シーズン開幕から短く刈り込んだヘアスタイルにしているハーランドは、試合後の『ESPNブラジル』のインタビューで、その劇的なイメージチェンジについて語った。ノルウェー代表FWは「ずっと楽になった。変える時期だったと思う。気に入っているよ。もちろん長い髪は恋しいけど、変える時期だったし、今のところは楽しめている。また伸びて、もう一度長くなるはずだ」と認めた。

この決定力抜群のストライカーは、ブラジル戦で決勝点につながる2得点を挙げたことについても質問を受け、南米の強豪をワールドカップから敗退させたことを冗談交じりに謝罪した。さらに「ノルウェーにとって特別な試合だった。前回ワールドカップで戦った時もブラジルと対戦したし、ノルウェーはブラジルが一度も勝ったことのない唯一のチームなんだ。だから特別だった」と続けた。

ハーランドはさらに「もちろん特別な試合だった。勝てたし、素晴らしかった。試合を支配したやり方を考えれば、僕たちの歴史の中で最高の試合だった。それに、偉大な国、サッカーの国、誰もがこのスポーツに情熱を注ぐ国と対戦するのは特別なことだ。特別な試合だったし、素晴らしい思い出になった。そしてもう一度、申し訳ない。敗戦については謝るけど、これがサッカーだ」と語った。