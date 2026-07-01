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「銀行残高は好調」だが、4200万ポンドでマンチェスター・シティに移籍したカルヴィン・フィリップスは期待外れ。リーズのアカデミー同期生から「誰も君を欲しがっていない」と警告された。
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フィリップスは4200万ポンドの移籍金でリーズからマンチェスター・シティへ移籍した
2022年、フィリップスの人生は順風満帆だった。幼少期から所属したエランド・ロードのクラブでプレミアリーグデビューし、代表でもガレス・サウスゲート体制の柱として2021年欧州選手権決勝に先発した。
4200万ポンド（5600万ドル）の移籍金で故郷を離れ、マンチェスターへ。デビューシーズンにシティはプレミアリーグ、FAカップ、チャンピオンズリーグの3冠を達成したが、要求の高いペップ・グアルディオラ監督に価値を認めさせることはできなかった。
ウェストハムとイプスウィッチへのレンタル移籍でトップリーグに残ったが、パフォーマンスは低下。2025-26シーズンはシェフィールド・ユナイテッドでチャンピオンシップに降格した。
しかし出場は4試合にとどまり、2月22日の試合で退場。その後、体調を崩し30歳の彼はピッチに立てず、去就が注目されている。
シェフィールド・ユナイテッドでの不本意なレンタル移籍を経て、今後はどうなるのか？
元リーズDFキルガロンは、賭けオファーサイトを通じてGOALの独占インタビューに応じ、「簡単じゃない。彼はまだ選手だ」と語った。 実力は衰えなくても脚力は落ちる。彼のプレーは相手をかわして突破することだった。ボールさばきは確かだが、ボールを奪い返し、展開するためにピッチに立っていた。
リーズからシティへの移籍はトロフィー獲得という意味では素晴らしい。だがキャリアで多くのトロフィーを手にできるわけではないし、彼は本当にその一部だったのか？ 出場は時折で、銀行残高は潤っているだろう。 葉巻にウィスキーを傾けながら眺めているだろう。でも引退後に振り返ったとき、あの移籍は正しかったのか？彼を欲した他クラブなら全試合に出場し、中心選手でいられたはずだ。
シェフィールド・ユナイテッド戦で彼を観たが、長い離脱明けで以前の動きを取り戻せていなかった。少し気だるそうで、動きも苦しそうだった。
とはいえ彼はまだ30歳。選手寿命は35歳まで伸びている。だから、集中して怪我を克服することが大切だ。 最も衝撃を受けるのは、給与の差だろう。これまでのような高給は望めない。彼に投資するクラブは、ある意味リスクを負っている。特にシェフィールド・ユナイテッドはそうだ。クリス・ワイルダー監督が彼を気に入っているのは明らかだ。」
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フィリップスはマンチェスター・シティとの契約をあと2年残している。
フィリップスが2028年までシティと契約していることが判明し、キルガロンは「まだ2年も残ってるのか。もう終わったと思ってた」と語った。
結局はシティ次第だ。週給15万ポンドのうち、どれだけ負担するかがポイントだ。 通常、シェフィールド・ユナイテッドなどの移籍先クラブは半分、あるいはもう少し多くを負担する。しかし、彼のためにそこまで払うのは難しい。シティが80％を負担する形が現実的で、それでも2万～2万5千ポンドは負担することになる。
彼にとっては厳しい状況だ。でも僕は、彼がシティとよく話し合い、「どうすればまた外でサッカーができるか」と伝えるべきだと思う。収入は大きくても、彼にとって良い状況ではない。プレーしたい、コンディションを整えたい、ピッチに立ちたい。 シティと合意し、早くピッチに戻るべきだ。気づけば33、34歳になり、誰も彼を欲しがらなくなる。」
リーズへの復帰の夢は、どうやら消えたようだ。
リーズへの感動的な復帰は、どうやら消えたようだ。キルガロンは以前噂された移籍についてこう語る。「実現していれば最高だった。3年前は『彼は戻ってくるのか』と話題になった。彼はそこで愛されていた。
誤解しないでほしい。僕はアカデミー育ちで、生粋のリーズっ子だ。でも、今のリーズ・ユナイテッドの中盤を見てほしい。アントン・スタチやイーサン・アンパドゥが定着し、質の高い選手で溢れている。 ショーン・ロングスタッフも中央のMFで素晴らしい活躍をしている。もし彼がリーズに行っても、経験は豊富だしロッカールームでもうまくやっていけるだろうけど、出場機会は多くないだろうね」
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イングランド代表で31試合に出場した選手の将来は不透明だ。
ウィルダー監督が率いるシェフィールド・ユナイテッドは、フィリップスに再レンタルを打診する見込みだ。サウス・ヨークシャーでコンディションと自信を取り戻し、2026-27シーズンのプレミアリーグ昇格に貢献してほしい考えだ。
だが直近3シーズンで46試合しか出場しておらず、代表での序列も低下。高額移籍が最善だったか自問する彼に、他クラブが興味を示すかは不透明だ。