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開幕まで1週間のミラン、何が機能し、何が機能していないのか。ピッチ内外と移籍市場を踏まえて

ACミラン

ACミランは7日後、元指揮官イニャツィオ・アバーテ率いるトリノとの初戦を迎える。夏の戦力評価と、スカッドを完成させるために必要なもの。

Xデーまであと7日。ルベン・アモリム率いるミランは、ポルトガル人指揮官の古巣であるマンチェスター・ユナイテッドとブレスラウでフェラゴストの親善試合に臨み、今季の公式戦初戦前最後のテストを戦う。その初陣は8月23日（日）にスタディオ・グランデ・トリノで、旧知のイニャツィオ・アバーテ率いるトリノを相手に迎える予定だ。厳しくない夏を過ごしたあとだけに、早くも不安の影を見ないためにも落とせない開幕戦となる。というのも、直近2シーズンではフォンセカにとってはまさにトリノ戦で引き分け、アッレグリにとってはホームでクレモネーゼ相手に敗戦という結果が待っていたからだ。


それでは、開幕まで1週間となった今、ピッチと移籍市場の両面で、何が機能し、何が機能していないのか

  • ピッチ、うまく機能していること

    アモリムのミランは、アッレグリ時代のそれとはまったく異なるチームであることが、シーズン最初の数試合からすでに見て取れた。ここまでセルティック戦とインテル戦で2引き分け、チェルシー戦では痛い敗戦を喫しているとはいえ、このチームは主導権を握ろうとし、真っ向から戦い、高い位置からプレスをかけている。スポルティング前監督の3-4-2-1をベースにしたスタイルからは、明確で具体的なフットボールのアイデアがうかがえる。昨季のように試合を受けるのではなく、自ら支配しようという意図が見て取れる。間違いなく、FW陣や創造性のある選手たちはこの状況の恩恵を受けられるだろうし、ファンにとっても試合の見応えは増すはずだ。何より安心材料なのは、指揮官の意志と、その狙いの明確さであり、たとえ当初の結果が芳しくなかったとしても、これを手放すべきではない。

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  • ピッチ上で何が機能していないのか

    明らかに、この方向性には不確定要素の多い“裏の側面”がある。チームは再び、3年連続で自らの哲学を変えなければならない。つまり、フォンセカの主導権を握るサッカーから、アッレグリの保守的なスタイルへ移り、さらに新たなプレー理念へと変化している。アッレグリ流のスタイルによってより大きな自信と確実性を得たように見えた何人かの選手は、後方からのビルドアップと、あらゆる状況で主導権を握るプレーという新たな原則に苦しんでいるように見える。たとえば昨季のベストプレーヤーの一人だったパブロヴィッチがそうだ。

    一方で、そもそも適応していない選手もおり、ポルトガル人指揮官によるツアーでの過大評価が移籍市場での時間を長引かせた。もっとも、それはジェリー・カルディナーレから求められた複数年計画のプロジェクトを構築するためには必要なことでもあった。懸念されるのは、被ゴールの多さだ。ここまで3試合で6失点しており、これはしばしば高い位置を取る守備ラインが背走を強いられた結果でもある。疑問なのは、アモリムの原理主義的な姿勢が、強みではなく障害になり得るのではないかという点だ。もし序盤に結果が伴わなければ、なおさらである。

  • 移籍市場、何が機能しているのか

    カルディナーレとミランの補強担当陣は、交渉初期にチャンスを素早くつかみ、アモリムのもとに2人の重要な戦力を連れてきた。もはや欠かせない存在だったその2人のうち、前線にはゴンサロ・ラモスが加入。移籍金7500万ユーロで、セリエA史上およびミラン史上最高額の補強となった。得点源として計算の立つストライカーであり、市場で獲得可能だった中ではおそらく最高のプロフィールだろう。なにしろ、欧州王者PSGの控えFWだったからだ。

    守備についても同じことが言える。マリオ・ヒラはセルティック戦で負傷し、ここ数日で全体練習に復帰したが、重要な補強だ。ミランはナポリ、インテル、その他のライバルを上回って獲得に成功したうえ、このスペイン人はイタリアのリーグを完璧に知っており、スコットランド勢相手の好デビューが示すように、最終ラインにとって重要な戦力でもある。2つの必要性は、出費を惜しまず即座に埋められた。

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  • 移籍市場、何がうまくいっていないのか

    しかしその後、すべてが突然止まってしまった。ライバル勢を出し抜き、夏のスタート時点では明確なアドバンテージを持っていたミランは、ライバルに追いつかれ、さらに追い越された。現時点では4～5チームがより上に見える。7月は、説明のつかない停滞の1カ月だった。アモリムの評価が重くのしかかっている。タイミングの面で無駄だったり、長すぎたりしたものもあるが、何よりも放出組のスカッド整理に苦しんでいることが大きい。明らかに不向きな7～8人の選手がいながら、彼らにはオファーがなく、このまま obtorto collo 残留するか、あるいは安値で売却されるか、レンタルに出されるリスクがある。アテカメのリヨン行きがその例だ。


    トモリ、フォファナ、オドグ、そして驚くべきことにンクンクは構想外となっている。ヒメネスエストゥピニャンは中間的な立場にいるようで、満足のいく提案が今のところ届かなければ、交渉の回転ドアを抜けてピッチ上の居場所を得る可能性がある。8月13日の時点で放出候補のショートリストを漏らすという発想は、それを後押しする有効な一手には見えなかった。とりわけ契約期間の短い選手たちのケースではなおさらだ。さらに言えば、スカッド内で最も高給取りの選手であるレオン自ら売り込みをかけたが、見合うオファーは届かず、今ではミラノ残留の可能性すらある。今後数日で放出できなければ、どのような status や姿勢でそうなるのかはよく分からない。また、アッレグリ退任を受けてミラネッロでの始動1週間前に戻ってくるメニャンとラビオの不満も、スカッドの柱となる2人であるだけに、結果的に boomerangとなった。


    放出が進まなかったことが補強市場にもブレーキをかけた。現時点で少なくとも2つのポジション、センターバックと左サイドは、ガッビアとバルテザーギと合わせても手薄に見える。守備陣についてアモリムは市場序盤にゴンサロ・イナシオを求めていたが、8月中旬になってもまだ到着していない。さらに、いくつかのポジションでは人数面での疑問もある。要するに、カーディナーレが補強を保証していたとはいえ、ミランは8月中旬、リーグ開幕まで1週間、移籍市場終了まで2週間という時点でもなお、未完成の工事現場のままであり、3カ月でできなかったことを15日間で実現するのは簡単ではない。

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