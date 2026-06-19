開催国にとって最大の勝利…カタールに6得点を挙げたカナダが記録を次々と更新

カナダ代表は2026年ワールドカップ・グループB第2戦でカタール代表を6-0で下し、CONCACAF（北中米カリブ海サッカー連盟）の記録を塗り替え、W杯史に名を刻んだ。

初戦のボスニア・ヘルツェゴビナ戦は引き分けたが、今回は大勝した。

最終節を前にベスト32進出を決め、勝ち点4でグループ首位に立った。得失点差で上回る2位スイスとは次節対戦する。