開催国にとって最大の勝利…カタールに6得点を挙げたカナダが記録を次々と更新

カナダ代表は2026年ワールドカップ・グループB第2戦でカタール代表を6-0で下し、CONCACAF（北中米カリブ海サッカー連盟）の記録を塗り替え、W杯史に名を刻んだ。
初戦のボスニア・ヘルツェゴビナ戦は引き分けたが、今回は大勝した。
最終節を前にベスト32進出を決め、勝ち点4でグループ首位に立った。得失点差で上回る2位スイスとは次節対戦する。
カナダ代表は2026年ワールドカップ・グループB第2戦でカタール代表を6-0で下し、CONCACAF（北中米カリブ海サッカー連盟）の記録を塗り替え、W杯史に名を刻んだ。
初戦のボスニア・ヘルツェゴビナ戦は引き分けたが、今回は大勝した。
最終節を前にベスト32進出を決め、勝ち点4でグループ首位に立った。得失点差で上回る2位スイスとは次節対戦する。
フランスの「Stats Foot」ネットワークによると、カナダはワールドカップで初勝利を挙げた。8試合目での快挙だ。
また、CONCACAF所属チームとして初めて1試合6得点をマークした。
スペインの専門家「MisterChip」氏は、カナダの6-0の勝利がCONCACAF勢のワールドカップ最大勝利だと指摘した。
また、この得点は1970年にメキシコがエルサルバドルに4-0で勝って以来の最多記録更新だと指摘した。
「Stats Foot」によると、カナダは1978年大会でアルゼンチンがペルーに6-0で勝って以来、6点差で勝った初の開催国となった。
また「MisterChip」によると、この得失点差は開催国による大会記録に並んだという。
この記録は史上3度目。
イタリア 7-1 アメリカ（1934年）。
ブラジル 7-1 スウェーデン（1950年）。
アルゼンチン 6-0 ペルー（1978年）。
また、カナダは1934年イタリア（7-1で米国に勝利）、1954年トルコ（7-0で韓国に勝利）に続き、ワールドカップで初勝利を6点差以上で飾った3チーム目となった。
この試合のMVPはカナダ代表FWジョナサン・デイヴィッド。カタール戦でハットトリックを達成し、2026年大会ではアルゼンチン代表リオネル・メッシに次ぐ2例目の快挙となった。
「Stats Foot」によると、デイヴィッドは1930年パラグアイ戦でハットトリックを達成した米国代表バート・パティヌードに続き、CONCACAF所属選手としてワールドカップでハットトリックを記録した史上2人目の選手となった。
さらにMisterChipによると、デビッドは大会史上6人目かつ60年ぶりとなる開催国代表での1試合3ゴール達成者となった。
この快挙に先立ったのは、
ウルグアイ代表ペドロ・シア（1930年）。
イタリア代表のアンジェロ・スキアヴィオ（1934年）。
ブラジル代表のアデミール（1950年、4得点）。
スイス代表のジョゼフ・ホッジ（1954年）。
1966年決勝でイングランドのジェフ・ハースト。
ジョナサン・デイヴィッド（カナダ、2026）。