ユヴェントスの2026-27シーズンのセリエA開幕戦まで、あと1週間となった。 8月23日（日）18時30分、ルチアーノ・スパレッティ率いるユヴェントスは、フロジノーネとのアウェー戦で新シーズン最初の公式戦に臨む。明日、ユヴェントスはユヴェントス・ネクスト・ジェンとのファミリーマッチでこの夏最後の親善試合を戦い、その後は来週日曜に向けたカウントダウンが正式に始まる。 開幕まで7日となった今、ピッチ内外、そして移籍市場の両面から、ユヴェントスの何が機能し、何が機能していないのかを見ていこう。
翻訳者：
開幕まで1週間のユヴェントス。ピッチと移籍市場で、うまくいっていることと、うまくいっていないことは何か
ピッチ上で、何が機能しているのか
ユヴェントスの守備は機能しているが、中盤と攻撃はそれほどではない。 ここまで行われたすべての親善試合で、相手に ほとんどチャンスを与えなかった。6試合の親善試合で失点したのはインテル戦のみで、その数も2点だけだった。中盤では、ドウグラス・ルイスがこのプレシーズンのベストの一人だった。大きなサプライズがなければ、引き続き起用される見通しだ。 新戦力チェリクが見せた個性と実効性も好印象だった一方、前線で最も鋭さと積極性を示したのは コンセイソンだった。
ピッチ上で、何が機能していないのか
GKは痛点であり、特にディ・グレゴリオに関してはそうだ。彼もペリンも相手にほとんど脅かされなかったが、モンツァ出身のディ・グレゴリオは、ユヴェントスがプレシーズンで喫した唯一の2失点を許した。相手はインテルで、しかも2つのマイナス要素があった。ディマルコのゴールでは飛び出しが遅れ、ディウフのゴールではぎこちないセーブを試み、ほぼ自らボールをゴールへ押し込んでしまった。 アライベゴヴィッチとユルドゥズの連係も、まだ磨く必要があるのは当然だ。2人は同じエリアでプレーすることを好むだけに、互いの持ち味を食い合ってしまう危険がある。最後に、本当の問題は昨季のユヴェントスにもあったものだ。 ペナルティーエリア内で勝負できるセンターフォワードが不在で、コロ・ムアニはそのタイプではない。
移籍市場、何が機能しているのか
ユヴェントスは特に守備面で良い補強を行った。チェリクとルクミは2つの確かな存在だ。前者は複数の役割をこなせる柔軟性と対応力を備えており、これは指揮官たちに非常に好まれる特長だ。一方、元ボローニャの後者はフィジカルと経験を保証する補強であり、左利きのセンターバック陣を補完する存在となる。机上ではケリーよりも高い保証をもたらす。最後に、アラジベゴヴィッチは将来性という意味で非常に重要な補強だ。ここ数年、高額ながら期待外れに終わった補強が多く、傷ついてきたファンの熱を再び呼び起こせるタイプの選手でもある。
移籍市場、何が機能していないのか
移籍市場でうまく機能していない点の一覧は長い。まず何より、GKの問題があり、その様相はシュールですらある。アリソン、スヴィラール、ディブ・マルティネスという案を検討し、代替案としてビカーリオも残しつつ、ユベントスは突如として鈴木へと舵を切ったが、この案件はある時点で複雑化し、ついには立ち消えとなった。ここ数時間の報道ではマルティネスへの再接近が伝えられているが、事実として8月16日の時点で、リーグ開幕節の1週間前になっても、ユベントスにはまだ新たな正GKがいない。本来なら移籍市場で真っ先に手をつけるべきことだったのに、だ。
さらに、中盤にはなおゲームメーカーが不足しており、どうやらユベントスはドウグラス・ルイスの再活用を試みる方向に傾く可能性がある。 そして、ヴラホヴィッチの代役もまだ不在で、それはコロ・ムアニではない。 フランス人FWは優れたアタッカーであり、良い補強でもあるが、前線のあらゆるエリアを動き回ることを好み、ペナルティーエリア内で勝負するタイプのセンターフォワードではない。
最後に、余剰戦力の章がある。オペンダを整理したとはいえ、ユベントスのスカッドにはなお、クラブが手放したいと考えている選手が長く残っている。しかし、さまざまな問題（移籍金が高すぎる、年俸が高すぎる、獲得希望クラブがない）により、その処遇は難しいものになりかねない。ディ・グレゴリオ、ルガーニ、コオーメイネルス、アルトゥール、ミリク、ジェグロヴァ、ダビドだ。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。