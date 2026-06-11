本日木曜の夕方、2026年ワールドカップが開幕する。メキシコシティのアステカ・スタジアムでメキシコ対南アフリカ戦が行われ、大会史上最大規模の幕が開く。米国、カナダ、メキシコの3カ国が共催し、史上初めて48カ国が参加する。
この大会と深い縁を持つ同スタジアムには8万人超の観客が集まる見込みだ。アステカ・スタジアムは1986年大会でメキシコ対パラグアイ戦、 決勝のアルゼンチン対西ドイツ戦でも11万4千人を超えた。
この試合では、大会の幕開けだけでなく、選手や監督の新たな記録が生まれる可能性もある。
本日木曜の夕方、2026年ワールドカップが開幕する。メキシコシティのアステカ・スタジアムでメキシコ対南アフリカ戦が行われ、大会史上最大規模の幕が開く。米国、カナダ、メキシコの3カ国が共催し、史上初めて48カ国が参加する。
この大会と深い縁を持つ同スタジアムには8万人超の観客が集まる見込みだ。アステカ・スタジアムは1986年大会でメキシコ対パラグアイ戦、 決勝のアルゼンチン対西ドイツ戦でも11万4千人を超えた。
この試合では、大会の幕開けだけでなく、選手や監督の新たな記録が生まれる可能性もある。
2026年ワールドカップで最年少出場が予想されるメキシコのジルベルト・モラに注目が集まっている。南アフリカ戦に出場すれば、17歳240日で史上6番目に若い選手となる。
出場すれば、彼はサッカー史に名を残すレジェンドの仲間入りを果たす。最年少記録保持者のペレ（ブラジル）を筆頭に、サミュエル・エトー（カメルーン）、ノーマン・ホワイトサイド（北アイルランド）などがその後に続く。
この試合でメキシコのベテランGKギジェルモ・オチョアは、ワールドカップ6大会連続出場という歴史的偉業を達成する可能性がある。
先発は確定していないが、出場すれば数週間後に6大会目の出場を予定するメッシ（アルゼンチン）やロナウド（ポルトガル）より早く歴史に名を刻む。
メキシコは1970年と1986年に続き、史上初めて3度目のワールドカップ開催国として大会に臨む。
18回目の出場は大会史上5番目の多さ。ハビエル・アギーレ監督は、1986年以来続く準々決勝の壁突破を狙う。
メキシコは開幕戦に強く、過去7試合で5勝2分と無敗だ。
開催国が初戦で負けたのは、2022年のカタール大会でエクアドルに敗れた1度だけだ。
南アフリカは2010年の自国開催以来、16年ぶりのワールドカップ出場を果たした。
「バファナ・バファナ」は1998、2002、2010年の3大会に出場したが、グループステージを突破したことはない。今回は韓国やチェコと同組のため、ホームチームを早期に破り、決勝トーナメント進出を狙う。
記録は選手だけのものではない。南アフリカ代表のベルギー人監督フーゴ・ブルースは74歳でワールドカップ最年長指揮官となる。
しかしこの記録は数時間後には塗り替えられる。チェコ代表のミロスラフ・コペック監督（74歳7か月）が韓国戦を指揮するからだ。
しかしこの記録も数日で更新される。78歳のディック・アドフォカート（オランダ）がキュラソーを率いてドイツと対戦し、新記録を作る予定だ。