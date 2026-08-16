移籍市場でうまく機能していない点の一覧は長い。まず何より、GKの問題があり、その様相はシュールですらある。アリソン、スヴィラール、ディブ・マルティネスという案を検討し、代替案としてビカーリオも残しつつ、ユベントスは突如として鈴木へと舵を切ったが、この案件はある時点で複雑化し、ついには立ち消えとなった。ここ数時間の報道ではマルティネスへの再接近が伝えられているが、事実として8月16日の時点で、リーグ開幕節の1週間前になっても、ユベントスにはまだ新たな正GKがいない。本来なら移籍市場で真っ先に手をつけるべきことだったのに、だ。





さらに、中盤にはなおゲームメーカーが不足しており、どうやらユベントスはドウグラス・ルイスの再活用を試みる方向に傾く可能性がある。 そして、ヴラホヴィッチの代役もまだ不在で、それはコロ・ムアニではない。 フランス人FWは優れたアタッカーであり、良い補強でもあるが、前線のあらゆるエリアを動き回ることを好み、ペナルティーエリア内で勝負するタイプのセンターフォワードではない。





最後に、余剰戦力の章がある。オペンダを整理したとはいえ、ユベントスのスカッドにはなお、クラブが手放したいと考えている選手が長く残っている。しかし、さまざまな問題（移籍金が高すぎる、年俸が高すぎる、獲得希望クラブがない）により、その処遇は難しいものになりかねない。ディ・グレゴリオ、ルガーニ、コオーメイネルス、アルトゥール、ミリク、ジェグロヴァ、ダビドだ。



















