「長い付き合いだ」――アル・ナスルのスター、クリスティアーノ・ロナウドとアル・カディシア監督の抱擁について、ブレンダン・ロジャースが説明した。

アル・ナスルがアル・カディシアに3-1で敗れる前、ロジャースとロナウドが熱心に会話し抱擁を交わす姿がSNSで拡散した。激しい試合の中でも互いへの敬意が感じられた。これは、元レスター・シティとリヴァプールの監督であるロジャースが、数十年前にイングランドでロナウドと過ごした経験に由来する。

現在アル・カディシヤを率いるロジャーズは、この交流が単なるスポーツマンシップ以上のものだと説明した。「私たちには長い歴史がある」とクラブ公式メディアに語った。「私がチェルシーの若手監督だった頃、母がチェルシー対マンチェスター・ユナイテッドの試合を観戦に来た。母は私がチェルシーで働いているにもかかわらず、一番好きな選手だったロナウドに会いたいと言っていた」







