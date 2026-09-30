イングランドはネーションズリーグでチェコ共和国を2-0で下し、貴重な勝利を手にした。トゥヘル監督率いるチームは序盤から試合の主導権を握り、直近のスペイン戦での敗戦から立ち直った。さらに25分、エリオット・アンダーソンに対する無謀なチャレンジでパベル・シュルツに一発退場が命じられ、イングランドにとって試合運びは大きく楽になった。

数的優位が明確だったにもかかわらず、イングランドは当初、粘り強く非常に組織されたチェコ共和国の守備を崩すのに苦しんだ。それでも決定的な先制点は後半開始2分に生まれた。きっかけとなったのは、現体制下では代表でのチャンスになかなか恵まれてこなかった選手による、ワールドクラスの視野の広さを示す一瞬だった。