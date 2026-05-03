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「長期契約を結んだ」――マンチェスター・シティのGKジャンルイジ・ドンナルンマが、幼なじみアレッシア・エレファンテとの結婚を茶目っ気たっぷりに報告。
移籍に関する発表
マンチェスター・シティのGKは幼なじみと結婚し、インスタグラムに結婚式の写真を投稿。「長期契約を締結しました」と茶目っ気たっぷりにコメントした。 投稿は瞬く間に拡散。ファンやチームメイトが注目した。移籍ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノも「さあ、始まるぞ」とコメントし、契約の成立を強調した。
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パリでのプロポーズから結婚式当日まで
結婚式は今週行われたが、その準備は2024年後半に整った。PSGでパリに滞在中、ドンナルンマは風船とバラで飾った部屋で彼女にプロポーズした。10年の恋愛を正式なものにする決意を示す、二人だけの特別な瞬間だった。
結婚式は伝統とモダンを融合したスタイル。ドンナルンマはタバコ色のスーツにクルーネックシャツ、エレファンテはパラッツォパンツと白いトップスという型破りな装いを選んだ。会場は白とピンクのバラで埋め尽くされ、婚約時の雰囲気を思い出させたという。
カステッランマーレで築かれた関係
10年近く寄り添った2人にとって、この結婚は大きな節目の出来事だ。ドンナルンマとエレファンテは故郷カステッランマーレ・ディ・スタビアで幼少期に知り合い、同じ学校に通っていた。2016年、ドンナルンマがACミランで頭角を現した頃、正式に交際をスタートさせた。
インテリアデザイナーのエレファンテは、彼がパリ・サンジェルマンに移籍した際にはミラノからパリへ、マンチェスター・シティへ移籍した際にはイングランドへ同行し、ゴールキーパーとしてのキャリアを常に支えてきた。ヨーロッパの主要リーグを転々とする移籍を経て、二人の絆はさらに強まった。
- AFP
シティと共に未来へ
私生活が落ち着いたドンナルンマは、マンチェスター・シティとイタリア代表でゴールキーパーに集中できる。彼はペップ・グアルディオラ率いるチームで好調を維持し、セリエAで注目された10代当時のように、信頼性とセービングで存在感を示している。