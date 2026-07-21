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開催国6カ国、出場チーム64チーム！48カ国大会終了後、CONMEBOL会長が2030年W杯の拡大を主張。
創立100周年を祝う大規模拡張
アレハンドロ・ドミンゲスは、次回のワールドカップで参加国数が大幅に増加すると示唆し、激しい議論を巻き起こしている。ドミンゲスはソーシャルメディアへの投稿で、拡大された大会形式に対する自身の構想を明らかにした。
「2030年の大会はウルグアイ、アルゼンチン、パラグアイで開催され、64チームでW杯100周年を祝う絶好の機会だ」と述べた。
この提案は、48チームが初出場した2026年大会の直後に示された。2030年大会はスペイン、モロッコ、ポルトガルが共同開催することで既定路線だが、さらにアルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイで記念試合3試合を行う予定だ。
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ジャンニ・インファンティーノ氏はさらなる成長を見据えている
この件についてFIFAは公式に確認していない。しかしジャンニ・インファンティーノ会長は以前、男子大会の出場チームを64に増やす検討を示した。7月12日、スイスの放送局「ブルー・スポーツ」の取材で会長はこう説明した。
「これは間違いなく、今大会後に各委員会で検討される課題だ」とインファンティーノ会長は説明した。「ワールドカップは全世界を対象に開催すべきだ。ヨーロッパや南米だけでなく、すべての国が夢を抱けるようにすべきだ。」
小国へのインセンティブ提供
インファンティーノ氏は、より多くの国に参加の門戸を開くことがサッカーの世界的発展に不可欠だと語る。インタビューで彼はこう付け加えた。「各チームのレベルは極めて高く、世界中で向上している。小国にワールドカップ出場の機会を与えなければ、彼らは向上し続ける意欲を失うだろう。」
64チーム制へ移行すれば、大会は128試合となり、1998～2022年の32チーム制（48試合）の約2倍、今年の104試合からも大幅に増える。
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世界のゲーム業界には何が待ち受けているのだろうか？
FIFAの各委員会は、16チーム増による運営・施設面の要件を徹底的に分析する。スペインの優勝を受け、サッカー界の幹部は6カ国が128試合を共同開催できるかを早急に判断しなければならない。ファンは、100周年記念と国際サッカーの将来を決める公式発表を待っている。
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