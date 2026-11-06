一部にはクリスティアーノ・ロナウドの代表引退の決断が、アル・ナスルでの彼のパフォーマンスに、とりわけ精神面に影響を及ぼすのではないかと懸念する声もある。この決断に付随したネガティブな状況を踏まえてのことだ。

しかしながらロナウドは、直面する問題に長く引きずられるような人物では決してない。彼は披露するプレーのレベルと決めるゴールを通じて、素早く反応することに成功している。

その何よりの証が、先月末にアル・ホルードのゴールへ叩き込んだ完璧なハットトリックだ。それはわずか15分の間に、右足、左足、そしてヘディングによって生まれたものだった。

このハットトリックは、ポルトガル代表における「ドン」の有名な騒動が勃発したのと同じ月にやってきた。指揮官ジョルジェ・ジェズスとの一件であり、それが代表引退への道の第一歩となった。

それでもロナウドは動じることなく、アル・ナスルでのキャリア7度目のハットトリックを決め、通算985ゴールに到達した。サッカー人生における通算1000ゴール到達まで、残りわずか15ゴールとなっている。