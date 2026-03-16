元ドイツ代表監督のヨアヒム・レーヴは、メスト・エジルに関するテレビドキュメンタリーの中で、2014年のワールドカップ優勝メンバーである同選手が、4年後のロシア大会での不振を受けて発表した引退について、深く考えを巡らせたことはなかったと明かした。
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「長すぎた」：ヨアヒム・レーヴ監督はメスト・エジルが代表引退を表明した声明を読んでいなかった
エジルは2018年の大会を前に、イルカイ・ギュンドアンと同様にトルコのレジェップ・タイイップ・エルドアン大統領を訪問し、一緒に写真を撮ったことで話題となっていた。
ドイツ国内の世論はエジルに背を向け、ロシアでの歴史的なグループリーグ敗退後、彼は代表を引退し、3回にわたる英語での投稿でドイツサッカー連盟（DFB）の責任者らを人種差別だと非難した。
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ヨアヒム・レーヴ：「その瞬間はがっかりした」
「そのプレスリリース全文や理由については、一度も読んだことがない。第一に長すぎたし、第二に、当時は彼本人から直接聞かされていなかったことに失望していたからだ」と、レーヴ監督はZDFのドキュメンタリー『メスト・エジル ― 友人の家に招かれて』の中で語った。
エジル自身はこの複数回にわたるドキュメンタリーへの出演を拒否しており、ここ数年、あらゆるメディアの取材依頼を断り続けている。「メスートは現在トルコに住んでおり、ドイツに来ることはほとんどないか、あるいは極めて稀だ」とレーヴ監督は語った。
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エジルの見解：「我々は間違ったことは何もしていない」
オジルの元アドバイザーであるエルクット・ソギュト氏によると、引退声明がドイツサッカー連盟（DFB）の責任者たちへの決着の場となったのは、選手本人の希望だったという。「メスートにとっては最初から明確だった。我々は何も謝る必要はない。我々は間違ったことは何もしていない。それが彼の望んだやり方だった」と彼は語った。
2023年、オジルはトルコのイスタンブール・バシャクシェヒルでプレーした後、サッカー選手としてのキャリアに幕を閉じた。
メスト・エジルが所属したクラブ：
2005年 - 2008年 FCシャルケ04 2008 - 2010 ヴェルダー・ブレーメン 2010 - 2013 レアル・マドリード 2013 - 2021 アーセナル 2021 - 2022 フェネルバフチェ 2022 - 2023 バシャクシェヒル
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