ポルトガル代表のスター、クリスティアーノ・ロナウドが23年間にわたって捧げてきた、功績に満ちた歴史的な代表キャリア。彼は国際舞台からの引退を発表し、ついにその幕を下ろした。
ロナウドの代表引退はポルトガル代表に影響を及ぼすだけでなく、現在の所属クラブであるサウジアラビアのアル・ナスルもまた、この決断による影響を受ける可能性がある。
ポルトガル代表のスター、クリスティアーノ・ロナウドが23年間にわたって捧げてきた、功績に満ちた歴史的な代表キャリア。彼は国際舞台からの引退を発表し、ついにその幕を下ろした。
ロナウドの代表引退はポルトガル代表に影響を及ぼすだけでなく、現在の所属クラブであるサウジアラビアのアル・ナスルもまた、この決断による影響を受ける可能性がある。
ロナウドの国際舞台からの引退が、ナスルでの試合における彼のフィジカル面にプラスの影響を与えることは間違いない。より長い休養期間を確保できるようになるからだ。
ポルトガル代表のスターは、今月11月の現行の代表ウィークにも、来る3月の次回の代表ウィークにも、トレーニングや試合をこなす必要がなくなる。
たとえロナウドとポルトガル代表監督のジョルジェ・ジェズスとの間で出場試合数を減らすという合意があったとしても、移動やトレーニングでさえ、41歳の選手にとっては負担となるものだ。
その代わりに、ポルトガルのスターは家族とともにリラックスして休暇を楽しむことができ、ナスルでのプレーに復帰した際には最高のパフォーマンスを発揮できるようになるだろう。
一部にはクリスティアーノ・ロナウドの代表引退の決断が、アル・ナスルでの彼のパフォーマンスに、とりわけ精神面に影響を及ぼすのではないかと懸念する声もある。この決断に付随したネガティブな状況を踏まえてのことだ。
しかしながらロナウドは、直面する問題に長く引きずられるような人物では決してない。彼は披露するプレーのレベルと決めるゴールを通じて、素早く反応することに成功している。
その何よりの証が、先月末にアル・ホルードのゴールへ叩き込んだ完璧なハットトリックだ。それはわずか15分の間に、右足、左足、そしてヘディングによって生まれたものだった。
このハットトリックは、ポルトガル代表における「ドン」の有名な騒動が勃発したのと同じ月にやってきた。指揮官ジョルジェ・ジェズスとの一件であり、それが代表引退への道の第一歩となった。
それでもロナウドは動じることなく、アル・ナスルでのキャリア7度目のハットトリックを決め、通算985ゴールに到達した。サッカー人生における通算1000ゴール到達まで、残りわずか15ゴールとなっている。
ロナウドの代表引退という決断は、全体としての彼のキャリアがほどなく、具体的には今シーズン終了後に幕を閉じることを示唆していると言える。
この決断はすでに下されているのかもしれないが、公表されるのは通算1000ゴールという目標を達成した後になるだろう。それこそが「マデイラのミサイル」がキャリアの終わりを迎える前に到達することを夢見ている、最大の偉業なのだ。
この決断を遅らせ得たであろう要素は、ポルトガル代表である。もしロナウドが、約1年半後に開催される欧州選手権「ユーロ2028」への出場まで自身の道を続けることにこだわったならばの話だ。
その場合、このポルトガル代表のスターは来シーズンもアル・ナスルで通常どおりプレーを続け、再来年の夏に欧州国別対抗大会への出場をもってキャリアを締めくくることになっただろう。
しかし、代表としての旅の終わりによって、ロナウドに残されたキャリアでの目標はただ一つだけとなる。それは通算1000ゴールへの到達であり、この目標が達成された際には、おそらく彼は完全な引退を表明することになるだろう。
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ここ最近、ロナウドが現役キャリアで通算1000ゴール目に到達するのはいつになるのか、そしてそれがアル・ナスルでのものになるのか、それともポルトガル代表でのものになるのか、という疑問を抱く者もいた。
ポルトガル代表での可能性が消えたことで、今後新たな展開がない限り、ロナウドの通算1000ゴール目に立ち会う栄誉を得るのはアル・ナスルということになる。
ロナウドがアル・ナスルで節目の100の倍数のゴールに到達するのはこれが初めてとなる。通算700ゴール目と800ゴール目はマンチェスター・ユナイテッドで、900ゴール目はポルトガル代表で記録していた。