はわずか半年で1月に終了したが、フロレンティーノ・ペレス会長は彼の獲得を後悔していない。
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「間違いではなかった」。レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長がシャビ・アロンソの退団を説明し、ジョゼ・モウリーニョに関する発言も注目された。
「彼を獲得したのは間違いではなかった。準備期間がなかったのだ。毎週水曜日と日曜日に試合があり、準備できないので体力が落ちる。我々は28人の負傷者を出した。 移籍で解決できると思ったが、それは一時的で、その後また低迷した」とペレス会長は、記憶に残る会見から数日後、スペインのテレビ局LA SEXTAのインタビューで語った。
レアルは2025年夏、バイエル・レバークーゼンで2冠を取ったアロンソを招へい。しかし2025/26シーズン途中にスーパーコパでバルセロナに敗れ、リーグでも2位にとどまったため解任した。 さらにビニシウス・ジュニアら「ブランコス」のスター選手との不和も表面化していた。彼はすでにクラブワールドカップでチームを率いていた。
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フロレンティーノ・ペレス、モウリーニョの噂にコメント
アロンソの後任として就任したアルバロ・アルベロアの下でも、レアルは安定しなかった。 デビュー戦のコパ・デル・レイでは2部のアルバセテに屈辱敗退。リーグでも優勝したバルセロナとの勝ち点差は拡大し、チャンピオンズリーグ準々決勝ではバイエルンに敗れた。そのため、アルベロアが夏以降も続投しないのは公然の秘密だ。
後任の最有力候補はジョゼ・モウリーニョで、移籍専門家のサシャ・タヴォリエリは移籍が既定路線と伝えている。モウリーニョは2010～2013年にレアルを率い、現在はベンフィカを指揮する。
ただ、ペレス会長はモウリーニョの噂を否定。「それは事実ではない。私がモウリーニョを好きか？私はどの監督も好きだ。彼はかつてチームにいてレベルを引き上げてくれた。その後、10年で6つの欧州タイトルを取った」と語った。
「多くのメッセージが届く。モウリーニョを雇うべきだと助言する人もいれば、考えないほうがいいと言う人もいる。私はどちらにも答えない」とペレス会長は述べ、監督人事の決定権が自分一人にあるわけではないと強調した。
ラ・リーガ：現在の順位表の概要
# チーム 試合 S U N 得点 得失点差 勝ち点 1 FCバルセロナ 36 30 1 5 91:32 59 91 2 レアル・マドリード 35 24 5 6 70:33 37 77 3 ビジャレアルCF 36 21 6 9 67:43 24 69 4 アトレティコ・マドリード 36 20 6 10 60:39 21 66 5 レアル・ベティス 36 14 15 7 56:44 12 57 6 セルタ・ビーゴ 36 13 11 12 51:47 4 50 7 ヘタフェCF 36 14 6 16 31:37 -6 48 8 レアル・ソシエダ・サン・セバスティアン 35 11 11 13 54:55 -1 44 9 アスレティック・クラブ 36 13 5 18 40:53 -13 44 10 セビージャFC 36 12 7 17 46:58 -12 43 11 ラージョ・バジェカーノ 35 10 13 12 36:42 -6 43 12 CAオサスナ 36 11 9 16 43:47 -4 42 13 バレンシアCF 35 11 9 15 38:50 -12 42 14 エスパニョール・バルセロナ 36 11 9 16 40:53 -13 42 15 CDアラベス 36 10 10 16 42:54 -12 40 16 エルチェCF 36 9 12 15 47:56 -9 39 17 RCDマヨルカ 36 10 9 17 44:55 -11 39 18 レバンテUD 36 10 9 17 44:59 -15 39 19 ジローナFC 35 9 12 14 37:52 -15 39 20 レアル・オビエド 35 6 11 18 26:54 -28 29