結婚式は今週行われたが、その準備は2024年後半に整った。PSGでパリに滞在中、ドンナルンマは風船とバラで飾った部屋で彼女にプロポーズした。10年の恋愛を正式なものにする決意を示す、二人だけの特別な瞬間だった。

結婚式は伝統とモダンを融合したスタイル。ドンナルンマはタバコ色のスーツにクルーネックシャツ、エレファンテはパラッツォパンツと白いトップスという型破りな装いを選んだ。会場は白とピンクのバラで埋め尽くされ、婚約時の雰囲気を思い出させたという。