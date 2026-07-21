開催国6カ国、出場チーム64チーム！48カ国大会終了後、CONMEBOL会長が2030年W杯の拡大を主張。

アレハンドロ・ドミンゲスは、次回のワールドカップで参加国数が大幅に増加すると示唆し、激しい議論を巻き起こしている。ドミンゲスはソーシャルメディアへの投稿で、拡大された大会形式に対する自身の構想を明らかにした。

「2030年の大会はウルグアイ、アルゼンチン、パラグアイで開催され、64チームでW杯100周年を祝う絶好の機会だ」と述べた。

この提案は、48チームが初出場した2026年大会の直後に示された。2030年大会はスペイン、モロッコ、ポルトガルが共同開催することで既定路線だが、さらにアルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイで記念試合3試合を行う予定だ。