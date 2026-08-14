開幕まで1週間のミラン、何が機能し、何が機能していないのか。ピッチ内外と移籍市場を踏まえて

しかしその後、すべてが突然止まってしまった。ライバル勢を出し抜き、夏のスタート時点では明確なアドバンテージを持っていたミランは、ライバルに追いつかれ、さらに追い越された。現時点では4～5チームがより上に見える。7月は、説明のつかない停滞の1カ月だった。アモリムの評価が重くのしかかっている。タイミングの面で無駄だったり、長すぎたりしたものもあるが、何よりも放出組のスカッド整理に苦しんでいることが大きい。明らかに不向きな7～8人の選手がいながら、彼らにはオファーがなく、このまま obtorto collo 残留するか、あるいは安値で売却されるか、レンタルに出されるリスクがある。アテカメのリヨン行きがその例だ。





トモリ、フォファナ、オドグ、そして驚くべきことにンクンクは構想外となっている。ヒメネスとエストゥピニャンは中間的な立場にいるようで、満足のいく提案が今のところ届かなければ、交渉の回転ドアを抜けてピッチ上の居場所を得る可能性がある。8月13日の時点で放出候補のショートリストを漏らすという発想は、それを後押しする有効な一手には見えなかった。とりわけ契約期間の短い選手たちのケースではなおさらだ。さらに言えば、スカッド内で最も高給取りの選手であるレオンは自ら売り込みをかけたが、見合うオファーは届かず、今ではミラノ残留の可能性すらある。今後数日で放出できなければ、どのような status や姿勢でそうなるのかはよく分からない。また、アッレグリ退任を受けてミラネッロでの始動1週間前に戻ってくるメニャンとラビオの不満も、スカッドの柱となる2人であるだけに、結果的に boomerangとなった。





放出が進まなかったことが補強市場にもブレーキをかけた。現時点で少なくとも2つのポジション、センターバックと左サイドは、ガッビアとバルテザーギと合わせても手薄に見える。守備陣についてアモリムは市場序盤にゴンサロ・イナシオを求めていたが、8月中旬になってもまだ到着していない。さらに、いくつかのポジションでは人数面での疑問もある。要するに、カーディナーレが補強を保証していたとはいえ、ミランは8月中旬、リーグ開幕まで1週間、移籍市場終了まで2週間という時点でもなお、未完成の工事現場のままであり、3カ月でできなかったことを15日間で実現するのは簡単ではない。