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「長い付き合いだ」――アル・ナスルのスター、クリスティアーノ・ロナウドとアル・カディシア監督の抱擁について、ブレンダン・ロジャースが説明した。
ピッチを超えた絆
アル・ナスルがアル・カディシアに3-1で敗れる前、ロジャースとロナウドが熱心に会話し抱擁を交わす姿がSNSで拡散した。激しい試合の中でも互いへの敬意が感じられた。これは、元レスター・シティとリヴァプールの監督であるロジャースが、数十年前にイングランドでロナウドと過ごした経験に由来する。
現在アル・カディシヤを率いるロジャーズは、この交流が単なるスポーツマンシップ以上のものだと説明した。「私たちには長い歴史がある」とクラブ公式メディアに語った。「私がチェルシーの若手監督だった頃、母がチェルシー対マンチェスター・ユナイテッドの試合を観戦に来た。母は私がチェルシーで働いているにもかかわらず、一番好きな選手だったロナウドに会いたいと言っていた」
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ロナウドの洗練されたプレー
北アイルランド出身のロジャーズ監督は、マンチェスター・ユナイテッドでのキャリア初期に、5度のバロンドール受賞者から受けた心温まる出来事を語った。ポルトガル人スーパースターは試合後、自分の母親を喜ばせるために時間をかけ、写真撮影や優しい言葉をくれた。その心遣いは今も監督の記憶に残っている。
ロジャーズは当時をこう振り返る。「試合後、クリスティアーノに母に挨拶してほしいと頼んだ。彼は快く引き受けてくれた。母は2010年に亡くなったが、あの日彼が会ってくれたことは私たちにとって何よりも大切だった。彼は母と過ごし、写真を撮り、優しい言葉をかけ、その思い出は今も私の心に深く残っている。 それ以来、私たちの絆は強いつながりがあります」と語りました。
サウジアラビアにおけるCR7の影響
ロナウドは試合中悔しい思いをしたが、ロジャーズ監督は中東サッカーの発展に大きな影響を与えたロナウドを称賛した。監督は、湾岸諸国に世界クラスの選手が集まる最大の原動力は41歳のロナウドだと語った。
ロジャースは「彼はキャリアを通じて信じられないほどの偉業を成し遂げてきた。おそらく、ヨーロッパや世界中からこれほど多くの人々がサウジアラビアに集まっているのは、彼のおかげだろう」と続けた。「しかし、あの瞬間は決して忘れない。母にとっても、そしてもちろん私にとっても、本当に特別な瞬間だったからだ。母はマンチェスター・ユナイテッドのファンではなかったが、サッカーファンだった。彼女は優れた選手とはどういうものかを知っていたのだ」
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優勝争いに波乱
ロジャーズ監督のアル・カディシアがアル・ナスの20連勝を止め、優勝争いは混沌とした。 ロナウド率いるチームは1試合少ないアル・ヒラルに迫られており、優勝への道が危うくなった。しかしアル・ナセルはその後アル・シャバブに4－2で勝利。今週木曜日、優勝を争うアル・ヒラルとの大一番を迎える。