元リーズDFキルガロンは、賭けオファーサイトを通じてGOALの独占インタビューに応じ、「簡単じゃない。彼はまだ選手だ」と語った。 実力は衰えなくても脚力は落ちる。彼のプレーは相手をかわして突破することだった。ボールさばきは確かだが、ボールを奪い返し、展開するためにピッチに立っていた。

リーズからシティへの移籍はトロフィー獲得という意味では素晴らしい。だがキャリアで多くのトロフィーを手にできるわけではないし、彼は本当にその一部だったのか？ 出場は時折で、銀行残高は潤っているだろう。 葉巻にウィスキーを傾けながら眺めているだろう。でも引退後に振り返ったとき、あの移籍は正しかったのか？彼を欲した他クラブなら全試合に出場し、中心選手でいられたはずだ。

シェフィールド・ユナイテッド戦で彼を観たが、長い離脱明けで以前の動きを取り戻せていなかった。少し気だるそうで、動きも苦しそうだった。

とはいえ彼はまだ30歳。選手寿命は35歳まで伸びている。だから、集中して怪我を克服することが大切だ。 最も衝撃を受けるのは、給与の差だろう。これまでのような高給は望めない。彼に投資するクラブは、ある意味リスクを負っている。特にシェフィールド・ユナイテッドはそうだ。クリス・ワイルダー監督が彼を気に入っているのは明らかだ。」