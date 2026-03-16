「長すぎた」：元ドイツ代表監督のヨアヒム・レーヴ氏は、メスト・エジルがドイツ代表を退いた理由については深く考えていなかった

エジルは2018年の大会を前に、イルカイ・ギュンドアンと同様にトルコのレジェップ・タイイップ・エルドアン大統領を訪問し、一緒に写真を撮ったことで話題となっていた。

ドイツ国内の世論はエジルに背を向け、ロシアでの歴史的なグループリーグ敗退後、彼は代表を引退し、3回にわたる英語での投稿でドイツサッカー連盟（DFB）の責任者らを人種差別だと非難した。