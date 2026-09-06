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「長い髪が恋しい」 アーリング・ハーランドが大胆な新ヘアスタイルと、ノルウェーのブラジル戦での歴史的なワールドカップ勝利について語る
ハーランドのヘディング弾でマンチェスター・シティが抜け出す
アントワーヌ・セメンヨのクロスに合わせたハーランドの強烈なヘディングが、土曜日にエティハド・スタジアムで行われたコヴェントリー戦の僅差の勝利をもたらした。この結果により、マンチェスター・シティは今季プレミアリーグ開幕3試合での100％の勝率を維持した。試合では1億2500万ポンドで加入したエンソ・フェルナンデスがフルデビューを果たし、今夏加入のエリオット・アンダーソンは試合を通じて155本の正確なパスを成功させ、圧巻のパフォーマンスを見せた。
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ノルウェー代表が新たな姿について説明
シーズン開幕から短く刈り込んだヘアスタイルにしているハーランドは、試合後の『ESPNブラジル』のインタビューで、その劇的なイメージチェンジについて語った。ノルウェー代表FWは「ずっと楽になった。変える時期だったと思う。気に入っているよ。もちろん長い髪は恋しいけど、変える時期だったし、今のところは楽しめている。また伸びて、もう一度長くなるはずだ」と認めた。
この決定力抜群のストライカーは、ブラジル戦で決勝点につながる2得点を挙げたことについても質問を受け、南米の強豪をワールドカップから敗退させたことを冗談交じりに謝罪した。さらに「ノルウェーにとって特別な試合だった。前回ワールドカップで戦った時もブラジルと対戦したし、ノルウェーはブラジルが一度も勝ったことのない唯一のチームなんだ。だから特別だった」と続けた。
ハーランドはさらに「もちろん特別な試合だった。勝てたし、素晴らしかった。試合を支配したやり方を考えれば、僕たちの歴史の中で最高の試合だった。それに、偉大な国、サッカーの国、誰もがこのスポーツに情熱を注ぐ国と対戦するのは特別なことだ。特別な試合だったし、素晴らしい思い出になった。そしてもう一度、申し訳ない。敗戦については謝るけど、これがサッカーだ」と語った。
FWがマレスカの再建を支持
マレスカ体制下でシティが戦術面と陣容の大幅な刷新を進める中、攻撃の大黒柱は、フェルナンデスやアンダーソンといった目玉補強が重圧に対処できると支持した。ハーランドは最後にこう語った。「時がたてば分かる。僕たちには、そのレベルを知っている新加入選手がたくさんいる。エンゾ・フェルナンデスはタイトルを勝ち取るために必要なものを分かっているし、すでにプレミアリーグでプレーしていて、そのままチームにすっと入った。
「エリオット・アンダーソンも同じだ。彼は長い間プレミアリーグでプレーしてきたし、イングランド代表でもプレーしている。だからビッグクラブでプレーすることがどういうものかを知っている。僕たちは何かを築こうとしなければならないし、僕がシティに来た時にみんながそうしてくれたように、彼らができるだけ歓迎されていると感じられるようにしなければならない。僕はチームに入って結果を出したし、それがトッププレーヤーに期待されることだ」
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過酷な3連戦が待ち受ける
マレスカ監督率いるチームはここから欧州の戦いへと焦点を切り替え、チャンピオンズリーグ初戦でポルトに乗り込む。続いてプレミアリーグの強豪はオールド・トラッフォードへ向かい、マンチェスター・ダービーという大一番に臨んだ後、カラバオカップ3回戦でノリッジ・シティをホームに迎える。2週間のうちに異なる3大会を掛け持ちすることは、シティの新たな顔ぶれのスカッドとシーズン序盤の勢いを早くも試すことになる。
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