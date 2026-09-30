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翻訳者：
「長い時間がかかった」 トレント・アレクサンダー＝アーノルド、2年間のイングランド追放に終止符を打ち、トーマス・トゥヘルへ明確なメッセージ
イングランド、プラハで立て直す
イングランドはネーションズリーグでチェコ共和国を2-0で下し、貴重な勝利を手にした。トゥヘル監督率いるチームは序盤から試合の主導権を握り、直近のスペイン戦での敗戦から立ち直った。さらに25分、エリオット・アンダーソンに対する無謀なチャレンジでパベル・シュルツに一発退場が命じられ、イングランドにとって試合運びは大きく楽になった。
数的優位が明確だったにもかかわらず、イングランドは当初、粘り強く非常に組織されたチェコ共和国の守備を崩すのに苦しんだ。それでも決定的な先制点は後半開始2分に生まれた。きっかけとなったのは、現体制下では代表でのチャンスになかなか恵まれてこなかった選手による、ワールドクラスの視野の広さを示す一瞬だった。
- AFP
アレクサンダー＝アーノルド、まれなチャンスをつかむ
長らく出場機会に恵まれてこなかったアレクサンダー＝アーノルドだが、ついにトゥヘル体制で初先発を果たした。レアル・マドリーのDFは、その意外な起用に見事な攻撃面での貢献で応えた。約70ヤードを持ち上がった後に自らボールを奪い返すと、右足から素晴らしいクロスを送り、アンソニー・ゴードンのゴールをお膳立てした。
試合終了後、27歳のアレクサンダー＝アーノルドは、代表の舞台への復帰戦でこれほど決定的な影響を与えられたことに大きな満足感を示した。
「最高だった」とアレクサンダー＝アーノルドは『BBC』によると語った。「自分の国を代表するのは、いつだって名誉なことだ。かなり長い時間がかかったけれど、自分はイングランドでプレーできるとずっと信じていた」
監督の信頼を勝ち取ること
トゥヘルとアレクサンダー＝アーノルドの関係性は、代表チームを巡る継続的な話題となってきた。この状況が大きな注目を集めたのは、昨夏にこのDFがワールドカップのメンバーから完全に外れた時だった。ドイツ人指揮官はそれ以前、右サイドバックで8つの異なる選択肢を試しており、そんな中でのこのフルバックの突然の再招集は予想外の展開だった。
このDFはさらにこう加えた。「その信頼は常にあったし、それをクラブレベルで証明することが重要だった。監督がチャンスをくれたので、今は自分のプレーに満足してくれていることを願っている」
- Getty Images Sport
焦点はクロアチア戦へ移る
焦点は今、今週土曜日に行われるクロアチアとの重要かつ大一番の一戦へと直ちに移る。ネーションズリーグの激戦区となっているグループで、両国は現在いずれも勝ち点3につけている。イングランドがノックアウトラウンド進出への望みを確かなものとしてつなぐためには、次も勝利を収めるしかない。
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