本日木曜の夕方、2026年ワールドカップが開幕する。メキシコシティのアステカ・スタジアムでメキシコ対南アフリカ戦が行われ、大会史上最大規模の幕が開く。米国、カナダ、メキシコの3カ国が共催し、史上初めて48カ国が参加する。

この大会と深い縁を持つ同スタジアムには8万人超の観客が集まる見込みだ。アステカ・スタジアムは1986年大会でメキシコ対パラグアイ戦、 決勝のアルゼンチン対西ドイツ戦でも11万4千人を超えた。

この試合では、大会の幕開けだけでなく、選手や監督の新たな記録が生まれる可能性もある。