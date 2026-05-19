アーセナルはチャンピオンズリーグ決勝まであと6日。日曜のクリスタル・パレス戦では4ポイント差で迎えるため、自由にプレーできる。一方、マンチェスター・シティはヨーロッパリーグ決勝進出のアストン・ヴィラと対戦し、グアルディオラ監督の送別会となる。

チェルシーを1-0で下しFAカップを制してから3日。シーズン終了での退任報道もあり、この名将に注目が集まった。アウェーサポーターは「ペップ、残って！」と書かれたシーツを掲げ、別のファンは「あと1年！」と歌った。

キックオフ直前、グアルディオラは将来に関する議論が準備に影響していないと強調した。 「全く影響はない」と断言した。後任には、シティU-23監督兼アシスタントコーチを務め、チェルシーでカンファレンスリーグとクラブワールドカップを制したエンツォ・マレスカが内定しているとされる。

アウェイファンが最初に歓声を上げたが、元ボーンマス所属アントワーヌ・セメニョのゴールはオフサイドで取り消された（12分）。前半はハーランドのシュート（28分）しかチャンスを作れず、クルピが隙を突いてカーブシュートを決めた。

後半早々、ニコ・オライリー（46分）が同点機を逃したが、終盤にはデビッド・ブルックス（90分）のシュートがポストを叩き、試合は0-1で終了した。